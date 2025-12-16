IPL చరిత్రలో అత్యంత ఖరీదైన టాప్-5 విదేశీ ఆటగాళ్లు వీరే.. లిస్టులో ఆసీస్ డామినేషన్!
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ కోసం అబుదాబి లో జరిగిన మినీ వేలం క్రికెట్ చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించింది. ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ఆల్ రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్పై ఫ్రాంచైజీలు కనకవర్షం కురిపించాయి. ఈ వేలంలో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. గ్రీన్ను రికార్డు స్థాయి ధర వెచ్చించి సొంతం చేసుకుంది. దీంతో ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన విదేశీ ఆటగాడిగా కామెరాన్ గ్రీన్ రికార్డు సృష్టించాడు.
గతంలో ఉన్న రికార్డులన్నింటినీ బద్దలు కొడుతూ, కేకేఆర్ యాజమాన్యం గ్రీన్ కోసం ఏకంగా రూ. 25.20 కోట్లు వెచ్చించింది. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ జాబితాలో ఇంతకుముందు అగ్రస్థానంలో ఉన్న మిచెల్ స్టార్క్ రికార్డును కూడా గ్రీన్ అధిగమించాడు. స్టార్క్ను కూడా గతంలో కేకేఆర్ జట్టే రికార్డు ధరకు కొనుగోలు చేయడం విశేషం.
అయితే, కామెరాన్ గ్రీన్ రికార్డుతో పాటు, ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక ధర పలికిన టాప్-5 విదేశీ ఆటగాళ్లు ఎవరో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
1. కామెరాన్ గ్రీన్ - రూ. 25.20 కోట్లు (కేకేఆర్)
ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో కామెరాన్ గ్రీన్ పేరు రాగానే ఫ్రాంచైజీల మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. ముఖ్యంగా డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్కే), కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (కేకేఆర్) ఈ ఆసీస్ ఆల్ రౌండర్ కోసం పోటీపడ్డాయి. ఇరువురు పోటాపోటీగా బిడ్లు వేయడంతో గ్రీన్ ధర ఆకాశాన్ని తాకింది.
సీఎస్కే యాజమాన్యం గ్రీన్ను దక్కించుకోవడానికి ఎంతో ప్రయత్నించినప్పటికీ, చివరకు కేకేఆర్ పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలా పోరాడి రూ. 25.20 కోట్లకు బిడ్ వేసి గ్రీన్ను సొంతం చేసుకుంది. ఈ భారీ మొత్తంతో గ్రీన్ ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యంత కాస్ట్లీ ఫారిన్ ప్లేయర్గా మారాడు. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్లో రాణించగల సత్తా ఉండటంతో కేకేఆర్ ఈ సాహసోపేత నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఐపీఎల్ అత్యంత ఖరీదైన విదేశీ ఆటగాళ్ల జాబితాలో కామెరాన్ గ్రీన్ ఇప్పుడు అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. డిసెంబర్ 16న అబుదాబిలో జరిగిన ఐపీఎల్ 2026 వేలంలో షారుఖ్ ఖాన్ యాజమాన్యంలోని కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ ఇతని కోసం భారీగా వెచ్చించింది.
2. మిచెల్ స్టార్క్ - రూ. 24.75 కోట్లు (కేకేఆర్, ఐపీఎల్ 2024)
ఈ జాబితాలో రెండో స్థానంలో ఆస్ట్రేలియాకే చెందిన స్టార్ పేసర్ మిచెల్ స్టార్క్ ఉన్నాడు. ఆసక్తికరంగా ఇతను కూడా కేకేఆర్ ఆటగాడే కావడం విశేషం. ఐపీఎల్ 2024 మినీ వేలంలో కేకేఆర్ స్టార్క్ను రూ. 24.75 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఆ సీజన్ లీగ్ దశలో స్టార్క్ ప్రదర్శన సాధారణంగా ఉన్నప్పటికీ, కీలకమైన ప్లేఆఫ్స్ మ్యాచ్లలో సత్తా చాటాడు.
క్వాలిఫైయర్-1, ఫైనల్ మ్యాచ్లలో 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డులు గెలుచుకుని, కేకేఆర్ టైటిల్ గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఇప్పుడు ఆ రికార్డును తన దేశానికే చెందిన గ్రీన్ బద్దలు కొట్టాడు.
3. ప్యాట్ కమిన్స్ - రూ. 20.5 కోట్లు (ఎస్ఆర్హెచ్, ఐపీఎల్ 2024)
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) కెప్టెన్, ఆస్ట్రేలియా స్టార్ బౌలర్ ప్యాట్ కమిన్స్ ఈ జాబితాలో మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు. ఐపీఎల్ 2024 వేలంలో కావ్య మారన్ నేతృత్వంలోని ఎస్ఆర్హెచ్ యాజమాన్యం కమిన్స్ కోసం రూ. 20.5 కోట్లు వెచ్చించింది.
ఆ సీజన్లో కమిన్స్ బౌలర్గా 18 వికెట్లు తీయడమే కాకుండా, కెప్టెన్గానూ అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచాడు. తన నాయకత్వంలో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ను ఫైనల్ వరకు తీసుకెళ్లి, టోర్నమెంట్ రన్నరప్గా నిలపడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించాడు.
4: సామ్ కర్రాన్ - రూ. 18.5 కోట్లు (పంజాబ్ కింగ్స్, ఐపీఎల్ 2023)
ఇంగ్లండ్ యువ ఆల్ రౌండర్ సామ్ కర్రాన్ ఈ జాబితాలో నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఐపీఎల్ 2023 మినీ వేలంలో పంజాబ్ కింగ్స్ ఇతని కోసం రికార్డు స్థాయి ధర వెచ్చించింది. అప్పట్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, పంజాబ్ కింగ్స్ మధ్య జరిగిన వేలం పాటలో సామ్ కర్రాన్ ధర భారీగా పెరిగింది.
చివరకు ప్రీతి జింటా యాజమాన్యంలోని పంజాబ్ కింగ్స్ రూ. 18.25 కోట్లకు పైగా వెచ్చించి ఇతనిని దక్కించుకుంది. అప్పట్లో ఇది ఒక సంచలన రికార్డుగా నిలిచింది.
5. కామెరాన్ గ్రీన్ - రూ. 17.5 కోట్లు (ముంబై ఇండియన్స్, ఐపీఎల్ 2023)
ఈ టాప్-5 జాబితాలో కామెరాన్ గ్రీన్ రెండు స్థానాల్లో నిలిచాడు. ఐపీఎల్ 2023 వేలంలో ముంబై ఇండియన్స్ (MI) ఇతని ప్రతిభను గుర్తించి రూ. 17.5 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన ఈ ఆల్ రౌండర్ కెరీర్ ఆరంభం నుంచే ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీల దృష్టిని ఆకర్షించాడు.
ఇప్పుడు 2026 వేలంలో మరోసారి తన రికార్డును తానే తిరగరాసి, ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యంత విలువైన ఆటగాడిగా తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నాడు.