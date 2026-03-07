విజయ్ దేవరకొండ, అల్లు శిరీష్ తరువాత పెళ్లి పీటలెక్కబోతున్న మరో టాలీవుడ్ హీరో
ఈ ఏడాది ఇద్దరు టాలీవుడ్ యంగ్ హీరోలు ఓ ఇంటివారు అయ్యారు. రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండతో పాటు అల్లు శిరీష్ కూడా బ్యాచిలర్ లైఫ్ కు గుడ్ బై చెప్పారు. ఈక్రమంలో మరో టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో త్వరలో పెళ్లి పీటలెక్కడానికి రెడీ అవుతున్నాడు. ఇంతకీ ఎవరా హీరో?
టాలీవుడ్ లో పెళ్లి బాజాలు..
తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో వరుసగా పెళ్లి బాజాలు మోగుతున్నాయి. యంగ్ హీరోలంతా తమ బ్యాచిలర్ లైఫ్ కు గుడ్ బై చెప్పి..ప్రేమించిన ప్రియురాళ్లను పెళ్లాడుతున్నారు. ఇప్పటికే ఈ ఏడాది ఇద్దరు యంగ్ స్టార్ హీరోలు పెళ్లి బంధంలోకి అడుగు పెట్టారు. విజయ్ దేవరకొండ తన హీరోయిన్ రష్మిక మందన్నను పెళ్లాడగా.. అల్లు శిరీష్ కూడా తాను ప్రేమించిన నైనికతో పెళ్లి బంధంలోకి అడుగు పెట్టాడు. ఇక మరో టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ కూడా త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది.
బెల్లంకొండ హీరో ప్రేమలో పడ్డాడా?
యాక్షన్ సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిన యంగ్ హీరో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ త్వరలో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఫిల్మ్ నగర్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ నెల మార్చి 8న ఆయన నిశ్చితార్థ వేడుక జరగనుందని తెలుస్తోంది.
కొన్నేళ్లుగా ఒక యువతితో ప్రేమలో ఉన్న బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్, ఇరు కుటుంబాల పెద్దల అంగీకారంతో ఆ యువతినే వివాహం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ విషయంలో నిజం ఎంతో తెలియదు కానీ.. సోషల్ మీడియాలో మాత్రం వైరల్ అవుతోంది.
విజయ్ బాటలోనే..
విజయ్ దేవరకొండ మాదిరిగానే బెల్లంకొండ కూడా నిశ్చితార్థ వేడుకను అత్యంత సన్నిహితులు , కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో చాలా ప్రైవేట్గా నిర్వహించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున కాకుండా, కుటుంబ సభ్యులు , అత్యంత దగ్గరి మిత్రులతో మాత్రమే నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
వధువు వివరాలను ప్రస్తుతం సీక్రెట్ గా ఉంచినట్లు తెలుస్తోంది. ఆమె ఎవరు, ఏ రంగానికి చెందినవారు అనే విషయాలపై ఇప్పటివరకు అధికారిక సమాచారం బయటకు రాలేదు. అయితే త్వరలోనే ఈ విషయంపై అధికారిక ప్రకటన కూడావచ్చే అవకాశం ఉందని టాలీవుడ్ టాక్.
బెల్లంకొండ కెరీర్..
బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ హీరోగా నిలబడటం కోసం చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అన్ని జానర్లలో సినిమాలు ట్రై చేశాడు. కానీ.. ఇంత వరకూ అతనికి సాలిడ్ సక్సెస్ మాత్రం రాలేదు. యాక్షన్ ప్రధానమైన సినిమాలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటూ టాలీవుడ్లో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్న బెల్లంకొండ.. బాలీవుడ్ లో కూడా తన అదృష్టం పరీక్షించుకున్నాడు.