Priya Saroj : క్రికెటర్ రింకూ సింగ్ కు కాబోయే భార్య.. ఎవరీ ప్రియా సరోజ్..?
భారత క్రికెటర్ రింకూ సింగ్ ను పెళ్లి చేసుకోబోతున్న ప్రియా సరోజ్ గురించి ఇప్పుడు అంతా మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఆమె ఎంత తోపో తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోవడం ఖాయం.
Image Credit : instagram
ఎవరీ ప్రియా సరోజ్?
ప్రియా సరోజ్... ఈ పేరు ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్. చిన్న వయసులోనే ఎంపీగా బలమైన రాజకీయ నేపథ్యం, న్యాయశాస్త్రంపై పట్టు ఆమెను అందరి దృష్టిలో పడేలా చేశాయి. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని వారణాసిలో పుట్టి, 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో గెలిచి, ఇప్పుడు క్రికెటర్ రింకూ సింగ్తో పెళ్లి వరకు ఆమె ప్రయాణం ఎంతో ఆసక్తికరం.
Image Credit : Instagram
ప్రియా సరోజ్ బాల్యం, విద్యాభ్యాసం
ప్రియా సరోజ్ నవంబర్ 23, 1998న ఉత్తరప్రదేశ్లోని వారణాసిలో పుట్టారు. ఆమె తండ్రి తుఫానీ సరోజ్ మూడుసార్లు ఎంపీగా, ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. ఢిల్లీలోని ఎయిర్ ఫోర్స్ గోల్డెన్ జూబ్లీ ఇన్స్టిట్యూట్లో చదివిన ప్రియా, ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో బీఏ, నోయిడాలోని అమిటీ యూనివర్సిటీలో ఎల్ఎల్బీ పూర్తి చేశారు. రాజకీయాల్లోకి రాకముందు ఆమె సుప్రీంకోర్టులో లాయర్గా ప్రాక్టీస్ చేశారు.
Image Credit : X
రాజకీయ ప్రస్థానం: మచిలీషహర్లో ఘన విజయం
2024 సాధారణ ఎన్నికల్లో ప్రియా సరోజ్ సమాజ్వాదీ పార్టీ తరఫున మచిలీషహర్ (SC) నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేశారు. బీజేపీ అభ్యర్థి బీ. పి. సరోజ్పై భారీ మెజారిటీతో గెలిచారు. ఈ విజయంతో ఆమె లోక్సభలో అతి పిన్న వయస్కురాలైన ఎంపీలలో ఒకరిగా రికార్డు సృష్టించారు. లాయర్ వృత్తి నుంచి జాతీయ రాజకీయాల్లోకి ఆమె ప్రవేశం అందరినీ ఆకర్షించింది.
Image Credit : X
పొలిటికల్ క్లారిటీ...
తొలిసారి ఎంపీగా గెలిచిన ప్రియా, తన నియోజకవర్గంలో యువతకు ఉపాధి, మహిళా సాధికారత, స్థానిక అభివృద్ధిపై దృష్టి పెడతానని చెప్పారు. ఆమెకున్న న్యాయశాస్త్ర పరిజ్ఞానం, వాగ్ధాటి ప్లస్ పాయింట్స్ అని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. తండ్రి ద్వారా వచ్చిన రాజకీయ పలుకుబడి కూడా ఆమెకు బాగా కలిసొచ్చింది.
Image Credit : Twitter
వ్యక్తిగత జీవితం: క్రికెటర్తో నిశ్చితార్థం
జూన్ 2025లో భారత క్రికెటర్ రింకూ సింగ్తో ప్రియా నిశ్చితార్థం జరగడంతో ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ కార్యక్రమానికి రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. దీంతో క్రీడలు, రాజకీయాల కలయికగా ఈ ఈవెంట్ వైరల్ అయింది. అయితే, రాజకీయ పక్షపాతం వస్తుందనే అనుమానంతో ఉత్తరప్రదేశ్లో ఓటర్-అవేర్నెస్ ఐకాన్గా ఉన్న రింకూను ఆ బాధ్యతల నుంచి తొలగించాలని ఎన్నికల సంఘం కోరింది.
Image Credit : X
ప్రియా సరోజ్ ఎందుకంత ప్రత్యేకం?
భారత రాజకీయాల్లో వస్తున్న కొత్త ట్రెండ్కు ప్రియా ఒక ఉదాహరణ. ఉన్నత చదువు, వృత్తిపరమైన అనుభవం (లాయర్గా), కుటుంబ రాజకీయ నేపథ్యం... ఇవన్నీ ఆమెలో ఉన్నాయి. ఇలాంటి యువత రాజకీయాల్లోకి రావడం ఇప్పుడు పెరుగుతోంది.
