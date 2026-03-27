Ram Charan : హైదరాబాద్ లో రామ్ చరణ్ బంగ్లా లోపల ఎలా ఉందో చూశారా?
మార్చి 27న రామ్ చరణ్ 40వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఇది ఆయన జీవితంలో, కెరీర్లో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి. ఈ సంద్భంగా అభిమానులు, సెలబ్రిటీలు చరణ్ కు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
రామ్ చరణ్ 40వ పుట్టినరోజు
రామ్ చరణ్ 40వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న వేళ, ఈ గ్లోబల్ స్టార్ తన సినిమాలతోనే కాదు, విలాసవంతమైన జీవనశైలితోనూ వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. RRR తర్వాత అంతర్జాతీయ గుర్తింపు, రాబోయే భారీ ప్రాజెక్టులతో చరణ్ సినిమా విజయంతో పాటు వ్యక్తిగతంగా కూడా ఎంతో ఎత్తుకు ఎదిగాడు. హైదరాబాద్లోని ఆయన ఇల్లు ఆ విజయానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది.
చరణ్ కు ప్రముఖుల నుంచి శుభాకాంక్షలు..
మార్చి 27న రామ్ చరణ్ 40వ పుట్టినరోజు జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులు, సినీ ప్రముఖులు చరణ్ కు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. RRR సినిమాలోని 'నాటు నాటు' పాటకు ఆస్కార్ రావడంతో చరణ్ గ్లోబల్ స్టార్గా ఎదిగారు. ప్రస్తుతం పెద్ది, RC16 వంటి భారీ ప్రాజెక్టులతో పాన్-ఇండియా సూపర్స్టార్గా తన స్థానాన్ని మరింత పదిలం చేసుకుంటున్నారు.
అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతంలో చరణ్ ఇల్లు..
సంప్రదాయబద్ధంగా ఇంటీరియర్స్
ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలు
ఈ ఇంటి డిజైన్లో భారతీయ సంప్రదాయాలు, మార్బుల్ వర్క్, చేతితో చెక్కిన కళాకృతులు కనిపిస్తాయి. ఇవన్నీ ఇంటికి విలాసవంతమైన లుక్తో పాటు, మన సంస్కృతిని గుర్తుచేస్తాయి.
చరణ్ ఇంట్లో ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. ఫిట్నెస్, సరదా కోసం ఒక ప్రైవేట్ టెన్నిస్ కోర్ట్ ఉంది. విశాలమైన తోటలు, ఓపెన్ స్పేస్లు ఉన్నాయి. అత్యాధునిక జిమ్, రిలాక్స్ అవ్వడానికి స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా ఉన్నాయి.
లైఫ్స్టైల్ హబ్గా..
ఈ ప్రత్యేకతల వల్ల ఇది కేవలం ఇల్లుగానే కాకుండా, ఒక లైఫ్స్టైల్ హబ్గా మారింది. ఇక్కడే చరణ్ తన పని, ఫిట్నెస్, కుటుంబంతో సమయం గడుపుతారు.ఈ భవంతిలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు కూడా నివసిస్తున్నారు. అందుకే ఇది వారసత్వానికి, ఐక్యతకు చిహ్నంగా నిలుస్తుంది. ఈ ఇల్లు రామ్ చరణ్ విజయాన్నే కాకుండా, తెలుగు సినిమాలోని అత్యంత శక్తివంతమైన కుటుంబ ప్రభావాన్ని కూడా చూపిస్తుంది.
40వ ఏట అడుగుపెట్టిన రామ్ చరణ్
రామ్ చరణ్ జూబ్లీహిల్స్ ఇల్లు కేవలం ఒక విలాసవంతమైన ఆస్తి మాత్రమే కాదు, అది ఆయన ప్రయాణానికి ప్రతిబింబం. ఒక డెబ్యూ హీరో నుంచి గ్లోబల్ స్టార్గా ఆయన ఎదుగుదల అసాధారణమైనది. 40వ ఏట అడుగుపెట్టి, భారీ సినిమాలతో దూసుకెళ్తున్న చరణ్కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు కొనసాగుతోంది. ఆయన జీవనశైలి, ఈ అద్భుతమైన ఇల్లు భారతీయ సినిమాలో ఆయన స్థాయికి అద్దం పడుతున్నాయి.