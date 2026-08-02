Rat: పది ఉంగరాలు, మూడు గోల్డ్ చైన్లు కొట్టేసిన ఎలుక... ఎలా దొరికిపోయిందంటే
Rat: నగల దుకాణంలో దొంగతనం జరుగుతూనే ఉంటాయి. తాళాలు పగలగొట్టి దొంగలు ఆభరణాలు ఎత్తుకెళతారు. కానీ ఓ గోల్డ్ షాపులో మాత్రం విచిత్రమైన దొంగతనం జరిగింది. పోలీసులు చాలా త్వరగా దొంగను పట్టేశారు.
రాత్రికి రాత్రే నగలు మాయం
కర్ణాటకలోని తుమకూరులోని ఓనగల దుకాణంలో చోరీ జరిగింది. రాత్రికి రాత్రే షాపులో ఉన్న పది బంగారు ఉంగరాలు, మూడు బంగారు గొలుసులు పోయాయి. అలాగని తలులపు ఎవరూ పగలగొట్టలేదు. దొంగలెవరూ రాలేదు. అయినా పది లక్షల విలువైన బంగారం చోరీకి గురైంది. ఈ దొంగతనం చేసింది ఓ ఎలుక. ఇది 50 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలను ఎత్తుకెళ్లి కన్నంలో దాచిపెట్టింది.
సీసీటీవీ ఫుటేజీలో తెలిసిపోయింది
ఉదయం షాపుకు వచ్చిన యజమానికి కొన్ని బంగారు వస్తువులు కనిపించకపోయేసరికి అనుమానం వచ్చింది. షాపు తలుపులు పగలలేదు, ఎవరూ లోపలికి రాలేదు. అయినా నగలు ఎలా మాయమయ్యాయని ఆశ్చర్యపోయారు. షాపులోని సీసీటీవీ ఫుటేజీని చూడగా.. ఓనర్, సిబ్బంది షాక్ అయ్యారు.
ఎలుక ఎక్కడ దాచిందంటే..
సీసీటీవీ ఫుటేజీలో ఓ ఎలుక ఉంగరాలను, చైన్లను నోటకరచుకుని తీసుకెళ్తున్న దృశ్యం కనిపించింది. సీసీటీవీ చూసిన తర్వాత, షాపు సిబ్బంది ఆ ఎలుక వెళ్లిన దారిని వెతకగా, నగలు దాని రంధ్రంలో దొరికాయి ఎలుక తన కన్నంలో 10 ఉంగరాలు, 3 గొలుసులను దాచిపెట్టింది. చివరికి ఆభరణాలు దొరకడంతో నగల షాపు యజమాని, సిబ్బంది ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.