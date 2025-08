ఇంగ్లాండ్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో జో రూట్ ను బ్యాటింగ్ చేస్తున్న స‌మయంలో ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ అద్భుత బౌలింగ్‌తో ఇబ్బంది పెట్టాడు. ప్ర‌సిద్ధ్ ఏదో అన‌డంతో ఈ సమయంలో ఇద్దరి మధ్య చిన్నపాటి వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది.

వెంటనే జో రూట్ ఓ బౌండరీ కొట్టి ప్రతీకారం తీర్చుకున్నట్టుగా ఏదో అన్నాడు. దీంతో పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్త‌త‌గా మారింది. అంపైర్లు కుమార‌ ధర్మసేన, అసాన్ రజా మధ్యలోకి వ‌చ్చి ప్ర‌సిద్ధ్, జోరూట్ వాగ్వాదాన్ని దూరం చేశారు.

అయితే అప్పుడే కేఎల్ రాహుల్ తన జట్టును, ప్ర‌సిద్ధ్ కృష్ణ‌ను సమర్థించేందుకు రంగంలోకి దిగాడు. ఈ క్ర‌మంలోనే ధర్మసేనతో రాహుల్ ముక్కుసూటిగా మాట్లాడటంతో మ‌రో హీట్ మొద‌లైంది. "మమ్మల్ని నిశ్శబ్దంగా ఉండమంటారా?" అంటూ కేఎల్ రాహుల్ అంపైర్ ను ప్రశ్నించాడు. వీరి సంభాష‌ణ‌కు సంబంధించిన దృశ్యాలు వైర‌ల్ గా మారాయి.

వెంట‌నే ధర్మసేన.. బౌలర్ మీ వైపు అలా వస్తే మీకు నచ్చుతుందా? మీరు అలా ప్రవర్తించడం తగదని పేర్కొన్నాడు. కేఎల్ రాహుల్ వెన‌క్కి త‌గ్గ‌కుండా అంటే మేము బ్యాట్, బాల్ చేసి ఇంటికెళ్లిపోవాలా? అంటూ కామెంట్ చేశాడు. ఈ విషయాన్ని ఆట ముగిశాక మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు మాత్రం అలా వద్దంటూ ధ‌ర్మ‌సేన అన్నాడు. ఈ మాటలు మైక్‌లో రికార్డ్ కావడంతో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.

KL Rahul to Dharmasena:



"What do you want us to do, keep quiet?

"What do you want us to do, bat bowl and go home?"



KL Rahul came to save Prasidh Krishnapic.twitter.com/a6la9HvZB5

— Farrago Abdullah Parody (@abdullah_0mar) August 1, 2025