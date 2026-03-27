పెళ్లై నెల రోజులు.. విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక మందన్న అన్సీన్ వెడ్డింగ్ ఫోటోలు చూశారా..?
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న తమ పెళ్లి జరిగి నెల రోజులు పూర్తయిన సందర్భంగా కొన్ని స్పెషల్ ఫోటోలను పంచుకున్నారు. తమ సంగీత్ వేడుకల నుంచి హైదరాబాద్లో జరిగిన గ్రాండ్ రిసెప్షన్ వరకు, ఇంతకుముందు ఎవరూ చూడని ఫోటోలను అభిమానులతో షేర్ చేసుకున్నారు.
విజయ్ - రష్మిక పెళ్లికి నెలరోజులు..
రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ నెల రోజుల క్రితం ఉదయ్పూర్లో ఘనంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు. పెళ్లై నెల పూర్తయిన సందర్భంగా, విజయ్ ఓ అందమైన పోస్ట్ పెట్టారు. కొత్త జీవితం ప్రారంభించడంపై తన ఫీలింగ్స్ను పంచుకున్నారు. విజయ్ - రష్మిక తమ పెళ్లికి సంబంధించిన ఎన్నో ప్రైవేట్ ఫోటోలను షేర్ చేశారు. సందడిగా సాగిన సంగీత్ నుంచి హైదరాబాద్లో జరిగిన గ్రాండ్ రిసెప్షన్ వరకు ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకున్నారు.
విజయ్ దేవరకొండ స్పెషల్ పోస్ట్..
కొన్ని సంఘటనలు జీవితాలను ఎలా శాశ్వతంగా ప్రభావితం చేస్తాయో ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. విజయ్ ఏం రాశాడంటే?.. “నెల రోజులైంది :) మనందరి జీవితాల్లో కొన్ని పెద్ద క్షణాలు ఉంటాయి... వాటిని సరిగ్గా చేస్తే, ఆ జ్ఞాపకాలు ఎప్పటికీ మీతోనే ఉంటాయి, మీకు ఆనందాన్ని పంచుతాయి—ఇది నేను ఎప్పుడూ కోరుకుంటాను,” అని విజయ్ రాశారు. ఆయన మాటల్లో ప్రేమ, అనుబంధం స్పష్టంగా కనిపించాయి.
పెళ్లి రోజు మ్యాజిక్ను గుర్తుచేసుకున్న రౌడీ హీరో..
ఈ జంట తమ బిజీ వర్క్ షెడ్యూల్స్కి తిరిగి వచ్చినప్పటికీ, విజయ్ కాస్త సమయం తీసుకుని తమ పెళ్లి రోజు మ్యాజిక్ను గుర్తుచేసుకున్నారు. తమ పెళ్లిని ప్రేమ, ఆనందాల వేడుకగా మార్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు. సమయం ఎంత వేగంగా గడిచిపోయిందో అని రష్మిక కూడా ఆశ్చర్యపోయింది. తమ పెళ్లి నాటి అన్సీన్ ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ, ఆమె ఎంతో క్యూట్గా.. ఓ పోస్ట్ రాసింది.
రష్మిక మందన్న ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు..
"అప్పుడే నెల రోజులు గడిచిపోయిందంటే నమ్మలేకపోతున్నా... పెళ్లి అనేది ఏదో దూరపు ఆలోచనలా ఉండేది, ఇప్పుడు పెళ్లై నెల రోజులైంది, ఇది నమ్మశక్యంగా లేదు. కానీ ఇది శాశ్వతమైన ప్రేమ," అని ఆమె రాసింది. ఈ ప్రయాణంలో తనకు సపోర్ట్గా నిలిచిన వారందరికి ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.
తన పోస్ట్లో, తమ కలల పెళ్లిని నిజం చేసిన ముగ్గురు మహిళల గురించి విజయ్ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. తన జ్యువెలరీ డిజైనర్ అర్పిత గురించి ప్రేమగా మాట్లాడుతూ, తాను అనుకున్న ప్రతి కాన్సెప్ట్ను ఆమె ఎంతో సృజనాత్మకంగా, జాగ్రత్తగా నిజం చేసిందని చెప్పారు. ఈ ప్రాసెస్ చాలా ప్రత్యేకమైనదని ఆయన అన్నారు.
పెళ్లికి సహకరించినవారికి ధన్యవాదాలు..
ఆ తర్వాత, తన స్నేహితురాలు ఐశ్వర్యకు విజయ్ చాలా పర్సనల్గా ఓ మెసేజ్ పంపారు. వెన్యూ సెలక్షన్ నుంచి చివరి నిమిషం ఏర్పాట్ల వరకు ప్రతి నిర్ణయంలోనూ అండగా నిలిచిన ఐశ్వర్య లాంటి స్నేహితురాలు అందరికీ ఉండాలని ఆయన ప్రశంసించారు. ఓ భావోద్వేగభరితమైన సంఘటనగా, విజయ్ తన స్నేహితురాలి పట్టీలను రిసెప్షన్లో తన జ్యువెలరీలో భాగంగా ధరించారు. తమ వేడుకలో ఆమె ఎప్పుడూ తమతోనే ఉన్నట్లు చెప్పడానికి ఇది ఒక సంకేతం.
ఫిబ్రవరి 26న ఉదయ్పూర్లో జరిగిన వేడుక..
చివరగా, తమ వెడ్డింగ్ ప్లానర్ ప్రియకు ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఆమె తమ కుటుంబంలో ఒకరిగా మారిపోయిందని విజయ్ అన్నారు. తన మాటల్లో చెప్పాలంటే, ఆమె తమ పెళ్లికి వెన్నెముకలా నిలిచి, ఎలాంటి గందరగోళం లేకుండా ప్రతి క్షణాన్ని అందంగా మార్చింది.రష్మిక, విజయ్ ఫిబ్రవరి 26న ఉదయ్పూర్లోని అందమైన ప్రదేశంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు.