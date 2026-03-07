- Home
నా కొడుకు చిరంజీవికి అభిమాని, మా మధ్య చిచ్చు పెట్టాలని చూసింది వాళ్లే.. మోహన్ బాబు కామెంట్స్
చిరంజీవి, మోహన్ బాబు ఇద్దరూ గతంలో ఒకే ఇంటర్వ్యూలో ఒకరిపై ఒకరు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మోహన్ బాబులో తనకి నచ్చని విషయాన్ని చిరంజీవి ఓపెన్ గా చెప్పారు.
చిరంజీవి సినిమాలు
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబు ఎంత మంచి స్నేహితులో అందరికీ తెలిసిందే. ఆ తర్వాత అదే స్థాయిలో ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు ఏర్పడ్డాయి. పలు సందర్భాల్లో చిరు, మోహన్ బాబు మధ్య విభేదాలు తెరపైకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా వజ్రోత్సవ వేడుకల్లో ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు చేసుకున్న తీరు టాలీవుడ్ ని షాక్ కి గురిచేసింది.
చిరంజీవి, మోహన్ బాబు స్నేహం
గతంలో చిరంజీవి మాస్టర్ మూవీ, మోహన్ బాబు కలెక్టర్ గారు చిత్రాల షూటింగ్ ఒకే సమయంలో జరిగింది. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో పక్క పక్కనే ఈ రెండు చిత్రాల షూటింగ్ జరిగింది. ఆ సమయంలో చిరంజీవి, మోహన్ బాబు ఇద్దరూ కలసి ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఆ ఇంటర్వ్యూలో చిరంజీవి, మోహన్ బాబు ఇద్దరూ ఒకరిపై ఒకరు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసుకున్నారు.
అందుకే మోహన్ బాబు పార్లమెంట్ వరకు వెళ్లారు
చిరంజీవి మాట్లాడుతూ.. మోహన్ బాబు స్నేహానికి ప్రాణం ఇస్తాడు. ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి ఉంటాడు. క్రమశిక్షణ, సీనియర్స్ పట్ల గౌరవం అన్నీ ఉన్నాయి. ఈ లక్షణాలే మోహన్ బాబుని ఈ స్థాయికి తీసుకుని వచ్చాయి. పార్లమెంట్ వరకు వెళ్లేలా చేశాయి. అయితే మోహన్ బాబులో నాకు నచ్చని ఒకే ఒక్క గుణం ఉంది. అది అతడి ఆవేశం.
మోహన్ బాబులో నచ్చనిది అదే
ఆవేశంలో ఏదో ఒక మాట తూలడం, ఆ తర్వాత జరిగే పరిణామాలలో అందరి నోట్లో నానడం అనేది మోహన్ బాబు విషయంలో నాకు నచ్చదు అని చిరంజీవి ఓపెన్ గా చెప్పారు. మోహన్ బాబు మాట్లాడుతూ.. చిరంజీవి గురించి ఏం చెప్పాలి .. మనసు విప్పి మాట్లాడితే ఎంతైనా చెప్పొచ్చు. పైకి ఎదగడానికి అవసరమైన పద్ధతి, క్రమశిక్షణ కలిగిన వ్యక్తి. మేమిద్దరం కలసి నటించిన సినిమాలు దాదాపుగా అన్నీ సూపర్ హిట్స్.
నా కొడుకు చిరంజీవి అభిమాని
మా మధ్య ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉంది. అలా మంచి అనుబంధం ఉన్న మా మధ్య విభేదాలు సృష్టించడానికి కొందరు దర్శకులు, నిర్మాతలు, మధ్యవర్తులు ప్రయత్నించారు. కానీ వాళ్ళ కుట్రలు ఫలించలేదు. సినిమాల విషయంలో కూడా నేను అతనికి, అతను నాకు పోటీ కాదు. ఇద్దరం ఎవరి దారుల్లో వాళ్ళు ప్రయాణిస్తున్నాం. నా చిన్న కొడుకు చిరంజీవికి అభిమాని. చిరంజీవి కూతురికి నేనంటే ఇష్టం. ఇలా మా కుటుంబాల మధ్య కూడా మంచి అనుబంధం ఉంది అని మోహన్ బాబు అన్నారు.