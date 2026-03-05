రష్మిక విజయ్ కొత్త అవతారం... రిసెప్షన్లో డిఫరెంట్ గా మెరిసిన విరోష్ జంట,
కొత్త జంట రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ హైదరాబాద్లో గ్రాండ్గా జరిగిన రిసెప్షన్లో మెరిశారు. చేయి చేయి పట్టుకుని నడుస్తూ, సంప్రదాయ దుస్తుల్లో అదరగొట్టారు.
A Grand Traditional Entry in Hyderabad
కొత్త జంట రష్మిక, విజయ్ ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న తమ హైదరాబాద్ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేశారు.వారికి ఆ క్షణం అద్భుతంగా అనిపించింది. ఇద్దరూ చేయి చేయి పట్టుకుని నడుస్తూ, ఫొటోగ్రాఫర్లకు ఫోజులిచ్చారు.
పెళ్లి వేడుకల సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ, క్లాసిక్ ఇండియన్ దుస్తుల్లో కనిపించారు. రష్మిక పింక్ రంగు చీరలో మెరిసిపోగా, విజయ్ ఐవరీ పట్టు పంచెలో ఆమెకు పర్ఫెక్ట్గా జోడీగా నిలిచాడు. లోపలికి వెళ్లే ముందు, ఈ జంట ఫొటోగ్రాఫర్లకు గౌరవంగా నమస్కరించి, సరదాగా మాట్లాడారు.
సింపుల్ గా.. హుందాగా కనిపించిన జంట..
రష్మిక స్టైలింగ్ చాలా హుందాగా, అందంగా ఉంది. తన చీరకు మ్యాచింగ్గా లేయర్డ్ గోల్డ్ నెక్లెస్, పెద్ద చెవిపోగులు, హత్ ఫూల్, సంప్రదాయ వడ్డాణం ధరించింది. జుట్టును స్టైల్గా ముడివేసి, ఎర్రటి పూలతో అలంకరించుకుంది. పెళ్లి రోజు లాగే, మేకప్ చాలా సింపుల్గా ఉంచుకుంది.
అయితే, ఆమె నుదుటిన ఉన్న సింధూరం, బొట్టు పెళ్లికూతురు కళను తెచ్చిపెట్టాయి. విజయ్ తన లుక్ను సింపుల్గా, హుందాగా ఉంచాడు. మెడలో మందపాటి బంగారు గొలుసు, వాచ్, కడియం మాత్రమే ధరించాడు. ఇద్దరూ ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా జోడీగా కనిపించారు.
తెలుగు, కొడవ సంప్రదాయాల ప్రకారం పెళ్లి..
ఈ జంట అంతకుముందు తెలుగు, కొడవ సంప్రదాయాల ప్రకారం జరిగిన తమ పెళ్లి ఫొటోలను షేర్ చేయగా, అవి ఇంటర్నెట్ను ఊపేశాయి. వారిద్దరూ పెట్టిన క్యాప్షన్లు దేశవ్యాప్తంగా అభిమానుల మనసులను గెలుచుకున్నాయి.
రష్మిక పెళ్లి జీవితంలోకి అడుగుపెట్టడంపై 'ఫుల్ పార్టీ టైమ్' అంటూ తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేసింది. విజయ్ మాత్రం ఫిబ్రవరి 26, 2026న తన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ను పెళ్లి చేసుకున్నానంటూ చిన్నగా, ఎమోషనల్గా నోట్ రాశాడు.
Reception
కొన్ని రోజుల తర్వాత, మార్చి 3న జరిగిన సంగీత్ వేడుక ఫొటోలను పోస్ట్ చేసి అభిమానులను మళ్లీ ఆనందపరిచారు. ఇప్పుడు, మార్చి 4న హైదరాబాద్లో గ్రాండ్ రిసెప్షన్ జరగడంతో, వేడుకలు తారాస్థాయికి చేరాయి.
ఈ కార్యక్రమానికి సినీ పరిశ్రమ నుంచి పలువురు పెద్దలు హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. అభిమానులు ఆన్లైన్లో ఈ జంటపై ప్రేమ వర్షం కురిపిస్తూనే ఉన్నారు. వారిని అందమైన, అద్భుతమైన జంటగా అభివర్ణిస్తున్నారు.