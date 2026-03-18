- Home
- Entertainment
- Peddi : పెద్ది సెట్స్లో తిలక్ రచ్చ.. చరణ్ అదిరిపోయే గిఫ్ట్.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో
Peddi : పెద్ది సెట్స్లో తిలక్ రచ్చ.. చరణ్ అదిరిపోయే గిఫ్ట్.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో
Tilak Varma Meets Ram Charan : టీ20 ప్రపంచకప్ హీరో తిలక్ వర్మ హైదరాబాద్లో రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ సినిమా సెట్స్ను సందర్శించి సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు. మూవీలోని స్పోర్ట్స్ సీక్వెన్స్లను చూసి ఫిదా అయిన తిలక్ వర్మకు చరణ్ ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు.
క్రికెట్ అండ్ సినిమా.. చరణ్ పెద్ది సెట్స్లో తిలక్ వర్మ ఏం చేస్తున్నారు?
గ్రౌండ్ లో పరుగుల వరద పారించే క్రికెటర్, వెండితెరపై బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాసే గ్లోబల్ స్టార్ ఒకే చోట కనిపిస్తే ఆ సందడే వేరు. తాజాగా హైదరాబాద్లో అటువంటి అరుదైన దృశ్యం కనిపించింది. టీ20 ప్రపంచకప్ గెలిచిన భారత జట్టు స్టార్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ.. మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న మూవీ పెద్ది షూటింగ్ సెట్స్ను సందర్శించారు. దర్శకుడు బుచ్చిబాబు తెరకెక్కిస్తున్న ఈ రూరల్ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా సెట్స్లో తిలక్ వర్మ రాకతో ఒక్కసారిగా సందడి నెలకొంది.
హై-వోల్టేజ్ స్పోర్ట్స్ సీక్వెన్స్లకు తిలక్ ఫిదా
ఈ పర్యటనలో భాగంగా తిలక్ వర్మ సినిమాలోని కొన్ని కీలకమైన స్పోర్ట్స్ సీక్వెన్స్లను వీక్షించారు. ఒక ప్రొఫెషనల్ అథ్లెట్గా ఆయన ఈ సన్నివేశాల పట్ల ఎంతో ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. కేవలం యాక్షన్ మాత్రమే కాకుండా, ఆ సన్నివేశాల్లోని ఎమోషనల్ డెప్త్ తిలక్ను బాగా ఆకట్టుకుందని చిత్ర యూనిట్ తెలిపింది.
సినిమాలోని క్రీడా సన్నివేశాలు ఎంతో సహజంగా, గ్రిప్పింగ్గా ఉన్నాయని ఆయన ప్రశంసించడం చూస్తుంటే, బుచ్చిబాబు ఈసారి మరో సెన్సేషన్ సృష్టించబోతున్నారని స్పష్టమవుతోంది. "టీ20 వరల్డ్ కప్ ఛాంపియన్ తిలక్ వర్మ మా సెట్స్కు రావడం సంతోషంగా ఉంది. సినిమాలోని స్పోర్ట్స్ సీక్వెన్స్లు చూసి ఆయన ఎంతో ఇంప్రెస్ అయ్యారు" అని దర్శకుడు సోషల్ మీడియాలో పేర్కొన్నారు.
తిలక్ కు రామ్ చరణ్ స్పెషల్ గిఫ్ట్.. పెద్ది బ్యాట్
సెట్స్కు వచ్చిన తిలక్ వర్మకు రామ్ చరణ్ సాదర స్వాగతం పలికారు. ప్రపంచకప్ సాధించినందుకు చిత్ర యూనిట్ తరపున తిలక్ వర్మను చరణ్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. తిలక్ అందరినీ ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ తన ఆటోగ్రాఫ్తో కూడిన పెద్ది థీమ్ బ్యాట్ను తిలక్ వర్మకు బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. క్రికెట్, సినిమా అభిమానులు ఈ మూమెంట్ను చూసి పండగ చేసుకుంటున్నారు.
T20 World Cup champion @TilakV9 visited the sets of #Peddi ❤🔥
He caught a glimpse of the film’s sports sequences and was thoroughly impressed.#PEDDI WORLDWIDE RELEASE ON 30th APRIL, 2026 pic.twitter.com/adLYeP7DBg
— PEDDI (@PeddiMovieOffl) March 18, 2026
వరుస హిట్ సాంగ్స్.. పెద్ది భారీ అంచనాలు
ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్న పెద్ది సినిమా పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన 'చికిరి చికిరి' పాట 200 మిలియన్ల వ్యూస్తో దూసుకుపోతుండగా, చరణ్ ఇంట్రో సాంగ్ 'రైయ్ రైయ్ రా రా' యూట్యూబ్లో ట్రెండింగ్లో ఉంది. జానీ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీలో ఒక షుగర్ ఫ్యాక్టరీ బ్యాక్డ్రాప్లో తీసిన ఈ పాటలో చరణ్ మాస్ స్టెప్పులు అభిమానులకు పూనకాలు తెప్పిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా నటిస్తుండగా.. శివ రాజ్కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ, బోమన్ ఇరానీ వంటి హేమాహేమీలు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
రెజ్లర్ టు క్రికెటర్.. చరణ్ మేకోవర్
పెద్ది స్టోరీ పై ఆసక్తికర చర్చ నడుస్తోంది. ప్రారంభంలో ఇది కేవలం క్రికెట్ నేపథ్య చిత్రమని భావించినా, తాజాగా సమాచారం ప్రకారం రామ్ చరణ్ ఇందులో రెజ్లర్ గా కనిపించనున్నారు. ఒక రెజ్లర్ క్రికెట్ మైదానంలోకి అడుగుపెడితే ఎలా ఉంటుంది అనే విభిన్నమైన పాయింట్తో ఈ సినిమా సాగుతుందని తెలుస్తోంది. అందుకే రామ్ చరణ్ ఈ సినిమా కోసం పూర్తి స్థాయిలో బాడీ మార్పులు చేసుకుని, కండలు తిరిగిన దేహంతో కనిపిస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్ అండ్ గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే ఈ పవర్ఫుల్ డ్రామా ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని ఇవ్వనుంది.
ఏప్రిల్ 30న ప్రపంచవ్యాప్త రామ్ చరణ్ పెద్ది విడుదల
ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ చివరి దశలో ఉంది. ప్యాచ్ వర్క్, ఒక ఐటెం సాంగ్ మినహా షూటింగ్ దాదాపు పూర్తయింది. ఈ నెలాఖరుకల్లా గుమ్మడికాయ కొట్టేందుకు చిత్ర బృందం ప్లాన్ చేస్తోంది. ఆర్. రత్నవేలు సినిమాటోగ్రఫీ, నవీన్ నూలి ఎడిటింగ్, అవినాష్ కొల్లా ఆర్ట్ వర్క్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, వెంకట సతీష్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.