జోఫ్రా ఆర్చర్ రిషబ్ పంత్ వికెట్ తో పాటు వాషింగ్టన్ సుందర్ వికెట్ ను కూడా తీసుకున్నాడు. ఫుల్ లెంగ్త్ బాల్‌ వేసి సుందర్ ను బోల్తా కొట్టించాడు. 140 కిలో మీటర్ల వేగంతో విసిరి.. అదే బాల్ ను క్యాచ్ పట్టాడు.

ఫాలో త్రో సమయంలో కుడి వైపు డైవ్‌ చేస్తూ ఒక చేతితో అద్భుత క్యాచ్ పట్టాడు. సుందర్ ఒక్కో బంతి మాత్రమే ఆడి డక్ అయ్యాడు. ఈ క్యాచ్‌కు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.

