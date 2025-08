జస్ప్రీత్ బుమ్రా టెస్ట్ బౌలింగ్ ర్యాంకింగ్స్‌లో మొదటి స్థానాన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు. త‌న అద్భుత‌మైన ప్రదర్శనతో టాప్ ప్లేస్ లో కొన‌సాగుతున్నాడు. దక్షిణాఫ్రికా పేసర్ కగిసో రబాడ రెండవ స్థానంలో ఉన్నాడు. ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ ప్యాట్ కమిన్స్ మూడవ స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. బుమ్రా స్థిరమైన ప్రదర్శనల‌తో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాడు.

🚨 CAREER-BEST RANKING FOR MOHAMMED SIRAJ! 🚨

◾ Climbs to 15th in ICC Test Rankings - his best ever!

◾ 9 wickets in Oval Test including a stellar fifer - Jumps 12 spots after match-winning show vs ENG!

◾ Bumrah still No. 1 with 889 rating points! 🐐#ICCTestRankings #ENGvIND pic.twitter.com/e3aqaAAtza

— Yogesh Goswami (@yogeshgoswami_) August 6, 2025