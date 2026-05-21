Soundarya: 12 మంది హీరోలు వద్దన్న మూవీ..సౌందర్య సినిమా ఫ్లాప్ అయినా రికార్డుల్లో మాత్రం తోపు!
అమితాబ్ బచ్చన్ నటించిన 'సూర్యవంశం' సినిమా విడుదలై 27 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. 1999 మే 21న రిలీజైన ఈ చిత్రంలో బిగ్ బీ డబుల్ రోల్లో కనిపించారు. ఈవీవీ సత్యనారాయణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘోరంగా ఫ్లాప్ అయింది.
అమితాబ్ ద్విపాత్రాభినయం
1999లో వచ్చిన 'సూర్యవంశం' సినిమాను ప్రేక్షకులు తొలిరోజు నుంచే తిరస్కరించారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇది డిజాస్టర్గా నిలిచింది. ఈ చిత్రంలో అమితాబ్ తండ్రీకొడుకులుగా ద్విపాత్రాభినయం చేశారు.
12 మంది స్టార్లు రిజెక్ట్ చేసిన సినిమా
నిజానికి 'సూర్యవంశం' సినిమాకు అమితాబ్ బచ్చన్ మొదటి ఛాయిస్ కాదు. మేకర్స్ దాదాపు 12 మంది బాలీవుడ్ స్టార్లను సంప్రదించారు. కానీ ఎవరూ చేయడానికి ఒప్పుకోలేదు. చివరకు బిగ్ బీకి ఆఫర్ వెళ్లగా, ఆయన వెంటనే ఓకే చెప్పారు. ఇందులో సౌత్ నటి సౌందర్య హీరోయిన్గా నటించారు. జయసుధ, అనుపమ్ ఖేర్, కాదర్ ఖాన్ కూడా ముఖ్య పాత్రల్లో ఉన్నారు.
రిజెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు వీరే
బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫ్లాప్
రూ.7 కోట్ల బడ్జెట్
రీమేక్ సినిమా
'సూర్యవంశం' సినిమా 1997లో వచ్చిన తమిళ రీమేక్'సూర్య వాసం'కి రీమేక్. ఆ సినిమాలో ఆర్. శరత్కుమార్, దేవయాని ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఆ సినిమా అక్కడ భారీ విజయం సాధించింది. దీన్ని తెలుగులో 'సూర్యవంశం' (1998), కన్నడలో 'సూర్యవంశ' (1999) పేరుతో కూడా రీమేక్ చేశారు.