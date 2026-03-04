- Home
- విజయ్ - రష్మిక ఇద్దరిలో ముందు ప్రపోజ్ చేసింది ఎవరో తెలుసా? సీక్రెట్ చెప్పిన విజయ్ దేవరకొండ
రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ఇన్నాళ్లూ చిన్న చిన్న క్లూస్ ఇచ్చినా, తమ ప్రేమ విషయాన్ని మాత్రం రహస్యంగానే ఉంచారు. అసలు వాళ్లిద్దరిలో ముందు ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారనే సీక్రెట్ రివీల్ అయింది.
ప్రేమగా మారిన స్నేహం
రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ రెండు సినిమాల్లో కలిసి నటించారు. సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడే ఇద్దరి మధ్య స్నేహం చిగురించింది. కానీ అప్పటికే రష్మిక మనసులో విజయ్ 'విజ్జు'గా మారిపోయాడు. విజయ్ ప్రేమలో పడిన రష్మిక, ఒక అడుగు ముందుకేసింది.
విజయ్ దేవరకొండకు ప్రపోజ్ చేసింది రష్మికనే
సాధారణంగా అబ్బాయిలే అమ్మాయిలకు ప్రపోజ్ చేస్తారు. అమ్మాయిలు కూడా ప్రపోజ్ చేయడానికి కాస్త వెనకాడతారు. కానీ ఈ విషయంలో రష్మిక చాలా డిఫరెంట్. విజయ్పై రష్మికకు నిజమైన ప్రేమ పుట్టింది. దాన్ని స్నేహం పేరుతో దాచిపెట్టాలని ఆమె అనుకోలేదు. అందుకే విజయ్ దేవరకొండ ముందు తన ప్రేమను బయటపెట్టింది రష్మిక మందన్న.
ప్రేమకు గ్రీన్ సిగ్నల్
నేషనల్ క్రష్ రష్మిక కళ్లే అన్నీ చెప్పేస్తాయి. విజయ్ను రష్మిక ఎంతగా ప్రేమిస్తుందో ఆమె చూపుల్లోనే కనిపెట్టేయొచ్చు. ఈ ప్రేమ గురించి విజయ్కు తెలియకుండా ఉంటుందా? రష్మికతో రెండు సినిమాలు చేసి, కొన్ని అందమైన క్షణాలను గడిపిన విజయ్ దేవరకొండ, ఆమె ప్రేమకు వెంటనే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేశాడు.
నిజం చెప్పిన విజయ్ దేవరకొండ
అభిమానుల ముందు విజయ్ దేవరకొండ తమ ప్రేమ రహస్యాన్ని బయటపెట్టాడు. 'ముందు ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు?' అనే ప్రశ్నకు రష్మిక పేరు చెప్పాడు. రష్మికనే ఒక అడుగు ముందుకేసిందని విజయ్ వెల్లడించాడు.
రహస్యంగా ఉంచిన బంధం
2018లో 'గీత గోవిందం' సినిమాలో రష్మిక, విజయ్ మొదటిసారి కలిసి కనిపించారు. ఆ తర్వాత 2019లో 'డియర్ కామ్రేడ్' సినిమాలో నటించారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు వాళ్లు తమ ప్రేమ గురించి మీడియా ముందు ఎప్పుడూ చెప్పలేదు. అభిమానులు మాత్రం రష్మిక, విజయ్ ఫోటోలను సింక్ చేసి వాళ్లు ప్రేమలో ఉన్నారని ప్రచారం చేశారు. కొన్ని ఈవెంట్లలో రష్మికను నేరుగా అడిగినా సమాధానం ఇవ్వలేదు. కానీ ఏ నటుడిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు అని అడిగినప్పుడు మాత్రం రష్మిక, విజయ్ పేరు చెప్పింది.
అభిమానుల ఆనందం...
రష్మిక, విజయ్ పెళ్లి, సంగీత్, పెళ్లి తర్వాత జరిగిన కార్యక్రమాల వీడియోలు, ఫోటోలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. రష్మిక, విజయ్ తమ అభిమానులకు పెళ్లి విందు ఇచ్చారు. అక్కడ అభిమానుల మనసులను గెలుచుకున్నారు. అభిమానులకు భోజనం వడ్డించి, వాళ్లతో మాట్లాడిన రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ తమ మంచి మనసుతో 'సూపర్ జోడీ' అనిపించుకున్నారు.