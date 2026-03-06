- Home
- Entertainment
- షూటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యాక బికినీ వేసుకోమన్న నిర్మాత..హీరోయిన్ డబ్బులు ఎక్కువ డిమాండ్ చేసి ఓకే చెప్పిందా ?
షూటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యాక బికినీ వేసుకోమన్న నిర్మాత..హీరోయిన్ డబ్బులు ఎక్కువ డిమాండ్ చేసి ఓకే చెప్పిందా ?
షూటింగ్ మొదలయ్యాక ఓ స్టార్ హీరోయిన్ ని బికినీ వేసుకోవాలి అని నిర్మాత డిమాండ్ చేసినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. దీనిపై ఆ హీరోయిన్ రియాక్షన్ ఏంటి ? ఇంతకీ ఆ సినిమా ఏంటి అనేది ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
బికినీలో ప్రియమణి
కమర్షియల్ సినిమాల్లో హీరోయిన్ల గ్లామర్ కూడా కీలకంగా ఉంటుంది. ఇందులో భాగంగా చాలా మంది హీరోయిన్లు సిల్వర్ స్క్రీన్ పై బికినీల్లో సైతం మెరిశారు. వారిలో క్రేజీ హీరోయిన్ ప్రియామణి కూడా ఒకరు. ప్రియమణి ఓ సినిమాలో బికినీలో మెరిసింది. ఆ సినిమా పేరు ద్రోణ.
నితిన్ ద్రోణ మూవీ
నితిన్ హీరోగా కరుణ కుమార్ దర్శకత్వంలో ద్రోణ చిత్రం తెరకెక్కింది. ప్రియమణి హీరోయిన్ గా నటించారు. ఈ సినిమా భారీ బడ్జెట్ లో నిర్మించారు. అయినప్పటికీ ఈ చిత్రం నిరాశ పరిచింది. డీఎస్ రావు ఈ చిత్రానికి నిర్మాత. ఈ మూవీలో యాక్షన్ సీన్లు, ప్రియమణి గ్లామర్ అప్పియరెన్స్ మెప్పించాయి.
షూటింగ్ మధ్యలో డిమాండ్
ఓ సాంగ్ లో ప్రియమణి స్విమ్ సూట్ ధరించి గ్లామరస్ గా మెరిసింది. అయితే ముందుగా ఆమెకి కథ నెరేట్ చేసినప్పుడు బికినీ గురించి చెప్పలేదు. షూటింగ్ ప్రారంభం అయ్యాక బికినీ సాంగ్ గురించి చెప్పారట. ఈ విషయాని నిర్మాత డిఎస్ రావు ఓ ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు.
ప్రియమణి ఎందుకు ఓకే చెప్పింది అంటే
షూటింగ్ మొదలయ్యాక ప్రియమణిని బికినీ గురించి అడిగాం. పాపం ఆమె ప్రశాంతంగానే రియాక్ట్ అయింది. నేను అడగలేదు కానీ డైరెక్టర్ అడిగారు. ఈ సాంగ్ లో మీరు బికినీ వేస్తే బవుంటుంది అని అనుకుంటున్నట్లు చెప్పాడు. దీనితో ప్రియమణి 5 నిమిషాల టైం ఇవ్వండి మా అమ్మని అడిగి వస్తాను అని క్యారవ్యాన్ లోకి వెళ్ళింది.
ప్రియమణిపై పుకార్లు
వాళ్ళ అమ్మతో చర్చించి వెంటనే ఓకే నేను రెడీ అని చెప్పింది. ఆ టైంలో ప్రియమణి మంచి క్రేజ్ ఉన్న హీరోయిన్. ఆమె నో చెప్పి ఉంటే మేము ఏమీ అనేవాళ్ళం కాదు. అయినప్పటికీ ప్రియమణి సినిమా కోసం ఒప్పుకుంది. అప్పట్లో చాలా రూమర్స్ వచ్చాయి. బికినీ వేసుకోవడం కోసం ప్రియమణి నిర్మాతని ఎక్కువ డబ్బులు డిమాండ్ చేసింది అని పుకార్లు పుట్టించారు. ప్రియమణి అలా ఏమీ చేయలేదు. ఆమె ఆ సాంగ్ లో బికినీలో కనిపించడం నిజంగానే సినిమాకి ప్లస్ అయింది అని నిర్మాత డీఎస్ రావు అన్నారు. ప్రియమణి కూడా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ద్రోణ స్విమ్ సూట్ సాంగ్ గురించి మాట్లాడారు. స్విమ్మింగ్ పూల్ లో సాంగ్ అంటే తప్పనిసరిగా స్విమ్ సూట్ వేసుకోవాలి. అందుకే నేను కూడా నో చెప్పలేదు. ఒకసారి బికినీ ట్రై చేశా అని ప్రియమణి పేర్కొంది.