ప్రసిద్ద్ కృష్ణ, మహమ్మద్ సిరాజ్ తమ అద్భుత‌మైన బౌలింగ్‌తో భారత జట్టుకు అత్యంత చిర‌స్మరణీయ గెలుపును అందించారు. 6 పరుగుల తేడాతో భారత్ ఓవల్‌లో ఇంగ్లాండ్‌ను ఓడించి టెస్ట్ సిరీస్‌ను 2-2తో సమం చేసింది.

ఇది భారత్‌కి టెస్ట్ క్రికెట్‌లో అత్యంత తక్కువ పరుగుల తేడాతో వచ్చిన విజ‌యం కావ‌డం విశేషం. సీనియ‌ర్ స్టార్ ప్లేయ‌ర్లు లేక‌పోయినా శుభ్ మ‌న్ గిల్ కెప్టెన్సీలోని యంగ్ ఇండియా దుమ్మురేపే ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో విజ‌యాన్ని అందుకుంది.

From Lord's to the Oval 🏟️



The power of belief 💪



A dramatic turnaround by Mohd. Siraj that inspired the change in emotions and result 🙌#TeamIndia | #ENGvIND | @mdsirajofficial pic.twitter.com/qYGKYywkg6

— BCCI (@BCCI) August 4, 2025