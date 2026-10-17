Weird Tradition: చనిపోయిన వారిని ఇంటి ముందే సమాధి చేసే వింత ఆచారం.. ఎక్కడో తెలుసా?
Weird Tradition: సాధారణంగా ఊర్లో ఎవరైనా చనిపోతే శ్మశానానికి తీసుకెళ్లి అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తారు. కానీ ఈ ఊరిలో మాత్రం ఇంటి ముందే సమాధి చేస్తారు. అంతేకాదు, సమాధుల పక్కనే నివసిస్తూ, వాటికి పూజలు చేస్తుంటారు. ఇలాంటి వింత ఆచారం ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకుందాం.
అయ్యకొండ గ్రామంలో వింత ఆచారం
కొన్ని ఆచారాలు వినడానికి ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తాయి. మరికొన్ని ఆచారాల వెనుక తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న నమ్మకాలు, ఎమోషన్స్, సంప్రదాయాలు దాగి ఉంటాయి. అలాంటి ఒక ప్రత్యేకమైన ఆచారం గురించి తెలుసుకోవాలంటే కర్నూలు జిల్లాలోని అయ్యకొండ గ్రామం గురించి మాట్లాడుకోవాల్సిందే. సాధారణంగా ఎవరైనా చనిపోతే శ్మశానవాటికకు తీసుకెళ్లి అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తారు. కానీ ఈ గ్రామంలో మాత్రం ఇంటి ముందే సమాధి చేస్తారు. అసలు ఈ ఆచారం ఎందుకు వచ్చింది? దీని వెనుక ఉన్న కథ ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
అయ్యకొండలో సమాధులే ఎందుకు కనిపిస్తాయి?
అయ్యకొండ గ్రామం కర్నూలు జిల్లాలోని గోనెగండ్ల మండలం, గంజిహళ్లి పంచాయతీ పరిధిలోని కొండపై ఉండే ఒక చిన్న గ్రామం. ఇక్కడ అనేక ఇళ్ల ముందు సమాధులు కనిపిస్తాయి. సాధారణంగా సమాధులు కనిపిస్తే ప్రజలు వాటికి దూరంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. కానీ అయ్యకొండలో మాత్రం సమాధులు అక్కడి ప్రజల జీవితంలో భాగంగా మారిపోయాయి. మరణించిన తమ కుటుంబ సభ్యులను నిరంతరం గుర్తుచేసుకుంటూ ఉండటం ఈ గ్రామ ఆచారంలోని ప్రత్యేకతగా చెప్పుకోవచ్చు.
ఈ ఆచారం ఎలా వచ్చింది?
స్థానికుల కథనం ప్రకారం, ఈ ఆచారం వెనుక చింతల మునిస్వామి తాత అనే ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తికి సంబంధించిన కథ ఉంది. కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం ఆయన అయ్యకొండపై నివసిస్తూ ఆధ్యాత్మిక సాధన చేసేవారట. గంజిహళ్లి ప్రాంతానికి చెందిన ఓ భూస్వామి వద్ద ఎల్లప్ప అనే వ్యక్తి పశువుల కాపరిగా పనిచేసేవాడట. ఒకరోజు కొండపైకి వెళ్లిన ఎల్లప్పకు చింతల మునిస్వామి తాత కనిపించారట, ఆయన ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానానికి ఆకర్షితుడై ఆయనకు సేవ చేస్తూ ఎల్లప్ప అక్కడే ఉండిపోయాడట. ఎల్లప్ప మరణించిన తర్వాత ఆయన కుమారుడు బాల మునిస్వామి తండ్రి మృతదేహాన్ని ఇంటి ముంగిటే సమాధి చేసి, ప్రతి శనివారం ఆ సమాధిని శుభ్రం చేసి, పేడతో అలికి, అగర్భత్తులు వెలిగించి పూజించేవాడట. అలా మరణించిన కుటుంబ సభ్యులను ఇంటి దగ్గరే సమాధి చేసే ఆచారం మొదలైందట.
సమాధులకు పూజలు, నైవేద్యాలు
అయ్యకొండ గ్రామస్తులు తమ పూర్వీకులను దైవస్వరూపులుగా భావిస్తారట. ఇంట్లో ఆహారం తయారు చేసిన తర్వాత ముందుగా చింతల మునిస్వామి తాతకు నైవేద్యం సమర్పించి, ఆ తర్వాతే తాము భోజనం చేయడం ఇక్కడి ఆచారాల్లో ఒకటి. అమావాస్య రోజుల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారట. తమ పెద్దల ఆశీస్సులు కుటుంబానికి రక్షణగా ఉంటాయని గ్రామస్తులు నమ్ముతారట. అంతేకాదు ఇక్కడి ప్రజలు మంచాలపై కాకుండా నేలపై నిద్రిస్తారట. ఇది కూడా అక్కడి ఆచారంలోని భాగమేనని ప్రజలు చెబుతున్నారు.