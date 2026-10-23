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- తెలంగాణలో 6 అద్భుత ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలు, తప్పకుండా సందర్శించాల్సిన ముఖ్యమైన పుణ్యక్షేత్రాలు ఇవే!
తెలంగాణలో 6 అద్భుత ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలు, తప్పకుండా సందర్శించాల్సిన ముఖ్యమైన పుణ్యక్షేత్రాలు ఇవే!
భారతదేశంలో ఆధ్యాత్మిక సంస్కృతికి, చారిత్రక కట్టడాలకు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి గుడి వెనుక వందల సంవత్సరాల చరిత్ర, అద్భుతమైన శిల్పకళ దాగి ఉన్నాయి. కచ్చితంగా జీవితంలో ఒక్కసారైనా దర్శించుకోవాల్సిన పుణ్యక్షేత్రాలు ఇవే
యాదాద్రి లక్ష్మీనృసింహ స్వామి క్షేత్రం
యాదాద్రి అనగానే మనకు భువనగిరి జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ దివ్యక్షేత్రం యాదగిరి గుట్ట గుర్తుకు వస్తుంది. స్వయంభూ శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ స్వామి కొలువుదీరిన ఈ పుణ్యక్షేత్రం ఇటీవలి కాలంలో అద్భుతమైన శిల్పకళతో అద్భుత శైలిలో పునర్నిర్మించబడింది. నల్లరాతి శిల్పాలతో నిర్మించిన ఈ దేవాలయం సౌందర్యం చూసేందుకు రెండు కళ్ళు చాలవు.
భద్రాచలం శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి ఆలయం
గోదావరి నదీ తీరంలో వెలిసిన భద్రాచలం శ్రీరాముని క్షేత్రం తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది. రామభక్తుడైన కంచర్ల గోపన్న (భక్త రామదాసు) నిర్మించిన ఈ చారిత్రక ఆలయం వైభవం వర్ణనాతీతం. ఇక్కడ స్వామివారిని దర్శించుకుంటే సకల పాపాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఈ క్షేత్రానికి అనుబంధంగా పర్ణశాల, పాపికొండలు ఇలా చాలా పర్యాటక ప్రాంతాలు ఉన్నాయి.
వేములవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయం
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఉన్న వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయం శైవ క్షేత్రాలలో అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది. ఇక్కడ హరిహర క్షేత్రంగా భక్తులు కొలుస్తారు. భక్తులు తమ కోర్కెలు నెరవేరాలని కోరుకుంటూ ఇక్కడ జరిగే కోడె మొక్కులను చెల్లించడం ఇక్కడి ప్రధాన విశేషం.
బాసర శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయం
అక్షరాభ్యాసాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన బాసర జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయం నిర్మల్ జిల్లాలో గోదావరి నది ఒడ్డున వెలిసింది. చిన్న పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం చేయించడానికి తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఇక్కడికి వస్తుంటారు.
జోగులాంబ బాలబ్రహ్మేశ్వర స్వామి ఆలయం (అలంపూర్)
జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోని అలంపూర్లో ఉన్న ఈ ఆలయం అష్టాదశ శక్తిపీఠాలలో ఒకటిగా విరాజిల్లుతోంది. తుంగభద్ర, కృష్ణా నధులు సంగమించే ప్రాంతానికి సమీపంలో ఉన్న ఈ చారిత్రక ఆలయం చాళుక్యుల కాలం నాటి అద్భుతమైన శిల్పకళకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది.
రామప్ప దేవాలయం (పాలంపేట)
ములుగు జిల్లాలోని రామప్ప ఆలయం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత యునెస్కో (UNESCO) గుర్తింపు పొందిన ఈ దేవాలయం కాకతీయుల అద్భుతమైన ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యానికి నిదర్శనం. ఇక్కడ నీటిలో తేలే ఇటుకలతో నిర్మించిన నిర్మాణాలు ప్రతి ఒక్కరినీ విస్మయానికి గురిచేస్తాయి.
ఈ చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలే కాకుండా తెలంగాణలో రామగిరి ఖిల్లా, కొమురవెల్లి మల్లన్న ఆలయం, కురవి వీరభద్ర స్వామి ఆలయం, వరంగల్ భద్రకాళీ ఆలయం, మొదలైన ఎన్నో దివ్య ప్రదేశాలు మన సంస్కృతికి ప్రతీకలుగా నిలుస్తున్నాయి. వీకెండ్స్లో లేదా సెలవులలో సందర్శన మనసుకు ఎంతో ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. కుటుంబంతో కలిసి ఈ అద్భుత క్షేత్రాలను సందర్శించి తరించండి.