ఇండియా-ఇంగ్లాండ్ మధ్య లండన్‌లోని కెనింగ్‌టన్ కెన్నింగ్టన్ ఓవల్‌ మైదానంలో 5వ టెస్టు జ‌రుగుతోంది. ఈ మ్యాచ్ రెండో రోజు ఆసక్తికర ఘట్టం చోటుచేసుకుంది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భారత్ కేవలం 224 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది.

ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్ కూడా పెద్ద‌గా ప‌రుగులు చేయ‌కుండా 247 ర‌న్స్ తో ఆలౌట్ అయింది. అయితే, ఇంగ్లాండ్ 129/2 వద్ద బ్యాటింగ్‌ చేస్తుండగా జో రూట్‌ క్రీజులోకి వచ్చాడు. త‌న మొదటి బంతి జోరూట్‌ చేతికి తాకింది. రెండు బంతుల తర్వాత ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ వేసిన వాబుల్-సీమ్ డెలివరీ జో రూట్‌ డిఫెన్స్‌ను దెబ్బ‌కొట్టింది. ఈ సమయంలో రూట్‌తో ప్రసిద్ధ్ ఏదో అన్నాడు. ఇది ఇరువురు ప్లేయ‌ర్ల మ‌ధ్య వాగ్వాదానికి దారి తీసింది.

Prasidh Krishna: From Benchwarmer to Game-Changer! 🔥



Off the sidelines, into the headlines — and how! 🗞️⚡#indveng #cricket #prasidhkrishna



pic.twitter.com/BxyGnoSmNg

— CricInformer (@CricInformer) August 1, 2025