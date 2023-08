కొత్త బాయ్ ఫ్రెండ్ తో దిశా పటానీ... సెర్బియన్ మోడల్ తో బాలీవుడ్ భామ పీకల్లోతు ప్రేమ..?

బాలీవుడ్ లో హాట్ బాంబ్ గా పేరున్న హీరోయిన్ దిషా పటానీ. సోషల్ మీడియాలో రెచ్చిపోయి స్కిన్ షో చేసే ఈ బ్యూటీ.. తాజాగా కొత్త బాయ్ ఫ్రెండ్ తో సందడి చేస్తోంది. ఇంతకీ ఎవరా బాయ్ ఫ్రెండ్.

దిశా పటానీ.. ఈ బాలీవుడ్ భామ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. హాట్ హాట్ అందాలు ఆరబోస్తూ.. కుర్రాళ్లకు ముచ్చెమటలు పట్టిస్తోంది బ్యూటీ. కుర్రకారకు కిర్రెక్కించేలా.. ఎద అందాలు... నాభి సొగసలు చూపిస్తూ.. థండర్ థైస్ తో.. రెచ్చగోడుతుంటుంది.

హీరోయిన్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది తెలుగు సినిమా లోఫర్ ద్వారా అయినా.. బాలీవుడ్ లో వరుస సినిమాలు చేసి స్టార్ హీరోయిన్ గా మారింది. ప్రస్తుతం ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తోన్న భారీ బడ్జెట్..పాన్ వరల్డ్ సినిమా.. కల్కీలో ఓ ఇంపార్టెంట్ రోల్ చేస్తోంది బ్యూటీ. ఇక సోషల్ మీడియాలో ఆమె వేశాలు చెప్పనవసరం లేదు.



ఇక ఈ బాలీవుడ్ హాట్ బ్యూటీ.. మొన్నటి వరకూ.. బాలీవుడ్ కండల వీరుడు.. యంగ్ స్టార్.. టైగ‌ర్ ష్రాఫ్‌ తో పీకల్లోతు ప్రేమలో మునిగి తేలింది. ఇద్దరు చెట్టాపట్టాలేసుకుని.. తెగ తిరిగేశారు. ఇక దిశా ప‌టానీ, టైగర్.. కొన్ని నెలల కిందట బ్రేకప్ చెప్పుకుని ఎవ‌రి దారి వారు చూసుకున్నారు. బ్రేక‌ప్ అనంత‌రం వారిద్ద‌రూ మంచి స్నేహితులుగా మాత్రం మిగిలిపోయారు.



అటు టైగర్ ష్రాఫ్ మాత్రం మరో హీరోయిన్ దీక్షా ధ‌నుక‌తో రిలేష‌న్‌షిప్‌లో ఉన్న‌ట్టు బాలీవుడ్ మీడియాలో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇటు దిశ పటాని కూడా తాజాగా కొత్త బాయ్ ఫ్రెండ్ ను చూసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. అది కూడా మన ఇండియాన్ కాదు ఓ ఫారెన్ మేల్ మోడల్ తో చెట్టా పట్టాలేసుకునితిరుగుతుందట..

ఇక బాలీవుడ్ భామ దిశా ప‌టానీ సెర్బియ‌న్ మోడ‌ల్‌, ఫ్రెండ్ అలెగ్జాండ‌ర్ అలెక్స్ ఇలిక్‌తో ప్రేమాయ‌ణం న‌డుపుతోంద‌ని వార్తలు గుప్పుమన్నాయి. కత్తిలా ఉండే ఈ కుర్రాడు తన ఫ్రెండ్ అని చెపుతున్నా.. వీరిద్ద‌రూ డేటింగ్‌లో ఉన్నార‌ని వార్త‌లు గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి. రాగా, లేటెస్ట్‌గా వీరు క‌లిసిఉన్న వైర‌ల్ వీడియో వీరి రిలేష‌న్‌షిప్‌ పై స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ ను కలిగిస్తుంది.



డేటింగ్ గురించి వీరిద్ద‌రూ చెప్పకపోయినా.. వీరిద్దరి ప్రవర్తన.. తో పాటు.. వారి సన్నిహిత వర్గాల నుంచి వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం అలెక్స్‌తో దిశా పీక‌ల్లోతు ప్రేమ‌లో ఉంద‌ని వార్త‌లు వైరల్ అవుతున్నాయి.



దిశా త‌న ఇన్‌స్టాగ్రాం స్టోరీలో అలెగ్జాండ‌ర్ అలెక్స్ ఫొటోను షేర్ చేసింది. అలెక్సి వంటి ఫ్రెండ్ ల‌భించ‌డం అదృష్టం అంటూ దిశా రాసుకొచ్చింది. ఇక తాము ఒకే అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఉండేవార‌మ‌ని, ఇద్ద‌రికీ ఫిట్‌నెస్ అంటే ఇష్టం కావ‌డంతో క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యామ‌ని అలెక్స్ గ‌తంలో ఓ ఇంట‌ర్వ్యూలో చెప్పాడు.

బాలీవుడ్ లో హాట్ బాంబ్ గా పేరున్న హీరోయిన్ దిషా పటానీ. సోషల్ మీడియాలో రెచ్చిపోయి స్కిన్ షో చేసే ఈ బ్యూటీ.. తాజాగా కొత్త బాయ్ ఫ్రెండ్ తో సందడి చేస్తోంది. ఇంతకీ ఎవరా బాయ్ ఫ్రెండ్.