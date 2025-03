Read Full Gallery

Who can break Virat Kohli's record: విరాట్ కోహ్లీ 2016 ఐపీఎల్​లో చేసిన 973 రన్స్ రికార్డు ఇంకా అలాగే ఉంది. కానీ, వచ్చే ఐపీఎల్ 2025 సీజన్​లో ఈ రికార్డును బ్రేక్ చేయడానికి కొంతమంది ఆటగాళ్లు రెడీ అవుతున్నారు.

Who can break Virat Kohli's record IPL 2025: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్‌సీబీ) స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ 2016లో బెస్ట్ ఐపీఎల్ సీజన్ చూశాడు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఎక్కువ రన్స్, బ్యాటింగ్ యావరేజ్​తో చాలా రికార్డులు సాధించాడు. 2016 ఐపీఎల్​లో కోహ్లీ 16 మ్యాచ్​ల్లో 81.08 యావరేజ్​తో 4 సెంచరీలు, ఏడు హాఫ్ సెంచరీలతో కలిపి 973 రన్స్ చేశాడు. విరాట్ కోహ్లీ ఈ హిస్టారికల్ రికార్డు చేసి తొమ్మిదేళ్లు అయింది. కానీ, ఏ బ్యాటర్ కూడా ఒకే ఐపీఎల్ సీజన్​లో ఎక్కువ రన్స్ చేసిన అతని రికార్డు దగ్గరకు కూడా రాలేదు. ఐపీఎల్ 2025 దగ్గర పడుతుండటంతో కొత్త తరం ఆటగాళ్లు ఆర్​సీబీ టీమ్ మాజీ కెప్టెన్ కోహ్లీ రికార్డుకు సవాల్ విసరొచ్చు. ఒకే ఐపీఎల్ సీజన్​లో కోహ్లీ 973 రన్స్ రికార్డును బ్రేక్ చేయడానికి కొంతమంది ఆటగాళ్లు గట్టి పోటీ ఇవ్వొచ్చు. విరాట్ కోహ్లీ రికార్డును బ్రేక్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉన్న ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

1. శుభ్‌మన్ గిల్ గుజరాత్ టైటాన్స్ కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్, ఐపీఎల్​లో ఫాస్ట్​గా ఎదుగుతున్నాడు. ఇతన్ని విరాట్ కోహ్లీ వారసుడిగా కూడా అనుకుంటున్నారు. ఐపీఎల్ 2023లో శుభ్‌మన్ గిల్ విరాట్ కోహ్లీ ఆల్ టైమ్ సీజన్ రికార్డు 973 రన్స్ దగ్గరకు వచ్చాడు. 17 మ్యాచ్​ల్లో 59.33 యావరేజ్​తో 3 సెంచరీలు, 4 హాఫ్ సెంచరీలతో కలిపి 890 రన్స్ చేశాడు. లాస్ట్ సీజన్​లో 25 ఏళ్ల ఈ ఆటగాడు 12 మ్యాచ్​ల్లో 38.73 యావరేజ్​తో ఒక సెంచరీ, రెండు హాఫ్ సెంచరీలతో కలిపి 426 రన్స్ చేశాడు. గిల్ గత ఐదు ఐపీఎల్ సీజన్​ల్లో కంటిన్యూగా ఆడుతూ ప్రతి సీజన్​లో 400 రన్స్ కంటే ఎక్కువ చేశాడు. అతని కంటిన్యూటీ, పెద్ద రన్స్ చేసే సత్తా వల్ల శుభ్‌మన్ గిల్ రాబోయే ఐపీఎల్ సీజన్​లో విరాట్ కోహ్లీ రికార్డును బ్రేక్ చేసే పోటీదారుల్లో ఒకడిగా ఉన్నాడు.

2. అభిషేక్ శర్మ విరాట్ కోహ్లీ ఆల్ టైమ్ రికార్డు 973 రన్స్​ను ఒకే సీజన్​లో దాటేసే మరో పోటీదారుడు సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ పవర్ హిట్టర్ అభిషేక్ శర్మ. లాస్ట్ ఐపీఎల్ సీజన్​లో అభిషేక్ బ్యాట్​తో అదరగొట్టాడు. 32.26 యావరేజ్, 204.21 స్ట్రైక్ రేట్​తో మూడు హాఫ్ సెంచరీలతో కలిపి 484 రన్స్ చేశాడు. అభిషేక్, ట్రావిస్ హెడ్ భయంకరమైన పవర్ హిట్టింగ్​తో ఆపోజిట్ టీమ్​కు తలనొప్పి తెప్పించారు. లాస్ట్ సీజన్​లో వీళ్లే బెస్ట్ ఓపెనింగ్ జోడీగా ఉన్నారు. 24 ఏళ్ల అభిషేక్ శర్మ దుబాయ్​లో ఇంగ్లాండ్​తో జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్​లో 54 బాల్స్​లో 135 రన్స్ చేసి దుమ్మురేపాడు. అప్పటినుంచి టీ20 క్రికెట్​లో ఇతన్ని లెక్కలోకి తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు. అభిషేక్ శర్మ ఫస్ట్ బాల్ నుంచే బౌలర్లపై విరుచుకుపడే సత్తా ఉంది. అందుకే కోహ్లీ రికార్డును బ్రేక్ చేసే అవకాశం ఉంది. సీజన్ మొత్తం ఇదే కంటిన్యూటీ మెయింటైన్ చేస్తే కోహ్లీ రికార్డును బ్రేక్ చేయడం అతనికి సాధ్యం అవుతుంది.

3. రుతురాజ్ గైక్వాడ్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ గత కొన్ని సీజన్ల నుంచి ఐపీఎల్​లో కంటిన్యూగా ఆడుతున్నాడు. 2021 ఐపీఎల్​లో 635 రన్స్ చేసి ఆరెంజ్ క్యాప్ హోల్డర్ అయ్యాడు. తర్వాత సీజన్​ల్లో కూడా తన ఫామ్ కంటిన్యూ చేశాడు. లాస్ట్ ఇయర్ కెప్టెన్​గా ఆడిన ఫస్ట్ ఐపీఎల్ సీజన్​లో గైక్వాడ్ 14 మ్యాచ్​ల్లో 53 యావరేజ్​తో ఒక సెంచరీ, నాలుగు హాఫ్ సెంచరీలతో కలిపి 583 రన్స్ చేశాడు. 28 ఏళ్ల ఇతను లాస్ట్ ఇయర్ విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో పెద్దగా రాణించలేదు. 5 మ్యాచ్​ల్లో కేవలం 123 రన్స్ చేశాడు. కానీ, ఐపీఎల్​లో అతని పాత రికార్డు చూస్తే తొందరగా కమ్​బ్యాక్ చేసే సత్తా ఉంది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా సీజన్ మొత్తం తన ఫామ్ మెయింటైన్ చేసే కంటిన్యూటీ వల్ల రుతురాజ్ గైక్వాడ్ విరాట్ కోహ్లీ రికార్డును బ్రేక్ చేసే పోటీదారుల్లో ఒకడిగా ఉన్నాడు.

4. యశస్వి జైస్వాల్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ క్రికెట్ హిస్టరీలో చాలా దూకుడుగా ఆడే ఓపెనింగ్ బ్యాటర్లలో ఒకడిగా ఎదిగాడు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్​మెన్ పవర్​ప్లేలో బౌలర్లపై విరుచుకుపడి భయం లేకుండా ఆడతాడు. జైస్వాల్ 2023లో తన బెస్ట్ ఐపీఎల్ సీజన్ చూశాడు. 14 మ్యాచ్​ల్లో 48.08 యావరేజ్​తో ఒక సెంచరీ, ఐదు హాఫ్ సెంచరీలతో కలిపి 625 రన్స్ చేశాడు. లాస్ట్ సీజన్​లో జైస్వాల్ 15 మ్యాచ్​ల్లో 31.07 యావరేజ్​తో ఒక సెంచరీ, ఒక హాఫ్ సెంచరీతో కలిపి 435 రన్స్ చేశాడు. గత రెండు సీజన్ల నుంచి 23 ఏళ్ల ఈ యంగ్ ప్లేయర్ కంటిన్యూటీ చూపిస్తున్నాడు. యశస్వి జైస్వాల్ ప్రెజెంట్ వరల్డ్ క్రికెట్​లో బెస్ట్ టాలెంటెడ్ బ్యాటర్లలో ఒకడిగా ఉన్నాడు. జైస్వాల్ తన కంటిన్యూటీ మెయింటైన్ చేసుకుని ఐపీఎల్ 2025లో దూకుడుగా ఆడితే విరాట్ కోహ్లీ రికార్డును బ్రేక్ చేసినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు.

5. ట్రావిస్ హెడ్ ట్రావిస్ హెడ్ తన స్పీడ్ బ్యాటింగ్ స్టైల్, రీసెంట్ పర్ఫామెన్స్ చూస్తే విరాట్ కోహ్లీ ఆల్ టైమ్ రికార్డును బ్రేక్ చేసే ఆటగాళ్ల లిస్ట్​లో ఇతని పేరు లేకపోతే ఎలా? హెడ్ లాస్ట్ ఇయర్ తన బెస్ట్ ఐపీఎల్ సీజన్ చూశాడు. 40.50 యావరేజ్, 191.55 స్ట్రైక్ రేట్​తో ఒక సెంచరీ, 4 హాఫ్ సెంచరీలతో కలిపి 567 రన్స్ చేశాడు. ట్రావిస్ హెడ్ సీజన్ మొత్తం అభిషేక్ శర్మతో మంచి పార్ట్​నర్​షిప్ ఆడాడు. స్పిన్, ఫాస్ట్ బౌలింగ్ రెండింటినీ సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనే సత్తా ట్రావిస్ హెడ్ కు ఉంది. ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన ఈ ఆటగాడు తన ఫామ్ కంటిన్యూ చేస్తే, ఫుల్ సీజన్ ఆడితే ట్రావిస్ హెడ్ ఐపీఎల్​లో విరాట్ కోహ్లీ 9 ఏళ్ల రికార్డుకు బద్దలు కొట్టడం ఖాయం.

