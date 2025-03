Read Full Gallery

జపాన్‌లో ఎన్టీఆర్ అభిమానులు దేవర సినిమా విడుదల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. భారతీయ సంప్రదాయ పద్ధతిలో ఎన్టీఆర్ కటౌట్‌కు పూజలు చేస్తూ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.

Devara Fever Grips Japan as Jr NTR Fans Celebrate in Indian Style in telugu

దేవర పార్ట్ 1 మార్చి 28న విడుదలై జపాన్‌ను చుట్టుముట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంది. RRR యొక్క భారీ విజయం తర్వాత జపాన్‌లో ఎన్టీఆర్ అభిమానుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగింది . దేవర రిలీజ్ కోసం అక్కడ ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న వైరల్ వీడియో ఓ వీడియో అక్కడ వీరాభిమానులు ఎలా ఎన్టీఆర్ సినిమాని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారో చెప్తోంది. మన భారతీయ సంప్రదాయాల మాదిరిగానే ఒక చిన్న ఆచారాన్ని చేస్తూ, ఎన్టీఆర్ కటౌట్‌కు పూజలు చేస్తున్న అమ్మాయిలు వీడియోలో ఉన్నారు. వారు భారతదేశంలో కనిపించే భారీ హోర్డింగ్‌లను గుర్తుకు తెచ్చే మినీ బ్యానర్‌ను కూడా క్రియేట్ చేసుకున్నారు.

Devara Fever Grips Japan as Jr NTR Fans Celebrate in Indian Style in telugu



ఇక మొదటి నుంచి జపాన్‌ ప్రేక్షకులపై మన సినిమాలు బలమైన ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో రూపొందుతున్న తెలుగు సినిమాలు అక్కడ విడుదలవుతూ సినీప్రియుల్ని మెప్పిస్తున్నాయి. దాంతో మన హీరోలు ఈమధ్య జపాన్‌ మార్కెట్‌పైన ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెడుతున్నారు. విడుదలకు ముందు విరివిగా ప్రచార కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ, అక్కడి ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎన్టీఆర్‌ నటించిన ‘దేవర పార్ట్‌ 1’ అక్కడ ఈ నెల 28న విడుదలవుతోంది. ఈ సందర్భంగా ఎన్టీఆర్‌ అక్కడ జరిగే ప్రత్యేక ప్రదర్శనలకు హాజరయ్యేందుకు, అభిమానులతో ముచ్చటించేందుకు జపాన్‌ చేరుకున్నారు.

Devara Fever Grips Japan as Jr NTR Fans Celebrate in Indian Style in telugu



కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రం భారతదేశంలో ఘన విజయాన్ని సొంతం చేసుకొంది. మంచి వసూళ్లని కొల్లగొట్టింది. దాంతో ‘దేవర పార్ట్‌ 2’పై భారీగా అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్‌ ‘వార్‌ 2’ సినిమాపై దృష్టిపెట్టారు. అది పూర్తయిన వెంటనే, ప్రశాంత్‌ నీల్‌ దర్శకత్వంలో ప్రారంభమైన సినిమా చిత్రీకరణలో పాల్గొంటారు.

Latest Videos