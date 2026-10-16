Girls vs Boys: అమ్మాయిలు, అబ్బాయిల్లో ఎవరు అందంగా ఉంటారు? పరిశోధనలు ఏం చెబుతున్నాయి?
Girls vs Boys: అమ్మాయిలు అందంగా ఉంటారా? అబ్బాయిలు అందంగా ఉంటారా? దీనికి ఒక్కొక్కరు ఒక్కో సమాధానం చెప్తారు. కొందరికి అమ్మాయిల ముఖం అందంగా అనిపిస్తే, మరికొందరికి అబ్బాయిల రూపం ఆకర్షణీయంగా అనిపిస్తుంది. మరి ఎవరు అందంగా ఉంటారు? పరిశోధనలు ఏం చెబుతున్నాయి?
అమ్మాయిలు, అబ్బాయిల్లో ఎవరు అందంగా ఉంటారు?
అందం అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తొచ్చేది ఆకర్షణీయమైన ముఖం, చక్కని చిరునవ్వు, కళ్లలో మెరుపు. అయితే అమ్మాయిలు అందంగా ఉంటారా? అబ్బాయిలు అందంగా ఉంటారా? అని అడిగితే ఒక్కొక్కరు ఒక్కో సమాధానం చెబుతారు. కొందరికి అమ్మాయిల ముఖంలోని సౌందర్యం ఆకర్షణీయంగా అనిపిస్తే, మరికొందరికి అబ్బాయిల ముఖంలోని గంభీరత, వ్యక్తిత్వం నచ్చుతాయి. అందం విషయంలో వ్యక్తిగత అభిరుచులు, పెరిగిన వాతావరణం, సమాజ ప్రభావం కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అయితే ఈ అంశంపై శాస్త్రవేత్తలు కూడా అనేక పరిశోధనలు చేశారు. మరి పరిశోధనలు వెల్లడించిన ఆసక్తికరమైన విషయాలేంటో చూద్దాం.
ముఖ సౌందర్యంపై జరిగిన కొన్ని పరిశోధనల్లో మహిళల ముఖాలకు సగటున ఎక్కువ ఆకర్షణ రేటింగ్లు వచ్చినట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు. అంటే పరిశోధనలో పాల్గొన్న కొందరు వ్యక్తులు అమ్మాయిల ముఖాలను ఎక్కువగా ఆకర్షణీయంగా భావించారన్నమాట. అయితే ఇది అందరికీ వర్తించే నియమం కాదు. కొంతమందికి అమ్మాయిల ముఖాలు నచ్చవచ్చు. మరికొందరికి అబ్బాయిల ముఖాలు నచ్చవచ్చు. ఈ అభిరుచులు వ్యక్తులను బట్టి మారుతుంటాయి.
అందమైన ముఖంలో ఉండే లక్షణాలేంటి?
ఒక వ్యక్తి ముఖాన్ని చూసినప్పుడు మనకు కొన్ని లక్షణాలు ఆకర్షణీయంగా అనిపిస్తాయి. చక్కని చిరునవ్వు, ముఖంలోని భాగాల మధ్య సరైన సమతుల్యత, హెల్తీ స్కిన్ వంటివి ఆకర్షణను పెంచవచ్చు. ముఖంలోని రెండు వైపులూ ఒకే విధంగా ఉండటాన్ని ముఖ సౌష్టవం అంటారు. ఇలాంటి లక్షణాలు అందాన్ని అంచనా వేయడంలో కొంత ప్రభావం చూపుతాయని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఇవి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ అందంగా కనిపిస్తారని కాదు. ఒకరి ముఖంలో ప్రత్యేకంగా కనిపించే చిన్న లక్షణం కూడా మరొకరికి నచ్చవచ్చు.
అబ్బాయిల్లో ఏ లక్షణాలు ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి?
అబ్బాయిల విషయంలోనూ ముఖ ఆకృతి, చిరునవ్వు, కళ్లల్లో కనిపించే భావాలు, ముఖంలోని ఇతర లక్షణాలు ఆకర్షణను ప్రభావితం చేస్తాయి. కొందరికి గంభీరంగా కనిపించే అబ్బాయిలు నచ్చుతారు. మరికొందరికి నవ్వుతూ సరదాగా మాట్లాడే అబ్బాయిలు ఆకర్షణీయంగా అనిపిస్తారు. అంటే అందం అనేది ముఖ ఆకృతికి మాత్రమే పరిమితం కాదు. ఒక వ్యక్తి ఎలా మాట్లాడతాడు, ఇతరులతో ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు అనే విషయాలు కూడా అతని పట్ల మనకు మంచి అభిప్రాయాన్ని కలిగిస్తాయి.
అందాన్ని నిర్ణయించేది రంగు మాత్రమేనా?
తెల్లగా ఉంటేనే అందంగా ఉంటారని అనుకోవడం సరైంది కాదు. ప్రతి చర్మ వర్ణంలోనూ అందంగా కనిపించే వ్యక్తులు ఉంటారు. సినిమాలు, ప్రకటనలు, సోషల్ మీడియా కారణంగా కొన్ని రకాల రూపాలే అందంగా ఉంటాయనే అభిప్రాయం ఏర్పడవచ్చు. కానీ నిజ జీవితంలో అందానికి ఒకే నిర్వచనం లేదు. కొందరికి చిరునవ్వు నచ్చుతుంది. మరికొందరికి కళ్ల తీరు ఆకర్షణీయంగా అనిపిస్తుంది. ఇంకొందరికి వ్యక్తిత్వం, ఆత్మవిశ్వాసం ముఖ్యంగా కనిపిస్తాయి. అందువల్ల చర్మవర్ణాన్ని బట్టి ఒకరిని అందంగా ఉన్నారని, మరొకరిని అందంగా లేరని నిర్ణయించడం సరైంది కాదు.
వ్యక్తిత్వం కూడా అందాన్ని పెంచుతుందా?
ఒక వ్యక్తి మొదటిసారి కనిపించినప్పుడు మనం అతని రూపాన్ని గమనించవచ్చు. కానీ కొంతసేపు మాట్లాడిన తర్వాత మన అభిప్రాయం మారవచ్చు. మర్యాదగా మాట్లాడటం, ఇతరులకు సహాయం చేయడం, నవ్వుతూ పలకరించడం, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండటం వంటి లక్షణాలు ఒక వ్యక్తిని మరింత ఆకర్షణీయంగా అనిపించేలా చేయవచ్చు. అదే విధంగా, బయటకు చాలా అందంగా కనిపించినా ఇతరులను గౌరవించకపోతే ఆ వ్యక్తి పట్ల మనకు మంచి అభిప్రాయం ఉండకపోవచ్చు. అందుకే రూపంతో పాటు వ్యక్తిత్వానికి కూడా ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.
మరి అమ్మాయిలు, అబ్బాయిల్లో ఎవరు అందంగా ఉంటారు?
పరిశోధనల్లో కొన్ని సందర్భాల్లో అమ్మాయిల ముఖాలకు ఎక్కువ ఆకర్షణ రేటింగ్లు వచ్చినప్పటికీ, అమ్మాయిలే అందంగా ఉంటారని లేదా అబ్బాయిలే అందంగా ఉంటారని తేల్చి చెప్పలేం. ఎందుకంటే అందం అనేది చూసే వ్యక్తి అభిరుచి, సంస్కృతి, వ్యక్తిగత అనుభవాలను బట్టి మారుతుంది. ఒకరికి అందంగా అనిపించిన వ్యక్తి మరొకరికి సాధారణంగా అనిపించవచ్చు. కాబట్టి అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలను పోల్చి ఎవరు ఎక్కువ అందంగా ఉన్నారో నిర్ణయించడం కంటే, ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఉండే ప్రత్యేకతను గుర్తించడం ముఖ్యం. అందం అంటే ముఖం మాత్రమే కాదు. మన ప్రవర్తన, చిరునవ్వు, ఆత్మవిశ్వాసం, ఇతరులను గౌరవించే తీరు కూడా మనల్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెడతాయి.