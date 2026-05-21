Kiara Advani: కూతురి గురించి గేమ్ ఛేంజర్ నటి ఎమోషనల్ పోస్ట్.. కానీ అసలు ట్విస్ట్ ఇదే!
నటి కియారా అద్వానీ తన కూతురు సారాయాకు సంబంధించిన ఓ స్పెషల్ ఫొటోను ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసింది. ఫ్లైట్లో ప్రయాణిస్తుండగా తీసిన ఈ ఫొటోలో, చిన్నారి సారాయా తన చిట్టి చేత్తో ఓ బొమ్మను అందుకుంటోంది.
నటి కియారా అద్వానీ తన వ్యక్తిగత జీవితంలోని ఓ అందమైన క్షణాన్ని అభిమానులతో పంచుకుంది. తన కూతురు సారాయా ఫొటోను ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో పోస్ట్ చేసింది. ఈ ఫొటో చూసి ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.
ఫ్లైట్లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు తీసిన ఫొటో
ఈ ఫొటోను ఫ్లైట్లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు తీసినట్లు తెలుస్తోంది. విమానం కిటికీకి రంగురంగుల బొమ్మను అంటించారు. ఆ బొమ్మను పట్టుకోవడానికి చిన్నారి సారాయా తన చిట్టి చేతిని చాచింది. ఈ ఫొటోకు కియారా ఓ హార్ట్ ఎమోజీని జోడించింది.
కుటుంబంతో కలిసి వెకేషన్
ప్రస్తుతం కియారా, ఆమె భర్త, నటుడు సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా తమ కుటుంబంతో కలిసి వెకేషన్ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని సమాచారం. గత ఏడాది జులైలో కియారా, సిద్ధార్థ్ దంపతులకు ఆడబిడ్డ పుట్టింది. అప్పుడు ఇద్దరూ కలిసి ఇన్స్టాగ్రామ్లో, 'మా హృదయాలు నిండిపోయాయి, మా ప్రపంచం శాశ్వతంగా మారిపోయింది. మాకు ఆడపిల్ల పుట్టింది. కియారా, సిద్ధార్థ్' అని పోస్ట్ పెట్టారు.
తల్లిగా తన అనుభవాలు
తల్లిగా తన అనుభవాల గురించి కియారా అప్పుడప్పుడు పోస్టులు పెడుతున్నా, ఈ జంట తమ కూతురు సారాయా ముఖాన్ని ఇప్పటివరకు బయటకు చూపించలేదు. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో, కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా, కియారా మాతృత్వం, వ్యక్తిగత ఎదుగుదల గురించి సోషల్ మీడియాలో రాసుకొచ్చింది. 2023 గురించి మాట్లాడుతూ, 'నేను ఊహించని విధంగా నా హృదయం విస్తరించింది. ఇది ఎన్నో మొదటి అనుభవాలు, అభ్యాసాలు, మార్పులు, పరిణామం, తీపి ఆశీర్వాదాల సంవత్సరం' అని పేర్కొంది.
గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వంలో
ఇక కియారా సినిమాల విషయానికొస్తే, ఆమె త్వరలో గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' చిత్రంలో కనిపించనుంది. ఈ సినిమాలో యశ్, నయనతార, హుమా ఖురేషి, రుక్మిణి వసంత్, తారా సుతారియా కూడా నటిస్తున్నారు. మరోవైపు, సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా, తమన్నా భాటియాతో కలిసి నటించిన 'వ్వాన్' (Vvan) సినిమా విడుదల కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు.
