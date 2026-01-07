- Home
Bipasha Basu: బాలీవుడ్ హీరోయిన్ బిపాసా బసు దాదాపు 11 ఏళ్లుగా సినిమాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు. కానీ, ఇప్పటికీ ఆమె లగ్జరీ లైఫ్ ని లీడ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికీ కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు.
బాలీవుడ్ నటి బిపాషాకు స్పెషల్ గా పరిచయం అవసరం లేదు. ఆమె ఈ రోజు తన 47వ పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్నారు. బాలీవుడ్ లో చాలా సినిమాలు చేశారు. తన గ్లామర్, నటనతో ఎంతో మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న ఆమె.. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా సినిమాలకు దూరంగా ఉంటూ వస్తున్నారు. సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నప్పటి నుంచి ఆమె మీడియాకు కూడా దూరంగానే ఉంటున్నారు. ఆమె ఇప్పుడు తన సమయాన్ని ఎక్కువగా కుటుంబంతో గడుపుతోంది. అనేక హిట్ చిత్రాలను అందించిన బిపాషా బసు నికర ఆస్తి, ఆమె ఆదాయం గురించి తెలుసుకుందాం..
బిపాషా బసు నికర ఆస్తి
సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, బిపాషా బసు కోట్లాది రూపాయల ఆస్తికి యజమాని. మీడియా నివేదికల ప్రకారం, బిపాషాకు 133 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆస్తులు ఉన్నాయి. ఆమెకు ముంబైలో ఒక విలాసవంతమైన ఇల్లు ఉంది, దాని విలువ సుమారు 16 కోట్లు అని చెబుతున్నారు. ఆమె తన భర్త కరణ్ సింగ్ గ్రోవర్, కుమార్తె దేవితో కలిసి అక్కడ నివసిస్తోంది. ఆమెకు కోల్కతాలో కూడా ఒక ఇల్లు ఉంది.
బిపాషా బసు ఎలా డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు?
సినిమాలే బిపాషా బసుకి అతిపెద్ద ఆదాయ వనరు అయినప్పటికీ, ఆమె గత 11 సంవత్సరాలుగా వాటికి దూరంగా ఉన్నారు. అయితే, ఆమె ఇప్పుడు బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా భారీ మొత్తంలో సంపాదిస్తున్నారు. నివేదికల ప్రకారం, ఆమె ఒకే ఎండార్స్మెంట్ కోసం 2 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఆమె సోషల్ మీడియా పోస్టుల ద్వారా కూడా సంపాదిస్తున్నారు. రియాలిటీ షోలు, ప్రైవేట్ ఫంక్షన్లు , పాడ్కాస్ట్ల ద్వారా కూడా లక్షల్లో సంపాదిస్తున్నారు.
బిపాషా బసు లగ్జరీ కార్లు
బిపాషా బసు వద్ద అనేక లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి. ఆమె వద్ద వోక్స్వ్యాగన్ బీటిల్ (3.3 మిలియన్ రూపాయలు), ఆడి Q7 (9.5 మిలియన్ రూపాయలు), టయోటా ఫార్చ్యూనర్ (4.5 మిలియన్ రూపాయలు), , పోర్షే కేయెన్ వంటి కార్లు ఉన్నాయి.
మోడలింగ్ నుండి నటనలోకి వచ్చిన బిపాషా బసు
బిపాషా బసు తన కెరీర్ను మోడల్గా ప్రారంభించింది. ఆమె 2001లో వచ్చిన 'అజ్నబీ' చిత్రంతో నటిగా అరంగేట్రం చేసింది. ఆ తర్వాత ఆమె రాజ్, జిస్మ్, నో ఎంట్రీ, ఫిర్ హేరా ఫేరీ, ఓంకార, ప్లేయర్స్, అపహరణ్, మధోషి , జమీన్ వంటి చిత్రాలలో నటించారు. ఆమె చివరిగా 2015లో వచ్చిన 'అలోన్' చిత్రంలో కనిపించారు.
బిపాషా బసు భర్త ఎవరు?
బిపాషా బసు తొమ్మిదేళ్ల పాటు జాన్ అబ్రహంతో ప్రేమ సంబంధంలో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత అతనితో విడిపోయారు. ఆమె 2016లో కరణ్ సింగ్ గ్రోవర్ను వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు దేవి అనే కుమార్తె ఉంది.