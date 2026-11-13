Algae Tree: ఏపీలో కాలుష్యాన్ని తగ్గించే ఆల్గే ట్రీ.. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా?
Algae Tree: గుంటూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏపీలోనే తొలి ఆల్గే ట్రీని గాంధీ పార్క్లో ఏర్పాటు చేసింది. ఇది 25 చెట్లు ఇచ్చే ఆక్సిజన్ను అందిస్తూ కాలుష్యాన్ని తగ్గిస్తుందని రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఒక్కటి నాటితే 25 చెట్లతో సమానం.. అసలేంటీ ఆల్గే ట్రీ?
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు నగరం వాయు కాలుష్యానికి వినూత్నంగా చెక్ పెట్టేందుకు సిద్ధమైంది. నగరంలోని గాంధీ పార్క్లో గుంటూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (GMC) రాష్ట్రంలోనే మొదటి ఆల్గే ట్రీని విజయవంతంగా ఏర్పాటు చేసింది. 'నవ గుంటూరు' కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ ఆధునిక ఆకుపచ్చ పరిజ్ఞానాన్ని నగరానికి పరిచయం చేశారు. నిజానికి ఇది చెట్టు కాదు.. కృత్రిమంగా ఏర్పాటు చేసింది.
ఈ కృత్రిమ చెట్టు గాలిలోని కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ను పీల్చుకుని, స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ను వాతావరణంలోకి విడుదల చేస్తుంది. ఈ ఒక్క కృత్రిమ చెట్టు అందించే ఆక్సిజన్ పరిమాణం, కార్బన్ శోషణ సామర్థ్యం సుమారు 20 నుంచి 25 పెద్ద చెట్లతో సమానమని రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి. సాంకేతికతతో పట్టణ పర్యావరణాన్ని ఎలా కాపాడుకోవచ్చో చెప్పడానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక గొప్ప ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది.
అసలు ఏమిటీ ఆల్గే ట్రీ? ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?
పేరులో చెట్టు ఉన్నప్పటికీ, ఆల్గే ట్రీ అనేది నేలలో పెరిగే సాధారణ చెట్టు కాదు. ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన ట్యాంక్ ఆధారిత సాంకేతిక వ్యవస్థ. గుంటూరులో ఏర్పాటు చేసిన ఈ యూనిట్లో 600 లీటర్ల నీటి ట్యాంక్ ఉంటుంది. ఇందులో సూక్ష్మజీవులైన మైక్రోఆల్గే ని నింపి ఉంచుతారు.
ఈ మైక్రోఆల్గే కిరణజన్య సంయోగక్రియ ద్వారా సూర్యరశ్మిని ఉపయోగించుకుని, కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ను వేగంగా పీల్చుకుంటూ ఆక్సిజన్ను నిరంతరం విడుదల చేస్తాయి. ఈ పరికరంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ఫ్యాన్లు చుట్టుపక్కల ఉన్న కాలుష్య గాలిని ట్యాంక్లోకి లాక్కుంటాయి. అక్కడ ఉన్న ఆల్గే ఆ గాలిని శుద్ధి చేసి స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ను బయటకు పంపుతుంది.
ఆల్గే ట్రీలోని మోడర్న్ టెక్నాలజీ అండ్ సిస్టమ్ ఏంటి?
ఈ ఆల్గే ట్రీ కేవలం జీవ ప్రక్రియ మాత్రమే కాదు, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలయికతో రూపొందింది. ఈ యూనిట్ నిర్వహణ కోసం సోలార్ ప్యానెల్స్, ఫ్యాన్లు, వాటర్ పంప్లు, సెన్సార్లు, ఎల్ఈడీ లైట్లను అమర్చారు.
వ్యవస్థకు కావలసిన శక్తిని సోలార్ ప్యానెల్స్ అందిస్తాయి. ఫ్యాన్లు బయటి గాలిని లోపలికి లాగడానికి ఉపయోగపడతాయి. నీటి పంప్లు ఆల్గే నిరంతరం తిరిగేలా సహాయపడతాయి. సెన్సార్లు ట్యాంక్ లోపలి వాతావరణాన్ని పరిశీలిస్తాయి. గుంటూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఒకే ఒక్క ఆల్గే ట్రీ తన చుట్టూ సుమారు 15 మీటర్ల రేడియస్ వరకు గాలిని శుద్ధి చేస్తూ కాలుష్యాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది.
ఒక్క ఆల్గే ట్రీ 25 చెట్లతో సమానం ఎలా అయింది?
ఈ కృత్రిమ చెట్టును 25 చెట్లతో పోల్చడానికి ప్రధాన కారణం దాని కార్బన్ శోషణ సామర్థ్యం, ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి వేగమే. మైక్రోఆల్గేలు సాధారణ మొక్కల కంటే 10 నుంచి 50 రెట్లు వేగంగా కిరణజన్య సంయోగక్రియ జరుపుతాయి. అందుకే ఈ చిన్న పరికరం సేకరించే కార్బన్ పరిమాణం 20 నుండి 25 పూర్తిస్థాయిలో పెరిగిన పెద్ద చెట్లతో సమానంగా ఉంటుంది. రిపోర్టుల ప్రకారం ఇది ఏడాదికి సుమారు 1.5 టన్నుల కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ను గ్రహించగలదు.
అయితే ఈ పోలిక కేవలం గాలి శుద్ధి, ఆక్సిజన్ విడుదల అనే నిర్దిష్ట విధులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. సహజమైన చెట్లు ఇచ్చే నీడ, పక్షులకు నివాసం, నేలను రక్షించడం వంటి పూర్తి పర్యావరణ ప్రయోజనాలను ఇది భర్తీ చేయలేదు.
ప్రాజెక్ట్ ఖర్చు, భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు.. ప్రాముఖ్యత ఇదే
గాంధీ పార్క్లో పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా చేపట్టిన ఈ ఆల్గే ట్రీని గుంటూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సుమారు రూ. 5 లక్షల వ్యయంతో ఏర్పాటు చేసింది. లలితా గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ అందించిన సిఎస్ఆర్ నిధుల సహకారంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏర్పాటైంది.
ఈ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ ఆధారంగా నగరంలోని మరిన్ని పార్కులు, విద్యాసంస్థలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, రద్దీగా ఉండే బస్ స్టాండ్లు, రహదారి కూడళ్లలో ఇటువంటి ఆల్గే ట్రీలను ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులు ఆలోచిస్తున్నారు. స్థలం కొరత ఉన్న పట్టణ ప్రాంతాల్లో 25 పెద్ద చెట్లను నాటడం కష్టం కాబట్టి, తక్కువ స్థలంలో ఎక్కువ ఫలితాన్ని ఇచ్చే ఈ ఆల్గే ట్రీలు పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. ప్రకృతి సిద్ధమైన చెట్లను నాటుతూనే, ఇటువంటి స్మార్ట్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించడం వల్ల నగరాల్లో గాలి నాణ్యత వేగంగా మెరుగుపడుతుందని ఈ ప్రాజెక్ట్ నిరూపిస్తోంది.