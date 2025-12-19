Team India: సూర్యకుమార్ యాదవ్కు షాక్.. కెప్టెన్సీ గోవిందా !
Suryakumar Yadav : టీమిండియా టీ20 కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ 2026 ప్రపంచకప్ తర్వాత సారథ్య బాధ్యతల నుంచి తప్పుకునే అవకాశం ఉంది. శనివారం బీసీసీఐ ప్రపంచకప్ జట్టును ప్రకటించనుంది. ఐసీసీ మెగా టోర్నీకి ముందు సూర్య ఫామ్ ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026: సూర్యకుమార్, గిల్ ఫామ్పై సెలెక్టర్ల ఆందోళన
భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 కోసం భారత జట్టును శనివారం ప్రకటించనుంది. ఫిబ్రవరి 7న ఈ మెగా టోర్నమెంట్ ప్రారంభం కానుంది. భారత్, శ్రీలంకలలో ప్రారంభం కానున్న ఈ మెగా టోర్నమెంట్ కోసం భారత్ ఇప్పటికే తన వ్యూహాలను సిద్ధం చేసుకుంది. అయితే, సూర్యకుమార్ యాదవ్ కు షాక్ తగలనుందని పలు రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి.
ప్రస్తుత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ తన కెప్టెన్సీ బాధ్యతలను కొనసాగించే అవకాశం లేదని రిపోర్టులు వెలువడుతున్నాయి. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, వైస్ కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ ఇద్దరూ ఫామ్ లేమితో ఇబ్బంది పడుతుండటం జట్టుకు పెద్ద ఆందోళనగా మారింది. అయితే, శనివారం జరగబోయే 15 మంది సభ్యుల జట్టు ఎంపికలో జాతీయ సెలెక్షన్ కమిటీ ఎటువంటి షాకింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం లేదని తెలుస్తోంది.
కెప్టెన్సీ, జట్టు ఎంపికలో అనిశ్చితి
టీ20 ప్రపంచకప్ ప్రారంభం కావడానికి ఫిబ్రవరి 7 వరకు సమయం ఉన్నందున, అప్పటి వరకు ప్రకటించిన 15 మంది సభ్యులలో ఎవరినైనా మార్చే స్వేచ్ఛ బీసీసీఐకి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో జరిగిన ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ సమయంలో, దుబాయ్ పిచ్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని యశస్వి జైస్వాల్ స్థానంలో వరుణ్ చక్రవర్తిని ఎంపిక చేసిన విషయం తెలిసిందే.
ప్రస్తుతం బీసీసీఐలో ఎవరూ బహిరంగంగా చెప్పకపోయినప్పటికీ, సూర్యకుమార్ యాదవ్కు జాతీయ టీ20 కెప్టెన్గా భారత్లో జరిగే ఈ ప్రపంచకప్ చివరిది కావచ్చు. అతను ఇప్పటికే 35 ఏళ్లు పైబడి ఉన్నాడు. గత ఒక సంవత్సరంగా ఫామ్ లేమితో సతమతమవుతున్నాడు. గత 14 నెలల్లో 24 మ్యాచ్లు ఆడినప్పటికీ, సూర్యకుమార్ కేవలం కెప్టెన్ అనే కారణంతోనే జట్టులో తన స్థానాన్ని కాపాడుకుంటున్నట్లు విశ్లేషణలు ఉన్నాయి.
న్యూజిలాండ్తో జరగబోయే టీ20 సిరీస్ కోసం ఎంపిక చేయబోయే జట్టు కూడా ప్రపంచకప్కు ఎంపిక చేసిన జట్టే అయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం జట్టులో ఖాళీలు ఏమీ లేనప్పటికీ, శుభ్మన్ గిల్ స్థానంపై పదేపదే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. అదే సమయంలో, ఫామ్లో ఉన్న యశస్వి జైస్వాల్ అవకాశం కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు.
సూర్యకుమార్ యాదవ్ దారుణమైన ఫామ్
2025 క్యాలెండర్ ఇయర్లో భారత టీ20 కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ప్రదర్శన అత్యంత పేలవంగా ఉంది. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు 19 ఇన్నింగ్స్లలో సూర్యకుమార్ కేవలం 13.62 సగటుతో 218 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. అతని స్ట్రైక్ రేట్ 123.16గా నమోదైంది. అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన ఐదవ టీ20 మ్యాచ్లో సూర్యకుమార్ 7 బంతుల్లో 5 పరుగులు చేసి వెనుదిరిగాడు. ఆ పిచ్పై ఇతర భారత బ్యాటర్లు 160కి పైగా స్ట్రైక్ రేట్తో పరుగులు సాధిస్తుండగా, సూర్యకుమార్ మాత్రం ఇబ్బంది పడ్డాడు.
2023 చివరి వరకు 45.55 సగటు, 171.55 స్ట్రైక్ రేట్తో ఉన్న సూర్యకుమార్ కెరీర్ గ్రాఫ్, శుక్రవారం నాటికి 35.29 సగటుకు పడిపోయింది. ముఖ్యంగా పేస్ బౌలింగ్ను ఎదుర్కోవడంలో సూర్యకుమార్ తీవ్రంగా విఫలమయ్యాడు. 2025లో 19 ఇన్నింగ్స్లలో పేసర్లపై 8.20 సగటుతో కేవలం 123 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు.
దక్షిణాఫ్రికా సిరీస్లో సూర్యకుమార్ యాదవ్ విఫలం
ప్రపంచకప్కు ముందు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపాల్సిన దక్షిణాఫ్రికా సిరీస్ సూర్యకుమార్ యాదవ్కు పీడకలగా మారింది. 5 మ్యాచ్ల సిరీస్లో (ఒక మ్యాచ్ రద్దు) ఆడిన 4 ఇన్నింగ్స్లలో కలిపి అతను కేవలం 34 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగాడు. అతని స్కోర్లు వరుసగా 12, 5, 12, 5. అయితే అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా వంటి ఇతర ఆటగాళ్ల అద్భుత ప్రదర్శన కారణంగా భారత్ విజయాలు సాధించడంతో కెప్టెన్ వైఫల్యాలు పెద్దగా చర్చకు రాలేదు. లక్నోలో జరగాల్సిన నాలుగో మ్యాచ్ పొగమంచు కారణంగా టాస్ పడకుండానే రద్దయింది.
సూర్యకుమార్ "నేను నెట్స్లో బాగా ఆడుతున్నాను, ఫామ్ కోల్పోలేదు, పరుగులు మాత్రమే రావడం లేదు" అని చెబుతున్నప్పటికీ, గణాంకాలు మాత్రం వేరేలా ఉన్నాయి. ప్రపంచకప్ ఎంపిక సమావేశానికి ముందు అతను ఫామ్లోకి రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
టీ20 ప్రపంచ కప్ కోసం భారత జట్టు కూర్పు, ప్రత్యామ్నాయాలు
ప్రస్తుతం సంజూ శాంసన్ రిజర్వ్ ఓపెనర్గా, వికెట్ కీపర్గా జట్టులో ఉన్నాడు. జితేష్ శర్మ మొదటి ఛాయిస్ వికెట్ కీపర్, ఫినిషర్గా ఉన్నారు. శుభ్మన్ గిల్ వైస్ కెప్టెన్గా ప్రమోట్ అవ్వడంతో, యశస్వి జైస్వాల్ 15 మంది సభ్యుల జట్టులో చోటు దక్కించుకోవడం కష్టంగా మారింది.
అయితే, గిల్, శాంసన్ కంటే జైస్వాల్ ఎక్కువ వర్సటైల్ ప్లేయర్ అని నిరూపించుకున్నాడు. జట్టులో వాషింగ్టన్ సుందర్ మినహా మిగిలిన 14 మంది ఐపీఎల్లో సత్తా చాటారు. వాషింగ్టన్ సుందర్ 57 టీ20 మ్యాచ్లలో బ్యాటింగ్లో పెద్దగా రాణించనప్పటికీ, బౌలింగ్ ఆల్ రౌండర్గా అదరగొడుతున్నాడు.
World Cup 2026 : భారత అంచనా జట్టు
సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), శుభ్మన్ గిల్ (వైస్ కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), అక్షర్ పటేల్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్దీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా, సంజూ శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్.
స్టాండ్బై ప్లేయర్స్: యశస్వి జైస్వాల్, రింకూ సింగ్, రియాన్ పరాగ్, షాబాజ్ అహ్మద్/నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, ప్రసిద్ కృష్ణ