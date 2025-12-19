IND vs SA : సౌతాఫ్రికా చిత్తు.. భారత్ సూపర్ విక్టరీ.. సిరీస్ మనదే
IND vs SA : అహ్మదాబాద్ లో జరిగిన ఐదో టీ20లో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. 232 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన దక్షిణాఫ్రికాను వరుణ్ చక్రవర్తి (4 వికెట్లు), బుమ్రా కట్టడి చేయడంతో టీమిండియా విజయం ఖాయమైంది. దీంతో భారత్ ఈ సిరీస్ ను సొంతం చేసుకుంది.
అహ్మదాబాద్లో పరుగుల వరద ! టీమిండియాదే విజయం
అహ్మదాబాద్ లో భారత్, దక్షిణాఫ్రికా జట్ల మధ్య జరిగిన ఐదో టీ20 మ్యాచ్లో టీమిండియా ఘన విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ నిర్ణీత ఓవర్లలో 232 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించగా, ఛేదనలో దక్షిణాఫ్రికా తడబడింది. భారత బౌలర్లు, ముఖ్యంగా స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి, పేసర్ జాస్ప్రిత్ బుమ్రా సఫారీ బ్యాటర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టారు. దీంతో సౌతాఫ్రికా 201/8 పరుగులు చేసింది. దీంతో అహ్మదాబాద్ ప్రేక్షకుల సమక్షంలో భారత్ మరో అద్భుత విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది. 30 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది.
వరుణ్ చక్రవర్తి మ్యాజిక్ స్పెల్
భారత విజయంలో మిస్టరీ స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి కీలక పాత్ర పోషించారు. తన బౌలింగ్ లో భారీగా పరుగులు సమర్పించుకున్నప్పటికీ, అత్యంత కీలకమైన సమయంలో వికెట్లు తీసి దక్షిణాఫ్రికా నడ్డి విరిచారు. మొత్తం నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టిన వరుణ్, సఫారీ మిడిల్ ఆర్డర్ను కుప్పకూల్చాడు.
ముఖ్యంగా ప్రమాదకరమైన జార్జ్ లిండే, ఐడెన్ మార్క్రామ్ వంటి వారిని పెవిలియన్కు పంపి మ్యాచ్ను భారత్ వైపు తిప్పాడు. ఒక దశలో జెన్సన్ సిక్సర్లతో విరుచుకుపడినప్పటికీ, వరుణ్ తన వ్యూహంతో వికెట్లు రాబట్టాడు. ప్రపంచ నంబర్ 1 టీ20 బౌలర్గా తన సత్తాను మరోసారి చాటాడు.
బుమ్రా అద్భుతమైన పునరాగమనం
ముల్లన్పూర్లో జరిగిన మ్యాచ్లో కాస్త ఇబ్బంది పడిన స్టార్ పేసర్ జాస్ప్రిత్ బుమ్రా, ఈ నిర్ణయాత్మక మ్యాచ్లో మాత్రం చెలరేగిపోయాడు. జట్టుకు అత్యంత అవసరమైన సమయంలో క్వింటన్ డికాక్, ప్రమాదకరమైన మార్కో జెన్సన్ వికెట్లను పడగొట్టాడు.
ముఖ్యంగా జెన్సన్ వికెట్ కోసం తీసుకున్న రివ్యూ భారత్కు కలిసొచ్చింది. వికెట్ కీపర్ సంజూ శాంసన్ సూచనతో కెప్టెన్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం మ్యాచ్ మలుపు తిప్పడంలో కీలకంగా మారింది. బుమ్రా తన అనుభవంతో పరుగులను కట్టడి చేయడమే కాకుండా, రెండు వికెట్లు తీసి ప్రత్యర్థిపై ఒత్తిడి పెంచాడు.
శాంసన్, అభిషేక్ శర్మల మెరుపు ఆరంభం
అంతకుముందు బ్యాటింగ్లో భారత్కు అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్ అదిరిపోయే ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. శుభ్మన్ గిల్ గాయం కారణంగా జట్టులోకి వచ్చిన శాంసన్, అభిషేక్తో కలిసి ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించాడు. వీరిద్దరూ పవర్ ప్లేలో సఫారీ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. కేవలం 6 ఓవర్లలోనే భారత్ 67 పరుగులు సాధించింది.
సంజూ శాంసన్ 21 బంతుల్లో 37 పరుగులు చేయగా, అభిషేక్ శర్మ 34 పరుగులు చేసి ఔటయ్యారు. ఇదే సమయంలో సంజూ శాంసన్ అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో 1000 పరుగులు, కేరళ టీ20 క్రికెట్లో 8,000 పరుగుల మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. ఈ ఘనత సాధించిన 7వ భారతీయ బ్యాటర్గా నిలిచాడు. జార్జ్ లిండే బౌలింగ్లో శాంసన్ బౌల్డ్ అయినప్పటికీ, అప్పటికే భారత్కు భారీ స్కోరుకు పునాది పడింది.
డికాక్ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్
భారీ లక్ష్య ఛేదనలో దక్షిణాఫ్రికా ఓపెనర్ క్వింటన్ డికాక్ (65 పరుగులు) ఒంటరి పోరాటం చేశాడు. ఇన్నింగ్స్ ఆరంభంలోనే వేలికి గాయమైనప్పటికీ, డికాక్ నొప్పిని భరిస్తూనే అద్భుతమైన షాట్లతో అలరించాడు. హార్దిక్ పాండ్యా, అర్షదీప్ సింగ్ బౌలింగ్లో బౌండరీలు బాదిన డికాక్, జట్టు స్కోరును ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేశాడు.
అయితే, మరో ఎండ్లో వికెట్లు పడుతుండటంతో అతనికి సరైన సహకారం లభించలేదు. యువ ఆటగాడు బ్రేవిస్ కాసేపు మెరుపులు మెరిపించినా, హార్దిక్ పాండ్యా బౌలింగ్లో సుందర్ చేతికి చిక్కి ఔటయ్యాడు. డికాక్ ఔటైన తర్వాత దక్షిణాఫ్రికా ఆశలు ఆవిరయ్యాయి.
జట్టు కూర్పులో కీలక మార్పులు
ఈ మ్యాచ్ కోసం టీమిండియా పలు కీలక మార్పులు చేసింది. గాయం కారణంగా శుభ్మన్ గిల్ దూరమవగా, అతని స్థానంలో సంజూ శాంసన్ జట్టులోకి వచ్చాడు. వ్యక్తిగత కారణాలతో గత మ్యాచ్కు దూరమైన బుమ్రా తిరిగి జట్టులో చేరాడు. హర్షిత్ రాణా అవుట్ అయ్యాడు. అలాగే, వాషింగ్టన్ సుందర్కు అవకాశం కల్పించారు.
టాస్ గెలిచిన దక్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్ ఐడెన్ మార్క్రామ్ బౌలింగ్ ఎంచుకున్నప్పటికీ, భారత బ్యాటర్లు, బౌలర్ల సమష్ఠి కృషితో ఆ నిర్ణయం వారికి అనుకూలించలేదు. అహ్మదాబాద్ పిచ్పై భారత ఆధిపత్యం పూర్తిగా కొనసాగింది.