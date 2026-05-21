Cannes 2026: రెడ్ కార్పెట్పై అలియా నుంచి అదితి వరకు.. భర్తకు విడాకులిచ్చి అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్న బ్యూటీ
కేన్స్ 2026 రెడ్ కార్పెట్పై బాలీవుడ్ తారలు తమ ఫ్యాషన్ సెన్స్తో అదరగొట్టారు. అలియా భట్ నుంచి అదితి రావ్ హైదరీ వరకు, 9 మంది సెలబ్రిటీలు తమ స్టైలిష్ లుక్స్తో ప్రత్యేకంగా నిలిచారు. ఎలిగెన్స్, గ్లామర్, బోల్డ్ అవుట్ఫిట్లతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు.
కేన్స్ 2026 రెడ్ కార్పెట్పై తారలు
అలియా భట్
కేన్స్ 2026లో అలియా భట్ ఎంతో అందంగా కనిపించింది. లేత రంగు గౌన్లు, ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన దుస్తుల్లో మెరిసింది. ఆమె తన సాఫ్ట్ గ్లామర్ లుక్స్తో, అదిరిపోయే జ్యువెలరీతో రెడ్ కార్పెట్పై అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
అదితి రావు హైదరి
అదితి రావ్ హైదరీ తన సింపుల్ లుక్స్తో ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఆర్గాన్జా చీరలు, లేత రంగు దుస్తుల్లో కనిపించింది. ఆమె ఆధునిక మినిమలిజం, భారతీయ సంప్రదాయాన్ని కలిపి తన స్టైల్ను ప్రదర్శించింది. సింపుల్ మేకప్, స్టైలింగ్తో ఎంతో గ్రేస్ఫుల్గా ఉంది.
తారా సుతారియా
కరణ్ జోహార్
మౌనీ రాయ్
మౌనీ రాయ్ మోనోక్రోమ్ టోన్స్లో బాడీ-కాంటూర్డ్ దుస్తులను ఎంచుకుంది. ఆమె షార్ప్ టెయిలరింగ్, సింపుల్ స్టైలింగ్తో మోడ్రన్గా, అంతర్జాతీయ రెడ్ కార్పెట్పై ప్రత్యేకంగా కనిపించింది. మౌనిరాయ్ రీసెంట్ గా తన భర్తతో విడాకులు తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.
ఊర్వశీ రౌతేలా
డయానా పెంటీ
జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్
హ్యూమా ఖురేషి
హ్యూమా ఖురేషి వెల్వెట్ వంటి రిచ్ ఫ్యాబ్రిక్స్తో చేసిన గౌన్లలో ఆకట్టుకుంది. ఆమె కేన్స్ లుక్స్ క్లాసిక్ ఎలిగెన్స్, మోడ్రన్ కౌచర్ స్టైల్ను బ్యాలెన్స్ చేశాయి. ఈ ఫెస్టివల్లో ప్రత్యేకంగా నిలిచిన భారతీయ తారలలో ఆమె ఒకరు.