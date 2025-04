కేసరి 2 లో రియల్ హీరో పాత్రలో అక్షయ్ కుమార్, అసలెవరు ఈ సి. శంకరన్ నాయర్

Read Full Gallery

అక్షయ్ కుమార్ 'కేసరి చాప్టర్-2'లో సి. శంకరన్ నాయర్ పాత్ర పోషిస్తున్నారు. జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతం తర్వాత బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన ఈ దేశభక్తి న్యాయవాది , రాజకీయ నాయకుడి పాత్రలో అక్షయ్ కుమార్ కనిపించబోతున్నారు. అసలు ఎవరు ఈ శంకరన్. ఆయన గురించి ఈసినిమాలో ఏం చెప్పారు?

అక్షయ్ కుమార్ మరోసారి చారిత్రాత్మక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈసారి 'కేసరి చాప్టర్-2'లో సి. శంకరన్ నాయర్ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. నాయర్ మనుమడు రాసిన 'The Case That Shook the Empire' పుస్తకం ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఇటీవల ప్రధాని మోదీ కూడా సి. శంకరన్ నాయర్‌ను స్మరించుకున్నారు. జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతానికి, ఆయనకీ ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? కాంగ్రెస్ తో ఆయన సంబంధం ఎలా ఉండేది? ఈ మహానుభావుడి గురించి తెలుసుకుందాం.