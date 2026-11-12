Condoms: ఈ దేశాల్లో కండోమ్లు నిషేధం.. వాటిని కొనడం కూడా పాపమే
Condoms: సురక్షిత లైంగిక సంబంధాల కోసం కండోమ్ల వినియోగాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. అయితే కొన్ని దేశాల్లో మతపరమైన అభిప్రాయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, సామాజిక ఆంక్షల కారణంగా కండోమ్ల వినియోగం, విక్రయాలపై వివాదాలు కొనసాగుతున్నాయి.
ఆఫ్ఘనిస్థాన్.. గర్భనిరోధక సాధనాలపై ఆంక్షలు
ఆఫ్ఘనిస్థాన్లో తాలిబన్ల పాలన తర్వాత మహిళల ఆరోగ్యం, కుటుంబ నియంత్రణకు సంబంధించిన అంశాలపై అనేక ఆంక్షలు ఏర్పడ్డాయి. 2023లో కాబూల్, మజార్-ఎ-షరీఫ్ నగరాల్లోని కొన్ని ఫార్మసీలకు గర్భనిరోధక సాధనాలను విక్రయించవద్దని తాలిబన్ అధికారులు ఆదేశించారు. అయితే తాలిబన్ ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా గర్భనిరోధక సాధనాలపై అధికారికంగా నిషేధం విధించలేదని ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో కుటుంబ నియంత్రణ సేవలు పొందడం కష్టంగా ఉంది. తాలిబన్ల ప్రకారం కండోమ్లను ఉపయోగించడం కూడా పాపంగా భావిస్తారు.
ఇండోనేషియా.. విక్రయాలపై ప్రత్యేక నిబంధనలు
ఇండోనేషియాలో కండోమ్ల వినియోగంపై పూర్తిస్థాయి నిషేధం లేదు. అయితే వాటి విక్రయాలు, ప్రచారం విషయంలో కొన్ని నియంత్రణలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మైనర్లకు విక్రయించడం, బహిరంగంగా ప్రదర్శించడం వంటి అంశాలపై చట్టపరమైన నిబంధనలు అమల్లో ఉన్నాయి. అనుమతి ఉన్న ప్రాంతాల్లో, అర్హత కలిగిన విక్రయదారుల ద్వారా కండోమ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. మతపరమైన, సామాజిక సంప్రదాయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం వల్ల ఈ అంశంపై అక్కడ భిన్నమైన అభిప్రాయాలు కనిపిస్తుంటాయి.
నైజీరియా.. నాణ్యత లేని కండోమ్ల సమస్య
నైజీరియాలో కండోమ్ల విక్రయంపై పూర్తిస్థాయి నిషేధం లేదు. అక్కడ ప్రభుత్వం సురక్షిత లైంగిక సంబంధాల కోసం కండోమ్ల వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తోంది. అయితే నాణ్యత లేని, నకిలీ కండోమ్ల విక్రయం ఒక సమస్యగా మారింది. 2024లో రిజిస్ట్రేషన్ లేని ఫౌలా బ్రాండ్ కండోమ్ల విక్రయంపై నైజీరియా ఔషధ నియంత్రణ సంస్థ NAFDAC హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. 2025లో నకిలీ కిస్ కండోమ్ల విషయంలోనూ ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది. అందువల్ల గుర్తింపు పొందిన సంస్థల కండోమ్లనే ఉపయోగించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ఉత్తర కొరియా.. కండోమ్ల లభ్యతపై ఆంక్షలు
ఉత్తర కొరియాలో కండోమ్ల విక్రయం, తయారీపై ఆంక్షలు ఉన్నట్లు 2017లో రేడియో ఫ్రీ ఆసియా రిపోర్ట్ వెల్లడించింది. వీటిని అసభ్యకరమైన వస్తువులుగా పరిగణిస్తూ దిగుమతులపైనా నియంత్రణలు ఉన్నాయని ఆ రిపోర్ట్ పేర్కొంది. అలాగే దేశంలో జననాల సంఖ్యను పెంచాలనే ప్రభుత్వ విధానాలు కూడా గర్భనిరోధక సాధనాల లభ్యతపై ప్రభావం చూపుతున్నట్లు కథనాలు వచ్చాయి. అయితే దేశంలో ఈ నిబంధనల అమలు, ప్రస్తుత పరిస్థితులపై స్వతంత్రంగా ధ్రువీకరించిన సమాచారం పరిమితంగా ఉంది.
ఫిలిప్పీన్స్, జాంబియా.. మతపరమైన, సామాజిక అభిప్రాయాల ప్రభావం
ఫిలిప్పీన్స్లో క్యాథలిక్ చర్చికి గణనీయమైన ప్రభావం ఉంది. ఆ చర్చి కండోమ్లను గర్భనిరోధక సాధనంగా ఉపయోగించడాన్ని మతపరంగా వ్యతిరేకిస్తుంది. దీనివల్ల గతంలో కుటుంబ నియంత్రణ కార్యక్రమాలు, కండోమ్ల ప్రచారానికి కొన్ని అడ్డంకులు ఏర్పడ్డాయి. అయితే అక్కడ కండోమ్ల వినియోగంపై ప్రభుత్వ స్థాయిలో పూర్తిస్థాయి నిషేధం లేదు.
ఇక జాంబియాలో క్రైస్తవ మత ప్రభావం, సామాజిక అపోహల కారణంగా కండోమ్ల వినియోగంపై కొంత వ్యతిరేకత కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా యువత కండోమ్లు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు సామాజిక విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నారు. పాఠశాలల్లో కండోమ్ల పంపిణీపై కూడా పరిమితులు ఉన్నాయి. అయితే జాంబియా ప్రభుత్వం హెచ్ఐవీ నివారణలో భాగంగా కండోమ్ల పంపిణీ, వినియోగంపై అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది.