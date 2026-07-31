Parenting: మగపిల్లల గురించి చాలామంది పేరెంట్స్కు తెలియని 5 నిజాలు ఇవే!
Parenting: పిల్లల పెంపకం చాలా బాధ్యతతో కూడుకున్న పని. ముఖ్యంగా మగపిల్లల ఆలోచనా విధానం, ప్రవర్తన.. ఆడపిల్లలతో పోలిస్తే కాస్త భిన్నంగా ఉంటుంది. అందుకే మగపిల్లల గురించి ప్రతి పేరెంట్ తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన 5 ఆసక్తికరమైన విషయాలేంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
మగపిల్లల గురించి తెలుసుకోవాల్సిన 5 విషయాలు
పిల్లలు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రత్యేకమైనవారే. నిపుణుల ప్రకారం అబ్బాయిలు, అమ్మాయిల ఎదుగుదలలో కొన్ని సాధారణ తేడాలు ఉంటాయి. పిల్లల ప్రవర్తనను బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఇవి తెలుసుకోవడం అవసరం. ముఖ్యంగా మగపిల్లలను పెంచుతున్న తల్లిదండ్రులు ఈ ఐదు విషయాలు తెలుసుకుంటే, వారిని మరింత ప్రేమగా, సరైన విధంగా పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అవేంటో తెలుసుకుందాం.
బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్
నిపుణుల ప్రకారం అమ్మాయిలతో పోలిస్తే, అబ్బాయిల మెదడు అభివృద్ధి వేగంలో చిన్న తేడా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం, ముందుచూపుతో ఆలోచించడం వంటి పనులకు ఉపయోగపడే మెదడులోని భాగాలు అబ్బాయిల్లో కొంత ఆలస్యంగా పరిపక్వత చెందుతాయని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి. అందుకే కొన్నిసార్లు వారు ఎక్కువ అల్లరి చేయడం, తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం లేదా ఫోకస్ చేయకపోవడం వంటివి కనిపించవచ్చు. దీన్ని మొండితనంగా లేదా తెలివి తక్కువగా భావించకుండా, వారి ఎదుగుదలలో సహజమైన దశగా అర్థం చేసుకోవడం మంచిది.
ఆటలు అవసరం
పిల్లల ఎదుగుదలలో శారీరక ఆటలు కీలకమైనవి. ముఖ్యంగా అబ్బాయిలకు పరిగెత్తడం, ఎక్కడం, దూకడం, బంతి ఆటలు ఆడడం వంటి చురుకైన పనులు మెదడు అభివృద్ధికి సహాయపడతాయి. ఇలాంటి ఆటలు వారి శారీరక దృఢత్వాన్ని పెంచడమే కాకుండా, సమస్యలను పరిష్కరించే సామర్థ్యం, ఓటమిని అంగీకరించడం, నాయకత్వ లక్షణాలు వంటి ఎన్నో నైపుణ్యాలను పెంపొందిస్తాయి.
తల్లి దగ్గర సేఫ్ ఫీలింగ్
చాలామంది అబ్బాయిలు తల్లి దగ్గర ఎక్కువ సేఫ్ గా ఫీల్ అవుతారు. బాధగా ఉన్నప్పుడు, భయపడినప్పుడు లేదా అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు మొదట అమ్మ దగ్గరికే వెళ్తారు. తల్లి ప్రేమ, స్పర్శ, ఓదార్పు పిల్లల్లో భద్రతా భావాన్ని పెంచుతాయి. ఈ సురక్షితమైన అనుబంధమే పిల్లల్లో ఆత్మవిశ్వాసానికి కూడా పునాది అవుతుంది. అయితే దీని అర్థం తండ్రి అవసరం లేదని కాదు. తల్లిదండ్రుల ప్రేమ, సమయం, ఆదరణ పిల్లల భావోద్వేగ ఎదుగుదలకు సమానంగా అవసరం.
తండ్రిని అనుసరించడం
పిల్లలు మాటలు విని మాత్రమే కాదు, చూసి కూడా ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు. ముఖ్యంగా తండ్రి తన కుటుంబంతో ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు, తన బాధ్యతలను ఎలా నిర్వర్తిస్తాడు, ఇతరులతో ఎలా మాట్లాడుతాడు అనే విషయాలను అబ్బాయిలు గమనిస్తూ ఉంటారు. సమయపాలన, నిజాయతీ, కష్టపడి పనిచేయడం, కుటుంబ సభ్యులను గౌరవించడం వంటి విలువలు తండ్రి ప్రవర్తన ద్వారా పిల్లల్లో బలంగా నాటుకునే అవకాశం ఉంటుంది. తండ్రి పిల్లలతో గడిపే నాణ్యమైన సమయం వారి వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
ప్రేమను చేతల్లో చూపించడం
కొంతమంది మగపిల్లలు తమ ప్రేమను మాటల్లో చెప్పడం కంటే చేతల్లో చూపడానికి ఇష్టపడతారు. అమ్మకు సహాయం చేయడం, నాన్నతో కలిసి ఏదైనా పని చేయడం, చెల్లిని కాపాడడం లేదా కుటుంబ సభ్యుల కోసం చిన్న చిన్న పనులు చేయడం ద్వారా తమ ప్రేమను వ్యక్తపరచవచ్చు. అయితే పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే తమ భావాలను స్వేచ్ఛగా చెప్పే వాతావరణాన్ని తల్లిదండ్రులు కల్పించడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.