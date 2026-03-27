శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా ప్రొడ్యూసర్ నమిత్ మల్హోత్రా 'రామాయణం' సినిమాపై ఓ పెద్ద అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఏప్రిల్ 2న, హనుమాన్ జయంతి రోజున ఏం రిలీజ్ చేయబోతున్నారంటే ?
2026లో రాబోతున్న మోస్ట్ అవైటెడ్, మెగా బడ్జెట్ మూవీ ‘రామాయణం’ గురించి భారీ అప్డేట్ వచ్చింది. నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో, నమిత్ మల్హోత్రా నిర్మాణంలో వస్తున్న ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ను రెండు భాగాలుగా రిలీజ్ చేయనున్నారు. శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా మేకర్స్ ఒక ప్రకటన చేశారు. ఏప్రిల్ 2న, హనుమాన్ జయంతి రోజున ‘రాముడి’ ఫస్ట్ లుక్ను గ్రాండ్ వరల్డ్ రివీల్ చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఇది కేవలం ఒక అనౌన్స్మెంట్ మాత్రమే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానుల కోసం ఒక స్పెషల్ సినిమాటిక్ సెలబ్రేషన్ అని, దీన్ని భారీ స్థాయిలో ప్లాన్ చేస్తున్నామని చెప్పారు.
శ్రీరామ నవమికి 'రామాయణం'పై బిగ్ అప్డేట్
శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా ప్రొడ్యూసర్ నమిత్ మల్హోత్రా సోషల్ మీడియాలో ఒక ఎమోషనల్ మెసేజ్ షేర్ చేశారు. "శ్రీరామ నవమి శుభాకాంక్షలు. ఈ కథ మనందరిది. మా రామాయణాన్ని దాని అసలైన స్ఫూర్తి, గొప్పతనంతో తెరపైకి తీసుకురావడానికి మేం వేసే ప్రతి అడుగు పూర్తి బాధ్యత, భక్తి, అంకితభావంతో వేస్తున్నాం. ఏప్రిల్ 2న హనుమాన్ జయంతి శుభ సందర్భంగా 'రాముడి'కి సంబంధించిన తర్వాతి అప్డేట్ను పంచుకోవడానికి మేం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాం. మా ఏళ్ల తరబడి కష్టాన్ని ఒక గ్రాండ్ వరల్డ్ రివీల్ ద్వారా అభిమానులతో పంచుకుంటాం. ఈ ప్రత్యేక క్షణాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. మీ ప్రేమ, నమ్మకం, ఓపికకు ధన్యవాదాలు" అని ఆయన రాశారు.
గ్లోబల్ లెవల్లో 'రాముడి' లుక్ రివీల్
మేకర్స్ ఈ ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ను ఒక గ్లోబల్ అభిమానుల ఈవెంట్గా మార్చాలని చూస్తున్నారు. ఇంతకుముందు కూడా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కొన్ని విజువల్స్ను పెద్ద పెద్ద గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్స్పై చూపించారు. ఇప్పుడు ఏప్రిల్ 2న అభిమానులకు ఒక పెద్ద సినిమాటిక్ పండగలాంటి అనుభూతిని ఇవ్వబోతున్నారు. ఈ సినిమాలో రణ్బీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా, యశ్ రావణుడిగా, సన్నీ డియోల్ హనుమంతుడిగా, రవి దూబే లక్ష్మణుడిగా కనిపించనున్నారు. లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ, అద్భుతమైన కథనంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ను రూపొందిస్తున్నారు.
రెండు భాగాలుగా మెగా బడ్జెట్ సినిమా 'రామాయణం'
నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ‘రామాయణం’ సినిమాను రెండు భాగాలుగా రిలీజ్ చేస్తారు. మొదటి భాగం 2026 దీపావళికి, రెండో భాగం 2027 దీపావళికి IMAX ఫార్మాట్లో విడుదల కానున్నాయి. ఈ సినిమాను ఒక చరిత్రాత్మక, సరికొత్త సినిమాటిక్ అనుభవంగా మార్చాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ రెండు భాగాల బడ్జెట్ సుమారు 4000 కోట్ల రూపాయలు అని సమాచారం.