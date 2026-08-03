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- US Minimum Wage: అమెరికాలో కనీస వేతనం ఎంత? ఇండియాతో పోలిస్తే వ్యత్యాసం ఎంత? US Minimum Wage vs India Salary Structure Comparison Details
US Minimum Wage: అమెరికాలో కనీస వేతనం ఎంత? ఇండియాతో పోలిస్తే వ్యత్యాసం ఎంత? US Minimum Wage vs India Salary Structure Comparison Details
US Minimum Wage: అమెరికాలో కనీస వేతనం ఎంత? భారతదేశ వేతన వ్యవస్థతో పోలిస్తే వ్యత్యాసం ఏమిటి? రెండు దేశాల జీతాలు, కొనుగోలు శక్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
అమెరికా vs ఇండియా: అక్కడ గంటకు ఎంతిస్తారో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు
చాలా మందికి డాలర్ డ్రీమ్స్ ఉంటాయి. మరి యూస్ఏలో కనీస వేతనం ఎంతో తెలుసా? అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో కార్మికులకు చెల్లించే కనీస వేతనం మూడంచెల వ్యవస్థపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇందులో ఫెడరల్, స్టేట్, స్థానిక ప్రభుత్వాల నిబంధనలు ఉంటాయి. ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఫెడరల్ కనీస వేతనం గంటకు సుమారు ₹601.75 (7.25 డాలర్లు) గా ఉంది. ఈ బేస్లైన్ 2009 సంవత్సరం నుండి ఎలాంటి మార్పు లేకుండా కొనసాగుతోంది.
అయితే, అమెరికాలోని 30కి పైగా రాష్ట్రాలు, అనేక నగరాలు తమ స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అంతకంటే ఎక్కువ వేతనాలను అమలు చేస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు, కాలిఫోర్నియా, న్యూయార్క్ వంటి రాష్ట్రాల్లో గంటకు సుమారు ₹1,328 నుండి ₹1,369.50 (16.00 నుండి 16.50 డాలర్లు) వరకు కనీస వేతనం చెల్లిస్తుండగా, సీటెల్ లేదా వాషింగ్టన్ డి.సి. వంటి నగరాల్లో ఇది గంటకు సుమారు ₹1,411 నుండి ₹1,660 (17.00 నుండి 20.00 డాలర్లు) దాకా ఉంది. స్థానిక చట్టాలు ఎక్కువ వేతనాన్ని నిర్దేశించినప్పుడు, యాజమాన్యాలు ఆ ఎక్కువ మొత్తాన్నే కార్మికులకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
భారతదేశంలో వేతన వ్యవస్థ: నైపుణ్యం, ప్రాంతాల ఆధారంగా మారుతున్నాయి..
అమెరికాతో పోలిస్తే భారతదేశ వేతన విధానం చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. మన దేశంలో గంటల ప్రాతిపదికన ఒకే ఒక జాతీయ కనీస వేతనం లేదు. దీనికి బదులుగా కార్మికుల నైపుణ్య స్థాయిలు, రంగాలు, భౌగోళిక ప్రాంతాల ఆధారంగా బహుళ-అంచెల వ్యవస్థ పనిచేస్తోంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచనాత్మకంగా ఒక జాతీయ ఫ్లోర్ వేతనాన్ని రోజుకు సుమారు ₹178 (గంటకు చూస్తే సుమారు ₹22.41) గా నిర్ణయించింది. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ పరిధిలో కచ్చితంగా అమలు చేయాల్సిన కనీస వేతనాలను కేటగిరీల ఆధారంగా నిర్దేశిస్తాయి. కార్మికులను అన్స్కిల్డ్, సెమీ-స్కిల్డ్, స్కిల్డ్, హైలీ-స్కిల్డ్ అని విభజిస్తారు. నైపుణ్యం లేని కార్మికులకు రోజుకు ₹300 నుండి ₹700 వరకు (గంటకు సుమారు ₹37.35 నుండి ₹83.00) లభిస్తుంది. అదే ఢిల్లీ, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక వంటి ప్రధాన ఆర్థిక కేంద్రాలలో నైపుణ్యం ఉన్న కార్మికులకు రోజుకు ₹700 నుండి ₹1,000 కంటే ఎక్కువ (గంటకు సుమారు ₹83.00 నుండి ₹124.50) లభిస్తుంది.
అమెరికా వర్సెస్ ఇండియా: ప్రధాన తేడాలు ఇవే
రెండు దేశాల కనీస వేతన నిబంధనలను ఒకసారి పరిశీలిస్తే స్పష్టమైన వ్యత్యాసాలు కనిపిస్తాయి.
• వేతన విధానం: అమెరికా గంటల ప్రాతిపదికన జీతాన్ని లెక్కిస్తే, ఇండియా రోజువారీ లేదా నెలవారీ రూపంలో లెక్కిస్తుంది.
• జాతీయ బేస్లైన్: అమెరికాలో ఫెడరల్ బేస్లైన్ గంటకు సుమారు ₹601.75, కాగా ఇండియాలో జాతీయ ఫ్లోర్ వేతనం రోజుకు ₹178 (గంటకు సుమారు ₹22.41 కి సమానం).
• ప్రధాన నగరాలు/రాష్ట్రాల పరిధి: అమెరికాలో గంటకు సుమారు ₹1,245 – ₹1,660, ఇండియాలో రోజుకు ₹600 – ₹1,000 (గంటకు సుమారు ₹83 – ₹124.50 కి సమానం).
• వారానికి పని గంటలు: అమెరికాలో సాధారణంగా వారానికి 40 గంటలు, ఇండియాలో వారానికి 48 గంటలు పని విధానం ఉంటుంది.
• నెలవారీ ఆదాయం (అన్స్కిల్డ్): అమెరికా ఫెడరల్ బేస్లైన్ ప్రకారం నెలకు సుమారు ₹96,280 (సుమారు 1,160 డాలర్లు), ఇండియాలో రాష్ట్రాలు, జోన్లను బట్టి నెలకు సుమారు ₹4,150 నుండి ₹17,430 (₹10,000 నుండి ₹18,000) వరకు ఉంటుంది.
ప్రాక్టికల్ గా చూస్తే తేడా ఎంత?
సాధారణ మారకం విలువ ప్రాతిపదికన చూస్తే, అమెరికా ఫెడరల్ కనీస వేతనం భారత్లోని సాధారణ అన్స్కిల్డ్ కనీస వేతనం కంటే 7 నుండి 15 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, అమెరికా ఫెడరల్ కనీస వేతనం ప్రకారం గంటకు సుమారు ₹601.75 వస్తుంది. గంటకు ₹1,245 నుండి ₹1,411 చెల్లించే అమెరికా రాష్ట్రాల్లో వారానికి 40 గంటలు పనిచేస్తే, ఫెడరల్ రేటు ప్రకారం నెలకు పన్నులకు ముందు సుమారు ₹1.03 లక్షలు (సుమారు 1,250 డాలర్లు) వస్తాయి. అదే గంటకు ₹1,245 చెల్లించే రాష్ట్రాల్లో నెలకు సుమారు ₹2.15 లక్షలు (సుమారు 2,600 డాలర్లు) వరకు లభిస్తాయి. కానీ భారత్లో కనీస వేతన కార్మికుడు నెలకు సగటున ₹10,000 నుండి ₹18,000 మాత్రమే పొందుతాడు.
పర్చేజింగ్ పవర్ పారిటీ, కొనుగోలు శక్తి వివరాలు
రూపాయల అంకెల పరంగా అమెరికా వేతనాలు చాలా ఎక్కువగా కనిపించినప్పటికీ, జీవిత జీవన వ్యయాన్ని విస్మరించకూడదు. నేరుగా కరెన్సీ మార్పిడి చేసి చూస్తే స్థానిక కొనుగోలు శక్తి పూర్తిగా అర్థం కాదు. అమెరికాలో ఎక్కువ వేతనాలు ఉన్నప్పటికీ, అక్కడ ఇళ్ల అద్దెలు, వైద్యం, ఇన్సూరెన్స్, పిల్లల చదువుల ఖర్చులు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాలిఫోర్నియాలో గంటకు ₹1,245 పైగా సంపాదించే వ్యక్తికి ఎక్కువ డబ్బు వస్తున్నట్లు అనిపించినా, అక్కడ ఉండే నెలవారీ ఖర్చులను తట్టుకోవడం కష్టమే.
భారత్లో నిత్యావసర వస్తువులు, ఆహారం, ఇళ్ల అద్దెలు చవకగా ఉంటాయి కాబట్టి తక్కువ ఆదాయంతో కూడా ప్రాథమిక జీవనాన్ని గడపడం సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి కేవలం వేతనాలను మాత్రమే చూసి జీవన ప్రమాణాలను అంచనా వేయలేమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.