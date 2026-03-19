Dhurandhar 2: ధురంధర్ 2లో రణ్వీర్ కంటే మోదీ క్రేజే ఎక్కువ.. అసలు ఆ సీన్ల వెనుక కథేంటి?
PM Modi Cameo in Dhurandhar 2 : ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ధురంధర్ 2'లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సీన్లు హాట్ టాపిక్ అయ్యాయి. థియేటర్లలో ఈలలు, గోలలతో ప్రేక్షకులు రచ్చ చేస్తున్నారు. అసలు మ్యాటర్ ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
బాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ తెరకెక్కించిన మోస్ట్ అవేటెడ్ సీక్వెల్ 'ధురంధర్ 2: ది రివెంజ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. రణ్వీర్ సింగ్ , సంజయ్ దత్, ఆర్. మాధవన్, అర్జున్ రాంపాల్ వంటి స్టార్లతో వచ్చిన ఈ మూవీ మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైంది. అయితే, ఈ సినిమాలో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచిన అంశం ఏమిటంటే.. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కనిపించడం. అవును, సినిమాలో ప్రధాని మోదీకి సంబంధించిన కొన్ని కీలక సన్నివేశాలు థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగిస్తున్నాయి.
మోదీ క్యామియోపై వెల్లువెత్తుతున్న స్పందనలు
మార్చి 18న జరిగిన పెయిడ్ ప్రివ్యూల నుంచే సోషల్ మీడియాలో ధురంధర్ 2 క్లిప్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రధాని మోదీ ప్రమాణ స్వీకార దృశ్యాలు, 2014 ఎన్నికల విజయం తర్వాత ఆయన చేసిన ప్రసంగం సినిమాలో హైలైట్గా నిలిచాయి. థియేటర్లలో మోదీ కనిపించగానే ప్రేక్షకులు 'జై మోదీ' అంటూ నినాదాలు చేయడం, ఈలలు వేయడం కనిపిస్తోంది. ఒకానొక దశలో హీరో రణ్వీర్ సింగ్ కంటే మోదీ సీన్లకే ఎక్కువ రెస్పాన్స్ వస్తోందని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. కొందరైతే ఈ క్యామియోకి మోదీకి 'బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్' అవార్డు ఇవ్వాలని సరదాగా పోస్టులు పెడుతున్నారు.
🚨 Viral Scene from Dhurandhar 2🚨
A powerful cameo of Narendra Modi shows demonetization in action 💥
The Dhurandhar 2 film hints how notebandi helped cut off terror funding by stopping illegal cash flow.
Cinema meets real impact #Dhurandhar2pic.twitter.com/UtaRuwF3B3
— Cricket News Network (@arshdeep3444) March 19, 2026
Goat Actor MODI JI's debut in DHURANDHAR 2 😭😭#Dhurandhar2pic.twitter.com/A9Z81pz5JK
— 🦕 (@adkeys22) March 18, 2026
రణ్వీర్ సింగ్ సినిమాలో మోదీ సన్నివేశాల కథేంటి?
దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ ఈ చిత్రంలో వాస్తవ సంఘటనలను ఫిక్షన్ కథతో అద్భుతంగా ముడిపెట్టారు. సినిమాలో నరేంద్ర మోదీ పాత్రను ఒక నటుడు పోషించగా, కొన్ని చోట్ల ఒరిజినల్ ఫుటేజీని కూడా వాడారు. ముఖ్యంగా 2016 నవంబర్ 8న దేశాన్ని కుదిపేసిన 'నోట్ల రద్దు' ప్రసంగాన్ని సినిమాలో కీలక మలుపుగా చూపించారు. సినిమాలో అజయ్ సన్యాల్ అనే పాత్రతో కలిసి మోదీ ఒక మిషన్ గురించి చర్చించే సీన్, అలాగే దావూద్ ఇబ్రహీం పాత్ర మోదీ గురించి మాట్లాడుతూ "ఆయన మాకు పెద్ద సమస్యగా మారారు" అని చెప్పే డైలాగులు సినిమా స్థాయిని పెంచాయి.
ధురంధర్ 2 వివాదాలు.. సెన్సార్ కట్స్
ఈ సినిమా విడుదలకు ముందు అనేక వివాదాలను ఎదుర్కొంది. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) ఈ చిత్రానికి 'A' సర్టిఫికేట్ ఇచ్చే ముందు దాదాపు 21 కట్స్ సూచించినట్లు సమాచారం. ఈ చిత్రంలో రాజకీయ అంశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని, ఇది ఒక రకమైన ప్రోపగాండా అని విమర్శకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా నోట్ల రద్దు వల్ల జరిగిన ఇబ్బందులను పక్కన పెట్టి, దాన్ని సమర్థించినట్లు ఉందని కొందరు సోషల్ మీడియాలో విమర్శిస్తున్నారు. అయితే, మేకర్స్ మాత్రం ఇది కేవలం దేశభక్తిని పెంపొందించే ప్రయత్నం మాత్రమేనని చెబుతున్నారు.
రణ్వీర్ సింగ్ ధురంధర్ 2 బాక్సాఫీస్ వేట
2025లో వచ్చిన మొదటి భాగం 'ధురంధర్' దాదాపు రూ. 1,300 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి రికార్డు సృష్టించింది. ఇప్పుడు దాని సీక్వెల్ అంతకు మించిన అంచనాలతో వచ్చింది. దాదాపు 229 నిమిషాల నిడివి (సుమారు 3 గంటల 49 నిమిషాలు) ఉన్న ఈ చిత్రం, ఇటీవల కాలంలో వచ్చిన అతి సుదీర్ఘమైన సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇండియా, థాయిలాండ్ ప్రాంతాల్లో చిత్రీకరించిన ఈ సినిమా కోసం పెయిడ్ ప్రివ్యూల ద్వారానే 5 లక్షలకు పైగా టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి.
నటీనటుల పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది? ధురంధర్ 2 కథేంటి?
రణ్వీర్ సింగ్ ఈ చిత్రంలో హంజా అనే అండర్ కవర్ ఏజెంట్ పాత్రలో మరోసారి తన నట విశ్వరూపం చూపించారు. పాకిస్థాన్లోని క్రిమినల్, పొలిటికల్ నెట్వర్క్లోకి వెళ్లి ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడే మిషన్లో ఆయన కనిపిస్తారు. సంజయ్ దత్, అక్షయ్ ఖన్నా, అర్జున్ రాంపాల్, సారా అర్జున్ తమ పాత్రలకు పూర్తి న్యాయం చేశారు. కేవలం యాక్షన్ మాత్రమే కాకుండా, ఈసారి సినిమాలో ఎమోషనల్ యాంగిల్ను కూడా బలంగా చూపించారు. ఈ చిత్రం తెలుగు, తమిళం, మలయాళం భాషల్లో కూడా అందుబాటులో ఉండటంతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో భారీ ఓపెనింగ్స్ సాధించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.