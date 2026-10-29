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- Cotton Capital: మనదేశంలో పత్తి వ్యాపారానికి రాజధాని ఏదో తెలుసా? ఆసియాలోనే అతిపెద్ద పత్తి మార్కెట్లలో ఒకటి ఇక్కడే ఉంది.
Cotton Capital: మనదేశంలో పత్తి వ్యాపారానికి రాజధాని ఏదో తెలుసా? ఆసియాలోనే అతిపెద్ద పత్తి మార్కెట్లలో ఒకటి ఇక్కడే ఉంది.
Cotton Capital: మన దేశంలో పత్తి పంటకు పేరుగాంచిన స్టేట్స్ లో తెలుగు రాష్ట్రాలు ముందున్నాయి. ఇక్కడ పంట మాత్రమే కాదు అమ్మకానికి కూడా అతి పెద్ద మార్కెట్ ఉందని మీకు తెలుసా? ఆసియాలోని అతి పెద్ద కాటన్ మార్కెట్స్ లో ఒకటి మన తెలుగు రాష్ట్రంలోనే ఉంది.
తెల్లబంగారం అని పేరు..
వాణిజ్య పంటలలో పత్తికి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ గురించి అందరికి తెలిసిందే. టెక్స్ టైల్ పరిశ్రమ మనుగడకు కారణమైన పత్తికి దేశ విదేశాల్లో ఎంతో డిమాండ్ ఉంటుంది. అందుకే పత్తిని తెల్లబంగారం అంటుంటారు. అటువంటి పత్తి పంటను ఇండియాలో ఎక్కువగా పండిస్తున్న రాష్ట్రాలలో గుజరాత్ ముందు ఉండగా.. ఆతర్వాత ప్లేస్ లో ఉన్నది మన తెలుగు రాష్ట్రాలే. అంతే కాదు పత్తి వ్యాపారానికి కూడా మన రాష్టం రాజధానిగా నిలిచింది.
ముఖ్యంగా తెలంగాణలోని వరంగల్ ఎనుమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్ పత్తి వ్యాపారానికి ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రధాన మార్కెట్ యార్డుల్లో ఒకటి. వేలాది మంది రైతులు తమ పంటలను విక్రయించేందుకు ఇక్కడికి వస్తుంటారు. పత్తి కొనుగోళ్లు, ధరలు, మార్కెట్కు వచ్చిన పంట పరిమాణంలో ఈ మార్కెట్ ఎన్నోసార్లు వార్తల్లో నిలిచింది. అందుకే ఎనుమాముల మార్కెట్ పత్తి వ్యాపారంలో ఎన్నో రికార్డులను క్రియేట్ చేసింది.
ఈ మార్కెట్ ఎక్కడ ఉంది ?
వరంగల్ నగరంలోని ఎనుమాముల ప్రాంతంలో ఈ వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డు ఉంది. వరంగల్, హనుమకొండతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల రైతులు ఇక్కడ పత్తి, మిర్చి, పసుపు, ధాన్యం వంటి పంటలను విక్రయిస్తుంటారు. మార్కెట్ నిర్వహణను వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ శాఖ పరిధిలోని వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ పర్యవేక్షిస్తుంది. ఎనుమాముల మార్కెట్ను ఆసియాలోనే అతిపెద్ద వ్యవసాయ మార్కెట్లలో ఒకటిగా పలు వార్తా నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. అయితే, ఆసియాలో పత్తి వ్యాపారంలో ఇదే ప్రథమ స్థానంలో ఉందనిమాత్రం చెప్పలేము. ఆసియాలోని అతిపెద్ద పత్తి మార్కెట్లలో ఇది కూడా ఒకటి.
పత్తి కొనుగోళ్లలో రికార్డు
ఎనుమాముల మార్కెట్ చరిత్రలో పత్తి కొనుగోళ్ల పరంగా 2024–25 సీజన్ ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. పలు మీడియా నివేదిక ప్రకారం, ఆ ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి మార్కెట్లో మొత్తం 9,38,841 క్వింటాళ్ల పత్తి కొనుగోలు జరిగింది.ఇందులో కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (CCI) 7,45,580 క్వింటాళ్లు కొనుగోలు చేయగా, ప్రైవేటు వ్యాపారులు 1,93,260 క్వింటాళ్ల పత్తిని కొనుగోలు చేశారు. అంతకుముందు 2023–24 సీజన్లో మొత్తం కొనుగోళ్లు 9,22,268 క్వింటాళ్లుగా నమోదయ్యాయని తెలుస్తోంది. అంటే, 2024 డిసెంబర్ నాటికే అంతకుముందు సీజన్ మొత్తం కొనుగోళ్లను మార్కెట్ అధిగమించింది.
రైతులకు ఈ మార్కెట్ ఎందుకు ముఖ్యం?
రైతులు తమ పత్తిని విక్రయించడానికి మార్కెట్కు తీసుకొస్తారు. పత్తిలో తేమ శాతం, నాణ్యత, ఇతర లక్షణాలను పరిశీలించిన తర్వాత ధర నిర్ణయిస్తారు. మార్కెట్లో ప్రైవేటు వ్యాపారులతో పాటు CCI కూడా కొనుగోళ్లు చేపడుతుంది. అర్హత కలిగిన పత్తికి కనీస మద్దతు ధర (MSP) లభించేలా ప్రభుత్వ కొనుగోలు విధానం తోడ్పడుతుంది. పత్తి వ్యాపారంతో పాటు రవాణా, కూలీ పనులు, జిన్నింగ్ మిల్లులు, పత్తి నిల్వ వంటి రంగాలకు కూడా ఉపాధి లభిస్తుంది. దీంతో ఎనుమాముల మార్కెట్ పరిసర ప్రాంతాల ఆర్థిక కార్యకలాపాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. కొన్ని వందల మంది కూలీలకు ఈ మార్కెట్ ఉపాధి కలిపిస్తోంది.