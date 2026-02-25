IND vs ZIM : సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఔట్? ఓడితే కెరీర్ డేంజర్లో పడ్డట్టే
IND vs ZIM: టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026లో హ్యారీ బ్రూక్, మిచెల్ శాంట్నర్ అద్భుత ప్రదర్శనలతో రాణిస్తుండగా, భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్సీపై విమర్శలు వస్తున్నాయి. జింబాబ్వేతో మ్యాచ్ భారత్ సెమీస్ ఆశలకు, సూర్య కెప్టెన్సీకి పరీక్షగా మారింది.
టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026: కెప్టెన్ల ప్రదర్శన ఎలా ఉంది?
ప్రస్తుతం భారత్, శ్రీలంకలలో జరుగుతున్న టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 అత్యంత ఉత్కంఠభరితమైన దశకు చేరుకుంది. ఈ మెగా టోర్నీలో ఆయా జట్ల కెప్టెన్ల ప్రదర్శన ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. ముఖ్యంగా ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్, న్యూజిలాండ్ సారథి మిచెల్ శాంట్నర్ తమ అద్భుతమైన ఆటతీరుతో జట్లను విజయపథంలో నడిపిస్తూ సూపర్ 8 దశలో దూసుకుపోతున్నారు.
మరోవైపు, భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ వ్యక్తిగత గణాంకాలు బాగున్నా, జట్టు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు కీలక ఇన్నింగ్స్లు ఆడలేకపోతున్నారనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఫిబ్రవరి 26న జింబాబ్వేతో జరగనున్న మ్యాచ్ భారత్ సెమీస్ ఆశలకు, సూర్య కెప్టెన్సీ భవిష్యత్తుకు అత్యంత కీలకంగా మారింది.
హ్యారీ బ్రూక్: కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్కు కొత్త నిర్వచనం
ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ ఈ ప్రపంచ కప్లో అసాధారణమైన ఫామ్లో ఉన్నాడు. పాకిస్థాన్తో జరిగిన సూపర్-8 కీలక పోరులో ఇంగ్లాండ్ 35 పరుగులకే 3 వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో ఉన్న సమయంలో బ్రూక్ వీరోచితంగా పోరాడాడు. కేవలం 51 బంతుల్లోనే 10 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్ల సాయంతో 100 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు.
టీ20 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో సెంచరీ సాధించిన తొలి కెప్టెన్గా రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ అద్భుత విజయంతో ఇంగ్లాండ్ను సెమీ-ఫైనల్కు చేర్చిన మొదటి కెప్టెన్గా బ్రూక్ ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాడు. జట్టు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు బాధ్యత తీసుకోవడమే కెప్టెన్ అసలైన లక్షణమని అతను నిరూపించాడు.
మిచెల్ శాంట్నర్: కివీస్ జట్టుకు ఆల్రౌండ్ భరోసా
న్యూజిలాండ్ కెప్టెన్ మిచెల్ శాంట్నర్ కూడా తన ఆల్రౌండ్ నైపుణ్యంతో జట్టును ముందుండి నడిపిస్తున్నాడు. శ్రీలంకతో జరిగిన కీలక మ్యాచ్లో కివీస్ 84/6 స్కోరుతో తడబడుతున్న వేళ, శాంట్నర్ 26 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో 47 పరుగులు చేసి జట్టు స్కోరును 168/7కు చేర్చాడు.
బౌలింగ్లోనూ పొదుపుగా ఉంటూ కీలక వికెట్లు తీసి జట్టుకు విజయాలను అందిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 136 వికెట్లు, 974 పరుగులు కలిగిన శాంట్నర్, క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఒత్తిడిని సమర్థంగా ఎదుర్కొంటూ తన కెప్టెన్సీ ముద్రను చూపిస్తున్నాడు.
సూర్యకుమార్ యాదవ్: గణాంకాలు వర్సెస్ మ్యాచ్ విన్నింగ్ నాక్స్
భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఈ టోర్నీలో 5 మ్యాచ్ల్లో 180 పరుగులు చేసి టీమిండియా టాప్ స్కోరర్గా కొనసాగుతున్నాడు. అతని బ్యాటింగ్ సగటు 54.0గా ఉండగా, స్ట్రైక్ రేట్ 136.13గా ఉంది. అమెరికా పై 84* పరుగులతో రాణించినప్పటికీ, పెద్ద జట్లతో జరిగిన కీలక మ్యాచ్ల్లో అతను విఫలమవుతున్నాడనే వాదనలు ఉన్నాయి.
ముఖ్యంగా సూపర్-8లో దక్షిణాఫ్రికాపై భారత్ 76 పరుగుల భారీ తేడాతో ఓడిపోయిన మ్యాచ్లో సూర్య కేవలం 18 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగాడు. ప్రత్యర్థి కెప్టెన్లలా జట్టును ఒంటిచేత్తో గెలిపించే ఇన్నింగ్స్లు సూర్య నుంచి రావడం లేదని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అదనంగా, అక్షర్ పటేల్ను బెంచ్కే పరిమితం చేయడం వంటి ట్యాక్టికల్ నిర్ణయాలు కూడా చర్చనీయాంశమయ్యాయి.
జింబాబ్వేతో మ్యాచ్: సూర్యకు అగ్నిపరీక్ష
ఫిబ్రవరి 26న చెన్నైలో జింబాబ్వేతో జరగనున్న మ్యాచ్ భారత్కు డూ ఆర్ డై లాంటిది. ఈ మ్యాచ్లో భారత్ విజయం సాధిస్తేనే సెమీస్ రేసులో ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ పొరపాటు జరిగి ఓటమి పాలైతే, సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పుకోవాల్సి వస్తుందనే చర్చలు ఇప్పటికే మొదలయ్యాయి.
35 ఏళ్ల వయసులో ఉన్న సూర్యకు కెప్టెన్సీ రికార్డు (78% విన్ రేట్) బాగున్నా, మెగా టోర్నీల్లో ఒత్తిడిని తట్టుకోలేకపోతున్నారనే విమర్శ అతనికి పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. జింబాబ్వే గండం గట్టెక్కి సూర్య తనను తాను నిరూపించుకుంటాడో లేదో చూడాలి.