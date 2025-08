ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో గిల్ 10 ఇన్నింగ్స్‌లలో 75.4 సగటుతో 754 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 4 సెంచ‌రీలు ఉన్నాయి. లీడ్స్‌లో జరిగిన తొలి టెస్టులో గిల్ 147 పరుగులు చేశాడు. అదే మ్యాచ్‌లో రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 8 పరుగులు చేశాడు. బర్మింగ్‌హామ్‌లో జరిగిన రెండో టెస్టులో రెండు ఇన్నింగ్స్‌లలో 269, 161 పరుగులు చేశారు. మిగిలిన ఇన్నింగ్స్‌లలో వరుసగా 16, 6, 12, 103, 21, 11 పరుగులు చేశారు.

