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- Rajinikanth Sun Pictures: రజినీకాంత్ - సన్ పిక్చర్స్ కాంబోలో హిట్స్, ప్లాప్స్ ఇవే!
Rajinikanth Sun Pictures: రజినీకాంత్ - సన్ పిక్చర్స్ కాంబోలో హిట్స్, ప్లాప్స్ ఇవే!
సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, సన్ పిక్చర్స్ కళానిధి మారన్ కాంబినేషన్లో ఎన్నో సినిమాలు వచ్చాయి. ఈ బ్లాక్బస్టర్ కాంబోలో హిట్టయిన సినిమాలు ఏవి, ప్లాప్ అయినవి ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
రజినీకాంత్ - సన్ పిక్చర్స్ కాంబో
సినిమాలో హీరో-డైరెక్టర్, హీరో-హీరోయిన్ కాంబోలు కామన్. కానీ హీరో-ప్రొడ్యూసర్ కాంబో చాలా రేర్. నిర్మాతకు హీరో మీద నమ్మకం ఉంటేనే ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది. కోలీవుడ్లో అలాంటి బ్లాక్బస్టర్ కాంబోనే సన్ పిక్చర్స్ కళానిధి మారన్, సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్. వీరిద్దరి కలయికలో మొత్తం 6 సినిమాలు వచ్చాయి. వాటిలో ఏవి హిట్, ఏవి ప్లాప్ అయ్యాయో చూద్దాం.
మొదటి సినిమానే ఇండస్ట్రీ హిట్
సన్ పిక్చర్స్తో రజినీకాంత్ మొదటిసారి జతకట్టిన సినిమా 'ఎంథిరన్'. 'శివాజీ' లాంటి మాస్ హిట్ తర్వాత శంకర్, రజినీ కాంబోలో వచ్చిన సినిమా కావడంతో భారీ అంచనాలు ఉండేవి. నిర్మాత కళానిధి మారన్ కూడా శంకర్ విజన్కు తగ్గట్టుగా నీళ్లలా డబ్బు ఖర్చు పెట్టారు. రిజల్ట్ ఏంటంటే.. అప్పట్లోనే ఈ సినిమా రూ.300 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి ఇండియన్ సినిమాకే ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలిచింది.
8 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ కలిసిన కాంబో
ఎంథిరన్ భారీ విజయం తర్వాత సన్ పిక్చర్స్, రజినీకాంత్ మధ్య దాదాపు 8 ఏళ్ల గ్యాప్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత 2019లో వీరి కాంబోలో వచ్చిన సినిమా 'పేట'. డైరెక్టర్ కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ ఒక పక్కా ఫ్యాన్ బాయ్ లాగా ఈ సినిమాను చెక్కాడు. ఈ సినిమాకు మిక్స్డ్ టాక్ వచ్చినా, బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ.250 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్ రాబట్టి హిట్ కొట్టింది. దీనికి సీక్వెల్గా పేట 2 తీయాలని అనుకున్నా, రజినీకాంత్ దానికి ఓకే చెప్పలేదు.
రజినీ - సన్ పిక్చర్స్ కాంబోలో ఒకే ఒక్క ప్లాప్
పేట హిట్ తర్వాత డైరెక్టర్ సిరుత్తై శివతో రజినీకాంత్ సినిమా చేశాడు. దీన్ని కూడా సన్ పిక్చర్సే నిర్మించింది. 'విశ్వాసం' లాంటి విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్ హిట్ తర్వాత శివ తీస్తున్న సినిమా కావడంతో ఫ్యాన్స్ భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు. కానీ 2021 దీపావళికి రిలీజైన 'అన్నాత్తే' ప్లాప్ అయింది. కరోనా లాక్డౌన్ వల్ల షూటింగ్ సరిగ్గా జరగకపోవడం, కథలో మార్పులు చేయాల్సి రావడం ఈ సినిమా ఫెయిల్యూర్కు కారణమయ్యాయి.
హ్యాట్రిక్ హిట్స్ కొట్టిన కాంబో..
అన్నాత్తే ప్లాప్ తర్వాత కచ్చితంగా హిట్ కొట్టాల్సిన టైమ్లో సన్ పిక్చర్స్తో కలిసి 'జైలర్' లాంటి మాస్ యాక్షన్ సినిమా చేశాడు రజినీ. ఆ సినిమా బ్లాక్బస్టర్ అయ్యాక, లోకేష్ కనగరాజ్ డైరెక్షన్లో 'కూలీ' సినిమా కూడా సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లోనే చేశాడు. ఆ సినిమా కూడా రూ.500 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ఇక సన్ పిక్చర్స్ నిర్మాణంలో రజినీకాంత్ నటించిన 'జైలర్ 2' గత వారమే రిలీజై థియేటర్లలో దుమ్మురేపుతోంది. ఈ సినిమా తమిళ నాట తొలి 1000 కోట్ల సినిమాగా నిలిచే ఛాన్స్ ఉందని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.