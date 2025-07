38వ ఓవర్‌లో కార్స్ వేసిన నాలుగో బంతికి జడేజా క్విక్ రన్ కు ప్రయత్నించాడు. అయితే, కార్స్ జడేజా మార్గాన్ని అడ్డగించాడు. షార్ట్ రన్ తరువాత ఇద్దరి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్ మధ్యలోకి వచ్చి వాగ్వాదాన్ని ఆపే ప్రయత్నం చేశాడు.

ఈ సంఘటనపై క్రికెట్ వర్గాల్లో నైతికతపై చర్చ మొదలైంది. గెలుపు కోసం ఇలా ప్లేయర్లను అడ్డగించడమేంటని ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్లపై విమర్శలు వస్తున్నాయి. భారత క్రికెట్ లవర్స్ ఘాటుగానే స్పందిస్తున్నారు.

Clash between JADEJA & CARSE at the lords test day 5.#INDvsENGTest #LordsTest pic.twitter.com/pRIEBFClH9

