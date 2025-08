సైనా నెహ్వాల్, పారుప‌ల్లి కశ్యప్ ప్రేమకథ 2005లో బ్యాడ్మింటన్ శిక్షణా శిబిరంలో మొదలైంది. అప్పటి నుండి వారిద్దరూ టోర్నమెంట్‌లకు కలిసి వెళ్లి, కలిసి శిక్షణ తీసుకుని ఒకరికొకరు మద్దతుగా నిలిచారు. వృత్తిపరంగా ఎంత బిజీగా ఉన్నా, తమ వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని ప్రేమగా పెంచుకున్నారు.

2018 డిసెంబర్ 16న సైనా తన వివాహ ఫోటోను పోస్ట్ చేస్తూ, “ఇది నా జీవితంలో అత్యుత్తమ మ్యాచ్” అని పేర్కొంది. విడాకుల నిర్ణ‌యం త‌ర్వాత ఇప్పుడు మళ్లీ కలసి, బంధాన్ని కొనసాగించాలనే వారి నిర్ణయం, ప్రేమలో ఉన్న వారందరికీ ఒక పాఠంగా నిలుస్తోంది. బంధాలు సవాళ్లను ఎదుర్కొంటాయి, కానీ నిజమైన ప్రేమ తిరిగి క‌లుస్తుంద‌ని అని సోష‌ల్ మీడియాలో వీరి నిర్ణ‌యం పై కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Some great news from the Nehwal-Parupalli village. ⁦@NSaina⁩ and ⁦@parupallik⁩ are together again. And trying. Wish you great joy together. This is super guys. Saina and Kashyap together. pic.twitter.com/GRHBVckNJ3

— Anand Datla 🇮🇳 (@SportASmile) August 2, 2025