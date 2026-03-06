- Home
యూఎస్-ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధం వల్ల దుబాయ్లో చిక్కుకుపోయి, సాయం కోసం వేడుకున్న బాలీవుడ్, సౌత్ నటి సోనాల్ చౌహాన్ గుర్తుంది కదా? ఇప్పుడు ఆమె మాల్దీవుల బికినీ ఫోటోలు ఇంటర్నెట్లో వైరల్ కావడంతో జనం మండిపడుతున్నారు.
Image Credit : Instagram
సోనాల్ చౌహాన్
ఈ ఫోటోలు సోనాల్ చౌహాన్ మాల్దీవుల వెకేషన్కు సంబంధించినవి. ఇందులో ఆమె బికినీ ధరించి కెమెరాకు పోజులిచ్చారు.
Image Credit : Instagram
సోనాల్ చౌహాన్ ఫోటోలు
ఈ ఫోటోలు ఎప్పుడు తీశారనే దానిపై స్పష్టత లేదు. కానీ, ఈ సమయంలో ఇవి బయటకు రావడంతో చూసినవాళ్లు తీవ్రంగా విమర్శిస్తున్నారు.
Image Credit : Instagram
నెటిజన్ల కామెంట్
నెటిజన్లు కామెంట్ సెక్షన్లో సోనాల్ చౌహాన్ను ఓ రేంజ్లో తిట్టిపోస్తున్నారు. మరికొందరైతే ఆమెను ట్రోల్ చేస్తూ ఫన్నీ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
Image Credit : Instagram
మొన్నే కదా ఏడుస్తూ..
ఒక నెటిజన్, 'మొన్నే కదా ఏడుస్తూ పీఎంను సాయం అడిగింది' అని కామెంట్ చేయగా, మరో యూజర్ 'దుబాయ్ నుంచి ముంబై, ముంబై నుంచి మాల్దీవులు' అంటూ సెటైర్ వేశారు.
Image Credit : Instagram
దుబాయ్ నుంచి తిరిగొచ్చేశావా?
'వైరల్ అవ్వడానికి ఇంకా చాలా మార్గాలున్నాయి' అని ఒకరు, 'ఓహ్... దుబాయ్లో ఈ రాకెట్లు ప్రయోగిస్తున్నారా' అని ఇంకొకరు కామెంట్ చేశారు. 'దుబాయ్ నుంచి తిరిగొచ్చేశావా?' అని మరో యూజర్ ప్రశ్నించారు.
Image Credit : Instagram
యుద్ధం కారణంగా విమానాలు రద్దు
యూఎస్-ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా విమానాలు రద్దు కావడంతో సోనాల్ చౌహాన్ దుబాయ్లో చిక్కుకుపోయారు. తనను కాపాడాలంటూ ఆమె ప్రధాని మోదీకి సోషల్ మీడియా ద్వారా విజ్ఞప్తి చేశారు.
Image Credit : Instagram
సోషల్ మీడియాలో వైరల్
సోనాల్ చౌహాన్ మార్చి 3న దుబాయ్ నుంచి ముంబైకి సురక్షితంగా తిరిగి వచ్చారు. ముంబై ఎయిర్పోర్ట్లోని ఆమె వీడియో అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.
Image Credit : Instagram
సోనాల్ చౌహాన్ సినిమాలు
సోనాల్ చౌహాన్ 2008లో 'జన్నత్' సినిమాతో బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టారు. ఆ తర్వాత 'బుడ్డా హోగా తేరా బాప్', 'పల్టాన్', 'ఆదిపురుష్', 'దర్ద్' వంటి చిత్రాల్లో నటించారు.
