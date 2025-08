ఈ మ్యాచ్ భారత్‌ కు ఎంతో కీలకం. సిరీస్‌ను సమం చేయాలంటే ఈ మ్యాచ్ తప్పకుండా గెలవాలి. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 153 పరుగులకే 6 వికెట్లు కోల్పోయిన భారత్ తర్వాత కరుణ్-సుందర్ భాగస్వామ్యంతో పునరాగమనం చేసింది. కానీ, రెండో రోజు భార‌త బ్యాటింగ్ లైన‌ప్ త్వ‌ర‌గానే కుప్ప‌కూలింది. 224 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట్ అయింది.

బౌలర్లకు అనుకూలంగా ఉన్న ఈ పిచ్‌పై రెండో రోజు భార‌త బౌల‌ర్లు రాణించారు. ఇంగ్లాండ్ ను పెద్ద స్కోర్ చేయ‌కుండా అడ్డుకున్నారు. మూడో సెష‌న్ లో ఇంగ్లాండ్ 47 ఓవ‌ర్ల‌లో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 235 ప‌రుగుల‌తో ఆట‌ను కొన‌సాగిస్తోంది. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఇంగ్లాండ్ జ‌ట్టుకు 11 ప‌రుగుల ఆధిక్యం ల‌భించింది.

భార‌త బౌల‌ర్ల‌లో మ‌హ్మ‌ద్ సిరాజ్ 3 వికెట్లు, ప్ర‌సిద్ధ్ క్రిష్ణ 4 వికెట్లు తీసుకున్నారు. ఆకాశ్ దీప్ కు 1 వికెట్ ద‌క్కింది. ఇంగ్లాండ్ బ్యాట‌ర్ల‌లో జాక్ క్రాలీ 64 ప‌రుగులు, బెన్ డ‌కెట్ 43 ప‌రుగులు చేశారు. హ్యారీ బ్రూక్ 47 ప‌రుగులు, జో రూట్ 29 ప‌రుగుల నాక్ ఆడారు

