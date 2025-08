ఓవల్‌లో జరుగుతున్న ఐదవ టెస్టు మ్యాచ్‌లో మూడవ రోజు భారత జట్టు ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించింది. యశస్వి జైస్వాల్ సెంచరీ, వాషింగ్టన్ సుందర్ చివర‌లో దూకుడు బ్యాటింగ్ ప్రదర్శనతో భారత్ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో మొత్తం 396 పరుగులు చేసింది. ఫలితంగా ఇంగ్లాండ్ ముందు 374 పరుగుల భారీ టార్గెట్ ను ఉంచింది.

ఇంతవరకు ఓవల్‌లో టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో 263 పరుగులకంటే ఎక్కువ విజయలక్ష్యం ఎవరూ ఛేదించలేదు. ఆ రికార్డు 1902లో ఆస్ట్రేలియాపై ఇంగ్లాండ్ ఒక్క వికెట్ తేడాతో గెలిచింది.

Innings Break!



A solid show with the bat from #TeamIndia to post 396 on the board & lead England 373 runs! 💪



1⃣1⃣8⃣ for Yashasvi Jaiswal

6⃣6⃣ for Akash Deep

5⃣3⃣ each for Ravindra Jadeja & Washington Sundar



Scorecard ▶️ https://t.co/Tc2xpWMCJ6#ENGvIND | @ybj_19 | @imjadeja… pic.twitter.com/OQHJw7x63K

— BCCI (@BCCI) August 2, 2025