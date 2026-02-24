Venus Transit: శుక్రుడి వల్ల మాలవ్య రాజయోగం, ఈ 4 రాశులకు ధన కనక యోగం
Venus Transit: మార్చి 2, 2026న శుక్రుడు మీనరాశిలోకి అడుగుపెడతాడు. శుక్రుడు తన ఉచ్ఛస్థానమైన మీనరాశిలో ఉన్నప్పుడు మాళవ్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం మార్చి 26, 2026 వరకు కొనసాగుతుంది. ఆ సమయంలో 4 రాశుల వారికి భారీగా కలిసివస్తుంది.
వృషభ
ఈ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. శుక్రుడి వల్లే మాలవ్య రాజయోగం ఏర్పడటంతో వృషభ రాశి వారికి ఎన్నో లాభాలు కలుగుతాయి. వీరి సంపద, శ్రేయస్సు పెరుగుతాయి. శుక్రుడి దయ వల్ల విలాసవంతమైన వస్తువులు కొంటారు. వ్యక్తుల చేతిలో ఆగిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. కెరీర్లో ఊహించని పురోగతి ఉంటుంది. కుటుంబ, వైవాహిక జీవితంలో ప్రేమ, సంతోషం పెరుగుతాయి. ఆస్తులు కొనే అవకాశం ఉంది.
ಮಿಥುನ
మాలవ్య రాజయోగం మిథున రాశి వారికి ఎన్నో ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. అలాగే వీరి తెలివితేటలు, మాటతీరు ఎంతో చక్కగా మెరుగుపడతాయి. వీరిలో నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం కూడా పెరుగుతుంది. వీరికి చేస్తున్న ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లేదా కొత్త ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు వస్తాయి. ఆర్థికంగా కూడా మంచి లాభాలు పొందుతారు.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి మాలవ్య రాజయోగం వల్ల శుక్రుడు అన్ని సుఖాలు వీరికి ఇస్తాడు. గౌరవం, హోదా ఈ రాశివారికి పెరుగుతుంది. ఈ రాశి వారిలో నాయకత్వ లక్షణాలు పెరుగుతాయి. ప్రభుత్వ, పరిపాలన లేదా మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో ఉన్నవారు మంచి విజయం సాధిస్తారు. చాలాకాలంగా ప్రమోషన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఈ రాశి వారికి ఇప్పుడు అది దక్కే అవకాశం ఉంది.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి అధిపతి శుక్రుడు. మాలవ్య రాజయోగం వల్ల వీరికి మంచి రోజులు మొదలవుతాయి. వీరు కోరిన కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరుతాయి. వీరి అందం పెరుగుతుంది. శుక్రుడి వల్ల సంపద, విలాసాలు ఈ రాశి వారికి పెరుగుతాయి. వీరి ప్రేమ, వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. వీరికి విజయం దక్కుతుంది.