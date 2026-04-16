దేవీశ్రీని ఇంటికి పిలిపించుకున్న పవన్.. దేవీ సమాధానానికి మౌనంగా ఉండిపోయిన పవర్ స్టార్
Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్, దేవీశ్రీ ప్రసాద్ల కాంబినేషన్ అంటేనే ఒక ఎనర్జీ. వీరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన సాంగ్స్ జనాలను ఊపేశాయి. కాగా వీరిద్దరి మధ్య జరిగిన సంభాషణ కూడా అంతే ఆసక్తికరంగా ఉంటుందన్న దేవీ.. ఓ ఆసక్తికర విషయాన్ని పంచుకున్నారు
దేవీశ్రీని ఇంటికి పిలిపించుకున్న పవన్
ఇటీవల ఇచ్చిన ఓ పాడ్కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో సంగీత దర్శకుడు దేవీశ్రీ ప్రసాద్ పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. గబ్బర్సింగ్ సినిమా సమయంలో తనను ఇంటికి పిలిపించుకున్న పవన్ పలు విషయాలపై మాట్లాడరని దేవీ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా పవన్ మాట్లాడుతూ.. దేవీ నువ్వు ఎప్పుడూ ఇలా బబ్లీగా ఎనర్జీగా ఎలా ఉంటావు. చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా అస్సలు డల్గా ఉండవని ప్రశ్నించారు.
సింగిల్ లైన్లో సమాధానం
ఏదో సరాదాగా మాట్లాడుతారనుకుంటే ఇంత పెద్ద ప్రశ్న అడుగుతారని ఊహించలేదని తెలిపిన దేవీశ్రీ.. పవన్ ప్రశ్నకు ఒక చిన్న లైన్లోనే సమాధానంగా చెప్పారంటా. ‘ఈ ప్రపంచంలో నేను ప్రేమించలేనిది అంటూ ఏది లేదని’ సమాధానం ఇచ్చాడు. ఈ సమాధానానికి పవన్ కాసేపు మానంగా ఉండిపోయి వావ్ అని అన్నారంటా. ఇంకొంచెం వివరంగా చెప్పగలవా అని అడిగారంటా.
ప్రతీ దాంట్లో సంతోషాన్ని వెతుకుంటా..
పవన్ ప్రశ్నకు దేవీశ్రీ బదులిస్తూ.. ‘ఈ ప్రపంచంలో నాకు నచ్చనిది అంటూ ఏది ఉండదు. ప్రతీ దాంట్లో సంతోషాన్ని వెతుకుంటాను. బీచ్కి వెళ్లి ఒక్కడినే కూర్చొని మ్యూజిక్ వింటాను. అలాగే ఫ్రెండ్స్ అంతా వస్తే అందరితో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తాను. లౌడ్ మ్యూజిక్లో ఉండే పబ్లో గడపడం ఇష్టం, సైలెంట్గా ఉన్న టెర్రస్పై కూర్చోవడం ఇష్టం’ అని చెప్పుకొచ్చారంటా.
దేవీశ్రీ ఫిలాసఫీ ఇదే..
దేవీశ్రీ మాట్లాడిన ఈ సంభాషణలో నిజానికి ఎంతో మోటివేషన్ దాగి ఉంది. ఎవరు ఉన్నా లేకున్నా ఆ మూమెంట్ను మనం ఎంజాయ్ చేసే సత్తా మనలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉంటాం అని చెప్పేసరికి పవన్ ఫిదా అయ్యారంటా. నీకు తెలియకుండానే నువ్వు ఎంత పెద్ద ఫిలాసఫీ చెప్పావు తెలుసా అంటూ అభినందించారని చెప్పుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
పక్కవారి చేతుల్లో మన ఆనందం
నిజానికి మనలో చాలా మంది మన ఆనందాన్ని పక్కవారి చేతుల్లో పెడుతాం. మన భావోద్వేగాలను పక్కవారి నియంత్రించే స్థితికి దిగజారుతాం. ఎదుటి వారు ఎలా ఉన్నా.? వారు పనులు మీకు నచ్చకపోయినా మీ సంతోషాన్ని త్యాగం చేయకూడదు. మీ చుట్టూ ఉన్న వారితో సంబంధం లేకుండా మీ జీవితాన్ని సంతోషంగా గడపాలి అనే గొప్ప సందేశాన్ని దేవీశ్రీ చిన్న మాటలో తెలిపారు.