Birth Month: ఈ 4 నెలల్లో పుట్టిన వారు 30 ఏళ్ల వయసు దాటాక కోటీశ్వరులవ్వడం పక్కా
Birth Month: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఒక వ్యక్తి పుట్టిన నెల వారి జీవితంలో ఎన్నో మార్పులకు కారణం అవుతుంది. కొన్ని నెలల్లో జన్మించిన వారు కొద్దిగా కష్టపడినా చాలు 30 ఏళ్లు దాటాక కచ్చితంగా కోటీశ్వరులు అవుతారు. అవి ఏ నెలలో తెలుసుకోండి.
ఏప్రిల్
ఏప్రిల్లో పుట్టిన వారు చాలా లక్కీ ఫెలోస్ అని చెప్పుకోవాలి. ఈ నెలలో పుట్టిన వారిపై అంగారకుడి (కుజుడు) ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది. వీరికి ధైర్యం, వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం, నాయకత్వ లక్షణాలు సహజంగానే అధికంగానే ఉంటాయి. ఈ నెలలో పుట్టిన వారికి రిస్క్ తీసుకునే ధైర్యం ఎక్కువ. రియల్ ఎస్టేట్, టెక్నాలజీ వంటి రంగాల్లో వీరి చాలా వేగంగా ఎదుగుతారు.
మే
మే నెలలో పుట్టిన వారికి శుక్రుడి అనుగ్రహం అధికంగా ఉంటుంది. దీని వల్ల వీరికి సంపద, విలాసవంతమైన జీవితం దక్కుతుంది. అలాగే ఈ నెలలో పుట్టిన వారికి ఆస్తులు కూడబెట్టే గుణం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మే నెలలో పుట్టిన వారు డబ్బు విలువ తెలుసుకొని ఖర్చు చేస్తారు. వీరు బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్, ఫ్యాషన్, కళ, ఆహార పరిశ్రమ వంటి రంగాల్లో చక్కగా రాణిస్తారు. వీరు 30 ఏళ్లు దాటేసరికి సంపదను పెంచుకుంటారు.
ఆగస్ట్
ఆగస్టు నెలలో పుట్టిన వారిపై సూర్యుడి ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది. వీరికి అధికారం, గౌరవం, నాయకత్వ లక్షణాలు బలంగా ఉంటాయి. వీరు ఏ విషయాన్ని అయినా పెద్ద స్థాయిలో ఆలోచిస్తారు. రాజకీయాలు, సినిమా, మీడియా, కార్పొరేట్ రంగాల్లో ఆగస్టులో పుట్టిన వారు సులభంగా ఉన్నత పదవులను అందుకుంటారు.
డిసెంబర్
డిసెంబర్లో పుట్టిన వారిపై గురు, శని గ్రహాల ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది. ఈ నెలలో పుట్టినవారికి కష్టపడి పనిచేయడం, తెలివితేటలు, విదేశీ పరిచయాల ద్వారా ఆర్థికంగా మంచి స్థాయికి ఎదుగుతారు. డిసెంబర్ నెలలో పుట్టిన వారు విద్య, ఐటీ, విదేశీ వాణిజ్యం వంటి రంగాల్లో మంచి స్థాయికి చేరుకుంటారు. విపరీతమైన డబ్బు సంపాదిస్తారు.