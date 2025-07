IND vs ENG Highlights : లండన్‌లోని లార్డ్స్ మైదానంలో జరిగిన మూడవ టెస్టులో భారత్ నాలుగు రోజుల పాటు ఆధిపత్యం చూపినప్పటికీ, చివరి రోజు ఇంగ్లాండ్ చేతిలో 23 పరుగుల తేడాతో ఓటమిని చవిచూసింది. ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో ఇది ఇంగ్లాండ్‌కు రెండో విజయం కావడంతో సిరీస్‌లో 2-1తో ఆధిక్యం సాధించింది.

GET IN! 🦁



Final day Test match wins ❤️



What an incredible contest! 💪



We move into a 2-1 series lead 👏 pic.twitter.com/CzmMlF5Aui

— England Cricket (@englandcricket) July 14, 2025