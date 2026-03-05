- Home
విజయ్ దేవరకొండతో హైదరాబాద్లో జరిగిన రిసెప్షన్లో రష్మిక మందన్న అదిరిపోయే లుక్లో కనిపించింది. నలుపు-బంగారు రంగు బోర్డర్ ఉన్న ఎర్రటి మైసూర్ సిల్క్ చీర కట్టుకుంది. పచ్చలు, బర్మా రూబీలతో చేసిన నెమలి నెక్లెస్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
ముగిసిన విరోష్ పెళ్లి వేడుకలు..
ఉదయ్పూర్లో ఫిబ్రవరి 26, 2026న విజయ్ రష్మిక పెళ్లి ప్రైవేట్గా జరిగింది. ఆ తర్వాత మార్చి 4, 2026న హైదరాబాద్లో గ్రాండ్ రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ జంట చేయి చేయి పట్టుకుని వేడుకకు హాజరయ్యారు. వీరి రాయల్ లుక్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. రిసెప్షెన్ లో ముగిసిన పెళ్లి వేడుకలు.
రిసెప్షన్ కోసం రష్మిక లుక్..
మైసూరు వాడియార్ రాజవంశం చిహ్నం
పీకాక్ ఫౌంటెన్ నెక్లెస్ హైలైట్
ఆమె డ్రెస్లో పీకాక్ ఫౌంటెన్ నెక్లెస్ హైలైట్గా నిలిచింది. దీనిని నక్షి గోల్డ్వర్క్తో ఎంతో సున్నితంగా తయారుచేశారు. పచ్చలు, బర్మా కెంపులతో కుందన్ సెట్టింగ్లో రూపొందించిన ఈ నెక్లెస్ ఆమె లుక్కు మరింత అందాన్ని తెచ్చింది. మేకప్ సింపుల్గా ఉంచుకుని, జుట్టును బన్లా చుట్టి మల్లెపూలు పెట్టుకుంది.
విజయ్ దేవరకొండ ఎలా ఉన్నాడంటే?
విజయ్ కూడా 'జేడ్' డిజైన్ చేసిన క్రీమ్ కలర్ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపించాడు. ఐవరీ సిల్క్ కుర్తాతో పాటు, వేష్టి స్టైల్ ధోతీ ధరించాడు. భుజంపై అంగవస్త్రం, మెడలో సిల్వర్ చైన్తో తన లుక్ను పూర్తి చేశాడు.