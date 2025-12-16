- Home
- Sports
- Cricket
- IPL 2026 auction లో కామెరాన్ గ్రీన్ కు రూ.25 కోట్లు.. చేతికి వచ్చేది రూ.18 కోట్లే ! ఎందుకు?
IPL 2026 auction లో కామెరాన్ గ్రీన్ కు రూ.25 కోట్లు.. చేతికి వచ్చేది రూ.18 కోట్లే ! ఎందుకు?
Cameron Green : ఐపీఎల్ 2026 వేలంలో కామెరాన్ గ్రీన్ను కేకేఆర్ రూ.25.20 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. అయితే బీసీసీఐ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం అతనికి రూ.18 కోట్లు మాత్రమే దక్కుతాయి. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
జాక్పాట్ కొట్టిన కామెరాన్ గ్రీన్.. కానీ రూ.7 కోట్లు కట్! ఎందుకంటే?
ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ఆల్ రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్ సంచలనం సృష్టించాడు. వేలంలో ఫ్రాంచైజీలు ఇతని కోసం తీవ్రంగా పోటీ పడ్డాయి. అయితే, చివరకు కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) జట్టు భారీ మొత్తాన్ని వెచ్చించి గ్రీన్ను దక్కించుకుంది. రూ.25.20 కోట్ల భారీ ధరకు అమ్ముడయ్యాడు. దీంతో గ్రీన్ ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన విదేశీ ఆటగాడిగా రికార్డు సాధించాడు.
అంతేకాకుండా, ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక ధర పలికిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో రిషబ్ పంత్, శ్రేయస్ అయ్యర్ తర్వాత మూడవ స్థానంలో నిలిచాడు. అయితే, వేలంలో ఇంత భారీ మొత్తం పలికినప్పటికీ, ఒక ప్రత్యేకమైన నిబంధన కారణంగా అతనికి పూర్తి డబ్బు దక్కదు. ఈ వేలంలో జరిగిన ఆసక్తికర పరిణామాలు, గణాంకాలు, బీసీసీఐ నిబంధనల గురించి పూర్తి వివరాలు గమనిస్తే..
కామెరాన్ గ్రీన్ : రూ.25.20 కోట్లు పలికినా చేతికొచ్చేది రూ.18 కోట్లే!
కామెరాన్ గ్రీన్ కోసం కేకేఆర్ యాజమాన్యం రూ.25.20 కోట్లు వెచ్చించడానికి సిద్ధపడింది. ఇది ఒక ఆటగాడికి దక్కిన అద్భుతమైన మొత్తం. అయితే, బీసీసీఐ అమలు చేసిన కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, గ్రీన్కు ఈ పూర్తి మొత్తం లభించదు. ఈ నిబంధన ప్రకారం, వేలంలో విదేశీ ఆటగాళ్లపై ఎంత ఎక్కువ బిడ్డింగ్ జరిగినా, వారు గరిష్ఠంగా రూ.18 కోట్లు మాత్రమే పొందగలరు.
దీని ప్రకారం, గ్రీన్కు కేవలం రూ.18 కోట్లు మాత్రమే అందుకుంటారు. మిగిలిన రూ.7.20 కోట్లు బీసీసీఐ 'ప్లేయర్స్ వెల్ఫేర్ ఫండ్' (ఆటగాళ్ల సంక్షేమ నిధి)కి వెళ్తాయి. గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, ఈ నిబంధన కేవలం విదేశీ ఆటగాళ్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఒకవేళ భారతీయ ఆటగాడిని రూ.25 కోట్లకు కొనుగోలు చేస్తే, అతనికి ఆ పూర్తి మొత్తం దక్కుతుంది. ఈ నిబంధన ప్రస్తుతం క్రీడా వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
మిచెల్ స్టార్క్ రికార్డు బద్దలు కొట్టిన కామెరాన్ గ్రీన్
ఈ వేలం ద్వారా కామెరాన్ గ్రీన్ తన స్వదేశానికి చెందిన సీనియర్ ఫాస్ట్ బౌలర్ మిచెల్ స్టార్క్ రికార్డును అధిగమించాడు. గతంలో ఐపీఎల్ 2024 వేలంలో మిచెల్ స్టార్క్ రూ.24.75 కోట్లకు అమ్ముడై అత్యంత ఖరీదైన విదేశీ ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. ఇప్పుడు రూ.25.20 కోట్లతో గ్రీన్ ఆ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు.
ఫాస్ట్ బౌలింగ్ ఆల్ రౌండర్ అయిన గ్రీన్, ఇప్పుడు ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యధిక ధరకు అమ్ముడైన విదేశీ క్రికెటర్గా అవతరించాడు. కేకేఆర్ జట్టు గతంలో స్టార్క్ను కొనుగోలు చేసింది, ఇప్పుడు గ్రీన్ను కూడా రికార్డు ధరకు సొంతం చేసుకోవడం విశేషం. దీనిని బట్టి నాణ్యమైన ఆల్ రౌండర్ల కోసం ఫ్రాంచైజీలు ఎంతటి ధరనైనా వెచ్చించడానికి వెనుకాడటం లేదని స్పష్టమవుతోంది.
ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత ఖరీదైన టాప్-5 ఆటగాళ్లు
తాజా వేలం తర్వాత, ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక ధర పలికిన టాప్-5 ఆటగాళ్ల జాబితాలో గణనీయమైన మార్పులు వచ్చాయి. ఆసక్తికరంగా, ఈ జాబితాలో టాప్-5లో ముగ్గురు ఆటగాళ్లు (గ్రీన్, స్టార్క్, వెంకటేష్ అయ్యర్) కేకేఆర్ జట్టుకు సంబంధించిన వారే కావడం విశేషం. ఆ జాబితా ఈ క్రింది విధంగా ఉంది..
1. రిషబ్ పంత్: రూ. 27 కోట్లు (లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ - LSG)
2. శ్రేయస్ అయ్యర్: రూ. 26.75 కోట్లు (పంజాబ్ కింగ్స్ - PBKS)
3. కామెరాన్ గ్రీన్: రూ. 25.20 కోట్లు (కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ - KKR)
4. మిచెల్ స్టార్క్: రూ. 24.75 కోట్లు (కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ - KKR)
5. వెంకటేష్ అయ్యర్: రూ. 23.75 కోట్లు (కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ - KKR)
కామెరాన్ గ్రీన్ ఐపీఎల్ ట్రాక్ రికార్డ్ ఎలా ఉంది?
కామెరాన్ గ్రీన్ అటు బ్యాటింగ్, ఇటు బౌలింగ్లో అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరిచే డేంజరస్ ఆల్ రౌండర్. అతను 140 కిలోమీటర్లకు పైగా వేగంతో బౌలింగ్ చేయగలడు. బ్యాటింగ్లో ఓపెనింగ్ నుండి మిడిల్ ఆర్డర్ వరకు ఏ స్థానంలోనైనా వచ్చి విధ్వంసం సృష్టించగలడు.
తన ఐపీఎల్ కెరీర్లో గ్రీన్ ఇప్పటివరకు 29 మ్యాచ్లు ఆడాడు. వీటిలో 41.59 సగటుతో మొత్తం 707 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో ఒక భారీ సెంచరీ (100 రన్స్), రెండు అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి. బ్యాటింగ్లోనే కాకుండా బౌలింగ్లోనూ సత్తా చాటాడు. ఇప్పటివరకు 29 ఇన్నింగ్స్లలో బౌలింగ్ చేసి 16 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ గణాంకాలే అతనిపై ఫ్రాంచైజీలు ఎందుకు అంత ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయో తెలియజేస్తున్నాయి.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో కామెరాన్ గ్రీన్ ప్రదర్శన ఎలా ఉంది?
కేవలం ఐపీఎల్లోనే కాకుండా అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోనూ గ్రీన్ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. ఆస్ట్రేలియా తరపున టెస్టులు, వన్డేలు, టీ20లలో నిలకడగా రాణిస్తున్నాడు. అతని అంతర్జాతీయ గణాంకాలు గమనిస్తే.. టెస్ట్ క్రికెట్ లో 34 టెస్టు మ్యాచ్ల్లో 1634 పరుగులు చేయడంతో పాటు 36 వికెట్లు తీశాడు. వన్డే క్రికెట్ లో 31 వన్డే మ్యాచ్ల్లో 782 పరుగులు, 20 వికెట్లు సాధించాడు. ఇక టీ20 ఇంటర్నేషనల్ లో 21 మ్యాచ్ల్లో 521 పరుగులు, 12 వికెట్లు తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.
యువ ఆల్ రౌండర్ అయిన గ్రీన్ రాకతో కేకేఆర్ జట్టు బలం మరింత పెరిగిందని క్రీడా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. రాబోయే సీజన్లో అతను ఎలాంటి ప్రదర్శన చేస్తాడో చూడాలి మరి.